LG, B2B uygulamaları için, UV ışığı ile dezenfektasyon da yapabilen otonom robotları duyurdu

LG, B2B uygulamaları için, UV ışığı ile dezenfektasyon da yapabilen otonom robotları duyurdu

LG’nin CLOi robot ailesinin en yeni üyesi, oteller, okullar, ofisler, restoranlar ve perakende noktalarının hijyeni konusunda iç rahatlığı sağlanmasına yardımcı olacak.

Robotik, yapay zeka ve otonom araçlardaki temel yetkinliklerini, derinlemesine araştırdığı müşteri ihtiyaçları ile birleştiren LG Electronics, yoğun temasa maruz kalan alanları dezenfekte etmek için ultraviyole C (UV-C)1 ışığı kullanacak otonom bir robot geliştirdiğini duyurdu. LG, UV robotunu 2021’in başlarında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki konaklama, perakende, kurumsal ve eğitim alanlarında hizmet veren müşterilerine sunmayı planlıyor.

LG Başkan Yardımcısı ve LG Busiess Solutions Şirketi Robot İş bölümü Başkanı Roh Kyu-chan “Otonom UV robotu, hijyenin otel misafirleri, öğrenciler ve restoran müşterileri için en yüksek önceliğe sahip olduğu bir zamanda geliyor. Tüketiciler, LG UV robotunun potansiyel olarak zararlı mikroplara maruz kalmalarını azaltmaya yardımcı olacağından emin olabilirler” dedi.

Dijital CES 2021’de resmi olarak tanıtılacak olan LG’nin yeni robotunun, temasın yoğun olduğu alanlarının dezenfekte edilmesine yardımcı olarak yeni bir hijyen standardı sağlaması bekleniyor. Otonom tasarımı sayesinde robot, masalar, sandalyeler ve diğer mobilyaların etrafında kolayca hareket edebilecek, bir odanın dokunulabilir yüzeylerini 15 ila 30 dakika içinde ışınlayacak ve tek bir pil şarjıyla birden fazla alanı dezenfekte edebilecek.

Eğitim gerekmiyor

Çalıştırması kolay olacak şekilde tasarlanan LG robotu, kapsamlı personel eğitimi ya da konusunda uzman bir kişi gerektirmeden yerleşik temizlik rutinlerine entegre edilebiliyor. Personel, robotun hareketlerini ve yaptığı işi cep telefonlarına veya tabletlere gelen güncellemeler yoluyla izleyebiliyor. Çalışanların UV ışınlarına maruz kalması ise, insan hareketi algılama sensörleri tarafından etkinleştirilen yerleşik bir güvenlik kilidi, bir acil durdurma düğmesine basılması veya mobil uygulama aracılığıyla en aza indiriliyor.

Roh, konuyla ilgili açıklamalarına; “Şu anda karşı karşıya olduğumuz temassız ekosistemdeki müşteriler daha yüksek bir hijyen seviyesi bekleyecektir. LG, yarının zorluklarının üstesinden gelmek için yaratıcı çözümler geliştirmek için robotik, yapay zeka ve otonom sürüş alanlarındaki çeşitli uzmanlığından yararlanmaya kararlıdır” sözleriyle devam etti.