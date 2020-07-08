Samsung Galaxy A51 ve Galaxy A71’in makro lens kamerasıyla fotoğrafçılığınızı konuşturun

Günümüzdeki teknoloji sayesinde herkes birbirinden güzel ve fark yaratan fotoğraflar çekmenin yollarını arıyor. Kullanıcıların fotoğraf çekerken yararlanabilecekleri çeşitli lens seçeneklerinin olması, farklı bakış açılarının ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Samsung’un Galaxy A51 ve Galaxy A71 akıllı telefonlarının makro lens kameraları, insan gözünün yakından bakarak dahi algılayamadığı ayrıntıları yakalayıp ortaya çıkarmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Kullanıcılara harika bir mobil deneyim sunmak için geliştirilen Samsung Galaxy A51 ve Galaxy A71, çıplak gözle yakalayamayacağınız ayrıntıları yakalama yeteneği sunuyor. Akıllı telefonların sunduğu makro lens özelliği, bir nesnenin yüzeyindeki tüm ayrıntıları kaydetmekle kalmıyor aynı zamanda da kullanıcıların manuel ayar yapmasına gerek kalmadan bir nesneye otomatik olarak odaklanabilmesini sağlıyor. Detaylarla fark yaratılabilecek en güzel karelerin içinde şüphesiz doğa ve yiyecekler yer alıyor. Doğa ve yiyeceklerin benzersiz makro fotoğraflarını çekebilmeniz için ipuçlarını derledik:

Işığa dikkat edin!

Güzel bir yakın plan yiyecek fotoğrafı çekmek için ışık kaynağınızın farkında olmanız gerekir. Genel portre fotoğrafçılığında, bir nesnenin arkasında herhangi bir arka plan ışığından kaçınılması önerilir. Ancak yemek fotoğrafçılığı farklıdır, çünkü bu fotoğrafçılık tarzında iki boyutlu ayrıntılara üçüncü boyutun eklenmesi gerekir. Arka plandaki ışığı iyi kullanabilirseniz, nesnenizin dinamizmini ortaya koymak için parlak alanlar ya da canlı renkler gibi ışık efektlerinden yararlanabilirsiniz.

Size özel reflektör ile ışığı yönlendirin

Profesyonel bir fotoğraf stüdyosu, en kaliteli kareleri çekmek için ışığı yönlendirmek ve değiştirmek amacıyla reflektör kullanır. Kafede otururken ya da evdeyken, kartvizit gibi beyaz bir kart parçası reflektör olarak kullanılabilir. Işığı artırmak için kartı akıllı telefonunuzun kamerasının yanına yerleştirin. Elinizde başka bir şey yoksa beyaz kart yerine A4 kâğıdın küçük bir parçası bile işinizi görebilir.

Gökkuşağının renklerini yakalayın

En lezzetli tatlıların keyfini çıkarmak için sadece damak tadına değil gözlerimize de ihtiyaç var. Bu nedenle tatlıdaki her canlı renk ayrıntısını yakalayabilmek önemli. Kontrast bir arka plan da makro kamerayı kullanırken tatlınızdaki her dinamik gölgeyi ortaya çıkarmanın başka bir yolu olabilir.

Doğanın renkleri elinizi altında

Bitkiler sayesinde temiz hava soluyabiliyor, rengârenk manzaraların tadını çıkarabiliyor ve altın renkli ekinlerden faydalanıyoruz. Doğanın eşsiz renklerini yakalamak, bitkilerin ve çiçeklerin doğal güzelliğine daha yakın olmak için Galaxy A51’in 5 MP makro kamerasının gücünden faydalanabilirsiniz. Ayrıca ışık sadece bitkilerin büyümesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda eşsiz özelliklerinin ortaya çıkmasını da sağlar. Bir bitki yaprağını belirli düzeyde ışığa maruz bıraktığınızda, eşsiz desenlerindeki doğanın güzellikleri gün yüzüne çıkar. Galaxy A51’in makro kamerası ile her ince çizgi ve doğal düzensizlik görünür hale gelir.

Doğru ışık kullanımı ile fotoğraflarınıza canlılık katın

Güneş ışığı bitkilerin büyümesini sağlasa da aşırı ışık ya da güneşli ortam aslında iyi fotoğraflar çekmenizi engelleyebilir. Bitki fotoğrafçıları için en iyi ortam, yağmurdan hemen sonra geriye kalan ıslaklığın çektiğiniz karelere ekstra parlaklık katabileceği hafif bulutlu koşullardır.

Siyah bir kâğıt parçası kullanmayı deneyin

Doğa fotoğrafı çekerken nesnenizin arka planı olarak ters ışık etkisi yaratacak tamamlayıcı bir renk kullanmak, fotoğraflarınızda daha zengin ayrıntılar yakalamanızı sağlar. Arka plan için siyah bir kâğıt ya da bez parçası kullanmak, bunu başarmanın kolay bir yolu olabilir.