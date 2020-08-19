Karantina Sonrası İnternette Nelere Dikkat Etmeli?

Evden çalışma trendi giderek yaygınlaşıyor ve normalleşiyor. Okulların normal eğitim düzenine geçmesi ya erteleniyor ya da bazı ülkelerde tamamen rafa kaldırılıyor. Ticaret ve alışveriş alışkanlıkları daha da hızlı bir operasyonel süreç ve altapı gerektiren e-ticaret üzerine yoğunlaşıyor. Her ne kadar internet bu yükü çoğunlukla sorunsuz kaldırabiliyor gibi görünse de bu süreçte yaşanan birçok siber suç, kimlik hırsızlığı, bilgi dezenformasyonu ve güvenlik açıkları da yaşandı. Bu yazıda karantina sonrası intetnette dikkat etmek gereken güvenlik açıkları ve haberdar olunması gereken zaafiyetler hakkında bilgiler sunacağız.

1. VPN Kullanımı Yaygınlaşıyor

Koronavirus ile mücadele ederken VPN (Virtual Private Network- Sanal Kişisel Ağ) kullanımına dair talep evden çalışma trendleri ile büyük bir artış gösterdi. Ve bu artan kullanıcı yoğunluğu sebebi ile internet servis sağlayıcıları ve VPN firmaları büyük bir test ile karşı karşıya kaldı. Gerek kapasitenin talebi karşılaması gerek kullanıcıların isteklerini güvenlikten ödün vermeden kullanmak iyi bir VPN sağlayıcısı seçmek için olmazsa olmaz koşullara dönüştü. Hem şirketler hem bireysel kullanıcılar için VPN hakkında bilinmesi gereken her şey birçok teknoloji sayfasında ve VPN firmalarının sayfasında mevcut. Ancak VPN kullanmanın önemi neden karantinada arttı diye sorarsanız iki büyük sebebi var diyebiliriz.

Güvenli şifrelenmiş İletişim Kullanma Zorunluluğu

Evden çalışma alışkanlığının yaygınlaşması ile birçok şirket bilgilerini şifrelenmiş bir şekilde paylaşmak, dosya paylaşımı yapmak ve lokal ağ dışından erişimi önlemek için VPN kullanmayı zorunlu kıldı. Bağımsız yapılan bir araştırmaya göre VPN kullanımı Mart ayında %44 arttı ve pandemi öncesi sürece kıyasla %22 fazla olarak devam etmekte.

Artan İnternet Faaliyetlerini Kötüye Kullanan Hacker’lardan Korunmak İçin

VPN sadece kurumlar için gereken özel bir hizmet değil. Bireylerin de bilgi ve belge paylaşımında kullanması gereken bir araç olarak gitgide yaygınlaşıyor. Yetişkinlerin günde ortalama ekran başında geçirdiği süre 4 saati geçerken elbette kötü niyetli yazılımcılar WiFi ağlarının güvenlik açıklarından yararlanabiliyor. Bu yüzden güvenilir ve kaliteli bir VPN sağlayıcısı kullanarak hem IP adresinizi gizleyerek anonimlik sağlayabilir hem de şifrelenmiş bir şekilde bilgi ve belge paylaşımı yapabilirsiniz.

2. Anti-Virus Programları Kullanmak Gerekiyor

Her gün MB hatta GB dolusu içerik tükettiğimiz, onlarca email’e tıklayıp açtığımız bir ortamda anti-virus programı kullanmamak hackerlar ve kötü niyetli tüm internet kullanıcılarına davet çıkarmak anlamına geliyor. Antivirus programları için günümüzde birçok seçenek var. Free trial sürümlerini deneyerek en iyisini kendiniz için seçebilirsiniz. Hatta bazı firmaların ücretsiz versiyonları bile çok fayda sağlayabilir. Antivirus programı kullanmayı ve kullandığınız yazılımların her zaman en günceli olduğundan emin olunuz.

Özellikle yaygın bir şekilde kullanılan Zoom gibi video konferans uygulamaları güvenlik açıkları ve kimlik bilgileri çalınması ithamlarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu programlara sadece güvenmek yerine bilgisayarınızı koruyacak önlemler almanızı öneriyoruz.

3. Ebeveyn Kontrolü (Filtreleme) Programları

Yetişkinler hem çalışmak hem de vakit geçirmek için nasıl sürekli ekran başındaki geçirdikleri süreyi artırdıysa, çocuklar da hem uzaktan eğitim platformları hem de arkadaşlarıyla iletişim kurma ve zaman geçirme ihtiyaçları sebebiyle dijital ortamda çok fazla içerik tüketir, birçok aplikasyon ve site kullanır ve birçok zararlı link ve sayfaya da maruz kalabilir hale geldi. Çocukların internet kullanımının artması ve arkadaşlarından uzak yalnız vakit geçirmesi onları kötü niyetli internet kullanıcıları için açık hedef haline getiriyor. Günümüzdeki içerik yığını içerisinde hem çocuğunuzun mental sağlığını hem de kimlik bilgilerini korumak için ebeveyn kontrolü programları kullanarak interneti daha güvenli hale getirebilirsiniz.

4. E-Ticarette Kimlik Doğrulamanın Önemi

Önceden sadece belirli ihtiyaçlar için kullanılan internet alışverişi belki de karantina sürecinde en çok sükse yapan ve yaygınlaşan sektörlerden oldu. Ancak hem kimlik bilgileri hem kredi kartı bilgilerini birçok sitede kullanmak, adeta hackerlar ve kimlik hırsızları için bir cennet vaad ediyor. Kimlik doğrulama için alabileceğiniz önlemler arasında Chrome gibi platformların otomatik ürettiği hem harf hem sayı içeren güçlü ve farklı şifreler kullanmanızı, şifreleri yönetmek için Yandex anahtar ya da Google Şifre Yöneticisi gibi araçlar kullanmanızı öneririz. İki faktörlü koruma ve SMS doğrulama yöntemlerini kullanmak ihmal edilmemesi gereken bir konu. Böylece sadece telefonunuza ya da sadece bilgisayarınıza erişmiş bir kişinin bile kartınızı kullanmasını önleyebilirsiniz.

Bilgisayarınızda ek programlar kullanmak ve yazılımlarınızı güncellemek karantina sonrası edinmemiz ve ihmal etmememiz gereken alışkanlardan sadece birkaçı. Ancak pandemi sürecindeki internet kullanımı alışkanlıkları bize gösterdi ki en önemli güvenlik önlemi, internette attığımız her bir adımda bilinçli davranmak olacaktır. Günümüz bilgi çağında internet bize kolaylık, rahatlık ve eğlence getirebildiği gibi, birçok zarar da getirebilir. Bunun için en başta çocuklarımızı ve ailemizi bilinçlendirmeli ve VPN kullanımı ve antivirus programları gibi araçlardan yararlanmayı ihmal etmemeliyiz.