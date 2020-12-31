Sigorta şirketleri siber saldırganların öncelikli hedefleri arasında

Bireylerin sağlık ve maddi bilgileri gibi kişisel verilerini barındıran sigorta şirketleri, siber saldırganların gözde hedefleri haline geliyor. BugBounter, platformundaki yüzlerce güvenlik araştırmacısı ile sigorta şirketlerinin ve acentelerinin siber savunmalarını test ederek şirketlerin milyon dolar seviyesine varan maddi ve itibar kayıplarının önüne geçmesine yardımcı oluyor.

Şirketlerin güvenlik açıklarını bulma ihtiyacını platforma kayıtlı yüzlerce bağımsız araştırmacıdan oluşan güvenilir toplulukla hızlı, hesaplı ve etkin bir şekilde çözen BugBounter, dijital dönüşüm yolculuğunda ilerleyen sigorta şirketlerini siber saldırılara karşı uyarıyor.

Pek çok sektörde olduğu gibi sigorta sektöründeki şirketler de işlerine sanal olarak devam edebilmeleri ve müşterilerine sundukları deneyimleri iyileştirebilmek için yeni kanalları ve hizmetleri kullanıma alıyor. Ancak bu yeni ve dijital yöntemler, verilerini çalmak isteyen siber saldırganlara da fırsat yaratıyor.

Bu yüzden isim, TC kimlik numarası, doğum tarihi, ev adresi, aile bireyleri, sağlık bilgileri, maaş gibi kişiyi tanımlamak için kullanılan belgelerden oluşan veri merkezlerine sahip sigorta şirketleri de farkında olmadıkları güvenlik açıklarından ötürü siber saldırganlar için ilgi çekici bir hedef haline geliyor.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten BugBounter Kurucu Ortağı Murat Lostar, şunları söyledi: “Dijital dünyadaki varlığını artıran her şirket, siber saldırıya uğrama riskini de aynı oranda artırıyor. Ancak müşterilerin taleplerini karşılayıp rekabette öne çıkmanın yolu dijitalleşmeden ve dijital dönüşümden geçiyor. Bu yüzden sigorta sektöründeki firmaların sistemlerinin sağlamlığını sürekli olarak denetime alması gerekiyor. Ne yazık ki yılda bir kez yapılan sızma testleri bunun için yeterli olamıyor. Aksi takdirde geçtiğimiz yıllarda sıkça gördüğümüz üzere milyon dolar seviyesine varan kayıplar yaşanabiliyor. Platformumuza farklı ülkelerden dahil olan, farklı beceri alanlarına sahip, farklı teknikler kullanan yüzlerce güvenlik araştırmacısı sayesinde bir siber saldırgan bakış açısıyla sistemleri uygun maliyetle test ediyoruz ve geçerliliği doğrulanmış raporlarla şirketlere farkında olmadıkları açıklarını göstererek kendilerini güçlendirmenin anahtarını sunuyoruz.”