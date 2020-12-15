FBI, sağlık hizmeti sektörünü hızla artan fidye yazılımlarına karşı uyarıyor

FBI, daha önce birçok büyük ölçekli saldırıda kullanılan TrickBot botnetinin sağlık sektörünü hedef aldığını tespit etti. Pandemiyle birlikte önemi daha önce hiç olmadığı kadar artan hastanelere ve sağlık hizmeti sağlayıcılarına karşı yapılan siber saldırılara karşı BugBounter da sistemlerin güvenliğinin önemini vurguluyor.

Şirketlerin siber güvenlik açıklarını bulma ihtiyacını platforma kayıtlı yüzlerce bağımsız araştırmacıdan oluşan toplulukla hızlı, hesaplı ve etkin bir şekilde çözen BugBounter, hastanelere ve sağlık hizmeti sağlayıcılarına karşı kullanımı gözle görülür derecede artan fidye yazılımları ve siber saldırılar için yapılan uyarılara dikkat çekiyor.

Siber saldırganlar sağlık sektörünü fidye yazılım saldırılarında, veri hırsızlığında ve sağlık hizmetlerinin aksatılmasında kullanılan TrickBot ile hedef alıyor. Bu botnet, kötü amaçlı spam e-postası üzerinden gönderiliyor ve şüphelenmeyen bir alıcı üzerinden kuruma yayılabiliyor. Alıcının finansal ve kişisel bilgileri ele geçirildikten sonra fidye yazılımı gibi kötü amaçlı yazılımların sisteme bağlı cihazlara yüklenmesinde rol oynuyor.

BugBounter Kurucu Ortağı Murat Lostar, konuyla ilgili şunları söyledi: “COVID-19 ile sağlığın ne kadar önemli olduğunu tüm dünya gözlemliyor. Bu yüzden sağlık gibi kritik sektörlere yapılan saldırıların yarattığı etki çok daha fazla yıkıcı oluyor. Siber saldırganların ustalıkla kullanabildiği bu tür yazılımlara karşı şirketlerin verilerini düzenli olarak yedeklemesi, sistemlerinin korumasını en üst düzeyde tutması ve offline yedekleri güçlü şifrelerle koruması gerekiyor. Şirketler, sistemlerinin dayanıklılığını siber güvenlik uzmanlarına test ettirerek de görebiliyor. BugBounter olarak yüzlerce bağımsız araştırmacıyı tek bir platformda buluşturuyoruz ve şirketler saldırıya uğramadan önce bir siber saldırganın hedef alabileceği açıklar varsa onları şeffaf bir şekilde keşfedip, doğrulayıp raporlayabiliyoruz. Böylece kurumlar, yaşayabilecekleri veri, itibar ve maddi kayıplara kıyasla çok uygun bir ücretle birçok sorunun önüne zamanında geçebiliyor.”