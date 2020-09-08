Çözümsüz kalan 8 kişiden 1’i cihazını kırıyor!

Teknolojik cihazlarda karşılaşılan sorunlara karşı kullanıcıların teknik bilgileri yetersiz kalıyor. Yapılan bir araştırmaya göre, 8 İngiliz’den 1’i de yaşanan sorunlar karşısında teknolojik cihazlarını öfkeyle kırıyor. Özellikle cihazlarda karşılaşılan sabit disk arızasına yönelik teknik bilgi yetersizliğine dikkat çeken Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, veri kayıplarına neden olan yanlış müdahaleler karşısında kullanıcıları uyarıyor.

Gelişen ve değişen teknolojinin yanında kullanıcıların teknik bilgilerinin yeterli düzeyde olmadığı görülüyor. Yaşanan sorunlar karşısında çözüme ulaşabilmek için önerilmeyen yöntemleri uygulayan ve profesyonel destek almayan kullanıcılar, çözüme ulaşamadıkları takdirde ise cihazlarına daha da fazla zarar verebiliyor. Özellikle önemli verilerin içerisinde bulunduğu sabit disklerde yaşanan sorunlar karşısında kullanıcıların verilerini kurtarmak için yanlış müdahalelerde bulunabildiğini aktaran Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, hard disklerinde bozulma yaşayan kullanıcıların yapmaması gereken müdahaleleri sıralıyor.

Çözüme ulaşılmadığında cihazlarını kırıyorlar

Online mobil ve teknoloji destekçisi bir şirket tarafından İngiltere’de 2 bin yetişkin kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, teknolojik sorunlar karşısında 8 İngiliz’den 1’i cihazındaki sorunu çözemediği takdirde kırıp, parçaladığını ve verilerine veda ettiğini belirtiyor. Teknik bilgilerin yetersiz kaldığı durumlarda, kullanıcıların hem yanlış müdahaleleri hem de profesyonel destek almaktan çekinmelerinin önemli veri kayıpları oluşturduğunu ifade eden Serap Günal, cihazları ya da hard diskleri çalışmadığı için paniğe kapılan kullanıcıların emin olmadan attıkları yanlış adımlar nedeniyle verilerinin kurtarılma ihtimalini tamamen ortadan kaldırdıklarının altını çiziyor.

Hard diskler bozulduğunda bunları yapmaktan kaçının

Veri Kurtarma Hizmetleri’nin Genel Müdürü Serap Günal, maksimum oranda verinin kurtarılması için uzak durulması gereken 8 hatalı müdahaleyi sıralıyor.

Diski kullanmaya devam etmek. Bu durum, kurtarılması istenen verilerin üzerine yenilerinin yazılması başta olmak üzere, var olan fiziksel bozulmaların derecesinin artmasına yol açacak ciddi sorunlara sebep olarak, verilerin geri kazanılma olasılığını büyük ölçüde düşürüyor. Disk bölümlerini yeniden oluşturmak.Diskteki hasarlı kısımlar için yeni bir bölümlendirme yapmak, verilerin üzerine yazılmasına yol açarak veri kurtarma sürecini başarısız kılıyor. Veri kurtarma yazılımı çalıştırmak.Kolayca erişilebilen ücretsiz veri kurtarma yazılımlarının kullanılması, sık başvurulan ancak aslında güvenilmemesi gereken bir seçenek. Bu tür yazılımlar, fiziksel hasarlı disklerde işe yaramayacağı gibi, disk üzerinde fazladan oluşabilecek aşınma ve yıpranmalar nedeniyle hasarın miktarını artırarak diski tamamen bozabiliyor. Disk birleştirmek.Sabit diskte parçalanmış dosyaları bilgisayar üzerinden birleştirmeye çalışmak, diskin daha fazla çalışmaya ihtiyaç duymasına ve ısınma gibi sorunların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Diski ısıtmak, soğutmak ya da diske darbe uygulamak.Bozulan bir diski dondurma işlemi, disk içerisinde nem oluşumuna, ısıtma ise verileri saklayan manyetik tabakaya ve diske vurmak da çeşitli iç mekaniklere zarar veriyor. Diski açmak.Sadece uzmanlar tarafından tozsuz ortamda açılması gereken disklerin kullanıcılar tarafından açılıp düzeltilmeye çalışılması, bulunulan mekandaki toz parçacıklarının, ısı veya nem değişiminin, plakada oluşabilecek yeni çiziklerin ya da başka faktörlerin kalıcı hasar yaratmasına sebep oluyor. Format atmak. Bir hard diskte sorun oluştuğunu algılayan cihazlar, otomatik bir mesaj yayınlayarak kullanıcılardan diski formatlamasını isteyebiliyor. Kullanıcıların bu gibi komutları gözü kapalı bir şekilde dinlemesi, verileri kurtarma şansını düşürüyor.

8. PCB (kart) değişimi veya kart üzerinde müdahale. Son derece tehlikeli bulunan bu değişimin denendiği, orijinal kart üzerindeki Rom-Chip’inin söküldüğü veya lehimlemelerin yapıldığı disklerde veri kurtarma şansı büyük ölçüde azalıyor.