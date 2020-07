Palo Alto Networks ve Adeo’dan siber saldırı doktoru geliyor

Dünya genelinde 150’den fazla ülkede 70.000’in üzerinde firmaya yeni nesil kurumsal güvenlik çözümleri sunan Palo Alto Networks ve yönetilen güvenlik hizmetleri (MDR) alanında Türkiye’nin lider markası ADEO güç birliği yaptı. ADEO MxDR servisi ile şirketlerin siber güvenlik doktoru olacak.

Dünyada Fortune 100 listesindeki firmaların yüzde 85’i tarafından tercih edilen, her müşteri segmentine özel gelişmiş güvenlik çözümleri sunan Palo Alto Networks’ün CORTEX XDR ürünü ile Türkiye’de sadece ADEO tarafından sunulan MDR hizmeti, siber güvenlik alanında artık bir arada. Palo Alto Networks ve ADEO’nun yönetilen güvenlik servislerine yönelik Türkiye’de bir ilk olan iş birliği ve ADEO tarafından satışa sunulacak MxDR katma değerli servis ile siber güvenlik alanına ‘akıllı’ bir boyut kazandırılacak.

8 kat daha hızlı tespit

Dünyanın ilk gerçek entegre uç nokta, ağ ve bulut verileri üzerinde genişletilmiş tespit ve engelleme sağlayan çözüm olan Cortex XDR, tek ekran üzerinde engelleme, araştırma, tespit ve müdahale işlemlerini gerçekleştirerek, dar kaynaklara sahip olan ekiplerin operasyonlarını kolaylaştırıyor. Palo Alto Networks tarafından geliştirilen, barındırdığı yetenekler ile sadece geçmiş ve günümüz tehditlerini değil, gelecekte oluşabilecek olan bilinmeyen ataklara karşı da imzasız koruma sağlayan teknoloji, iş birliği kapsamında ADEO’nun sunduğu deneyimli insan katkısı ile yönetilen güvenlik hizmetlerini farklı bir boyuta taşıyacak.

İlgili alarmları gruplandıran birleşik olay motoru ve otomatik kök neden analizi ile araştırmaları basitleştiren, alarmlarda yüzde 98’lik azalma ile delil toplama, analiz ve triyaj için gereken eforu düşüren, MxDR kapsamında sunulan Cortex XDR teknolojisi, analistlerin performansını artırmakla kalmıyor, araştırmaların 8 kat daha hızlanmasına ve daha hızlı müdahale edilmesine de yardımcı oluyor. XDR; uç nokta, ağ ve bulut ortamları arasındaki güvenlik ilkesi yönetimi, izleme, araştırma ve müdahale yeteneklerini tek bir konsolda birleştirdiği için maliyetleri de yüzde 44 oranında düşürüyor.

Son teknoloji, insan gücüyle tamamlanıyor

MxDR konusunda Türkiye’de Palo Alto Networks’ün ilk ve tek iş ortağı olan ADEO tarafından Türkiye pazarında her ölçekte firmaya sunulacak katma değerli ‘akıllı’ servis; 7/24 etkin tehditleri önceden tespit edip, bunları ortadan kaldırmak için öneriler sunacak. Yönetilebilen bir servis olan MxDR, geleneksel Güvenlik Operasyon Merkezi’ne göre işletmelerin gelişmiş siber saldırılara dayanıklılığını artıracak. MxDR analistleri gerçek zamanlı olarak saldırları benzer paternlere bakarak tespit edip çok hızlı aksiyon alacak. MxDR; 7/24 izle, Erken Tespit Et, Uyar, Yok Et, İyileştir prensibi ile son teknolojinin ve insan zekasının, gücünün birleşimi ile hareket edecek.

Tespit edilen her tehdit, tüm firmaları koruma altına alıyor

“Tüm dünyada artan devlet destekli saldırılar aktif olarak Türkiye’deki kritik sektörlerden olan; finans, telekom, enerji ve kamu sektörlerini de yoğun olarak hedef alıyor” diyen ADEO Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Öztürkci “Saldırganlar şirket içi konuşmaları, müşteri bilgilerini ya da telekomünikasyon, enerji, ulaşım gibi kritik alt yapıları ele geçirerek siber dünyada avantaj elde ediyorlar. MxDR hizmeti geleneksel güvenlik araçlarının tespit etmede ve engellemede başarısız oldukları gelişmiş siber saldırılara karşı üstün koruma sağlıyor.

Proaktif bir sistem olarak, saldırı gerçekleşmeden MxDR analistleri tarafından tehdit tespit ediliyor ve engellenebiliyor. Bununla birlikte olası bir saldırının izini sürme ve sistemlerden bu saldırılara ilişkin gerekli sayısal delilleri toplama ve analiz etme yeteneği de bu serviste mevcut. Ayrıca farklı motivasyonla hareket eden farklı siber saldırganların kullandıkları yöntemler ve araçlara ilişkin siber tehdit istihbarat bilgileri, MxDR hizmeti alan müşterilerimizle paylaşılması sayesinde müşterilerimiz kendi sektörlerinde meydana gelen siber saldırılar ile ilgili önden haberdar olabiliyor ve Cortex XDR üzerinden bu saldırı paternlerine ilişkin gerekli tanımlamalar yapılarak koruma sağlanabiliyor” dedi.

İnsan kaynağını göz ardı edenler tehditlere karşı olgunlaşamıyor

ADEO Genel Müdürü Selçuk Ekin “Günümüz IT operasyonlarında süregelen çalışma modeli daha çok iş sürekliliğini sağlamak üzere tasarlanmış durumda. Şirketler, güvenlik ihtiyaçlarını karşılaması beklenen teknolojik altyapılara gerekli yatırımları yapsa da, bunları işletecek ve analizini sağlayacak ekiplerden yoksun olmaları yeterli olgunluğa ulaşmalarına engel oluyor. 150 bin’e yakın uç noktayı 7×24 izleyen bir teknoloji firması olarak, siber güvenliğin sağlanması konusunda en kritik kaynağın yetişmiş ve alanında uzman siber güvenlik uzmanları olduğunu biliyoruz. Siber saldırganların da birer insan olduğunu düşünürsek bu saldırganlara karşı yapılacak savunmada onlar gibi düşünebilen, daha önce benzer saldırıları görmüş ve bu saldırılara müdahalede bulunmuş bir analist ekibinin önemi de ortaya çıkıyor. Bu nedenle MxDR’ın başarısı da, üstün teknoloji ile insanın yeteneğini bir arada sunuyor olmasında. Biz saldırının türü ne olursa olsun saldırılan noktaya tam koruma sağlıyoruz. Bir nevi doktor gibi tehdit altındaki organı korumaya alıyoruz” dedi.