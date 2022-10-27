Schneider Electric, Yeni GoPact MCCB Serisi lansmanını yaptı

Schneider Electric, yeni nesil ürün grubunun tanıtımı için iş ortaklarına özel bölgesel etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu kapsamdaki buluşmaların ilki 25 Ekim’de, İstanbul’da düzenlendi.

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümüne liderlik eden Schneider Electric, yeni kompakt tip devre kesici serisi GoPact MCCB’yi sektöre tanıttı. Yeni kompakt tip şalterler, sağlam, güvenilir ve rekabetçi fiyatlı bir çözüm olarak pano üreticileri başta olmak üzere Schneider Electric iş ortaklarına önemli bir rekabet avantajı sağlıyor; işlerini kolay, kârlı ve sürdürülebilir hale getiriyor. Kapsamlı bir aksesuar portföyüne sahip olan yeni seri, elektrik uzmanlarının hızlı bir şekilde seçim ve uygulama yapmasına imkan veriyor. Kritik olmayan uygulamalar için GoPact MCCB 16A’den – 800 A’ya geniş ürün portföyü ile uçtan uca çözüm sunuyor.

Schneider Electric bu yeni nesil ürünlerini iş ortaklarına tanıtmak üzere bölgesel etkinlikler gerçekleştiriyor. 8 Kasım’a dek farklı illerde devam edecek olan buluşmaların ilki İstanbul’da, 300’ü aşkın Schneider Electric iş ortağının katılımıyla düzenlendi. Buluşmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Schneider Electric Türkiye Ülke Müdürü İsmail Yamangil; “Rekabetçi fiyat ve yüksek dayanıklılık avantajları sunan GoPact’i, Schneider Electric kalitesi, uzmanlığı ve güvencesiyle iş ortaklarımızın beğenisine sunuyoruz. Hedefimiz bugünün yoğun rekabet ortamında ürün bulunabilirliği ve hızlı teslimat avantajıyla müşterilerimizi ve iş ortaklarımızı ileri taşıyan, aynı zamanda sürdürülebilirliğe hizmet eden çözümler sunmak. Bu doğrultuda yeni nesil ürünlerimizin maksimum değerini ortaya çıkarmak üzere e-ticaret platformumuz ve uzman dağıtım ağımızla onların yanında yer alıyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni GoPact MCCB, IEC 60947-2 standartlarıyla uyumlu olarak geliştirildi. Zorlu ortamlarda elektrik tesisatının güvenliğini sağlayarak 16 A’dan 800 A’ya kadar geniş akım aralığı ile sistemlerin korunmasında rol alıyor. Sağlam tasarım ve iyileştirilmiş üretim süreçleri sayesinde GoPact MCCB güvenilir, kârlı ve rekabetçi çözümler sağlıyor. Ayrıca Schneider Electric’in Green Premium teklifleri kapsamında GoPact ürünleri, kağıt belge yerine QR kodlarıyla donatılarak ve %100 geri dönüştürülmüş karton kutularda paketli olarak sunuluyor.