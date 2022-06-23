Hayat Kurtaran Drone: DJI Matrice 30

DJI Enterprise’ın Bilkom güvencesi ile Türkiye pazarına sunduğu kurumsal drone çözümleri tanıtıldı. Bilkom ve DJI yetkililerinin yanı sıra AKUT İHA pilotlarının da katıldığı etkinlikte yeni dönemde arama-kurtarma faaliyetlerinin kahramanlarından biri olacak DJI Matrice 30’un üstün özellikleri deneyimlendi. Etkinlikte DJI Matrice 30 drone modeline ek olarak gece görüş ve termal kamera ile donatılan Zenmuse H20N lens ve bilgisayarlar, tabletler ve hatta mobil cihazlar gibi web tarayıcısı olan tüm cihazlardan uçuş görevi yönetimine ve operasyonel görüntülemeye olanak tanıyan DJI Flight Hub 2 Fleet Management yazılımı da deneyimlendi.

Çalışma hayatını dönüştüren, hayat kurtarmaya yardımcı olan, fiziksel altyapıyı sürdürmeye ve çevreyi korumaya destek olan drone çözümleri geliştiren DJI Enterprise’ın yeni entegre çözümleri, kurumsal kullanıcıların DJI’ın dönüştürücü teknolojisinin tüm potansiyelinden faydalanarak yeni nesil operasyonlar yürütmelerine olanak tanıyor. DJI, üstün performans, taşınabilirlik ve kullanım kolaylığı sağlayan DJI Matrice 30, DJI FlightHub 2 Fleet Management Cloud Software ve DJI Dock’un mükemmel entegrasyonu sayesinde görüş alanının ötesine uçma olanağı sağlayarak otonom çözümler alanına girmelerini sağlıyor.

Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, DJI Enterprise’ın yeni drone ve ekipmanları ile endüstriyel kullanımda koşulların artık daha önemsiz olduğunu ve mesafelerin ortadan kalktığını belirterek “Yeni nesil kurumsal drone sistemleriyle profesyonel operatörlerin uçuş deneyimini bir üst düzeye taşıyoruz. Zorlu koşullara meydan okuyan yeni Matrice 30 serisi ve diğer ekipmanlar ile yüksek teknolojiyi operasyonun merkezine koyuyoruz. DJI Enterprise’ın yeni nesil hava araçları, acil kurtarma görevleri, çevre koruma, enerji hatlarının denetimi ve kültürel mirasın dijitalleştirilmesi, korunması gibi çeşitli alanlarda kullanılıyor ve bu alanlarda tüm işleyiş değişiyor. En önemlisi hayat kurtarıyor.” dedi.

Yeni ürünler profesyonel drone operatörlerinin uçuş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor

DJI Enterprise MEA Satış Direktörü Jony Ji, “Bilkom ile yürüttüğümüz iş birliği ile Türkiye’de endüstriyel verimliliği artırmak ve dahası kritik anlarda hayat kurtarmak için son teknoloji drone teknolojimizi ve yeniliklerimizi kamu güvenliği, inşaat, madencilik ve enerji gibi farklı sektörlere taşımayı hedefliyoruz. Bugün ise Türkiye pazarına dört yeni ürün sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ürünler arasında öne çıkan DJI Matrice 30T, kurulması ve taşınması kolay yapısı ile pratiklik sağlarken; zoom kapasitesi, termal görüntüleme ve lazer mesafe ölçer ile endüstriyel kullanımda mükemmellik sunuyor. Matrice 30’in portatif yapısı ve üstün özellikleri, arama-kurtarma başta olmak üzere birçok farklı endüstride zamansal ve operasyonel verimlilik sağlıyor. Zenmuse H20N sensörü ultra düşük ışıklarda dahi net görüntüler elde edilmesini sağlayor ve gece operasyonlarına devrim niteliğinde bir deneyim getiriyor .Türkiye’ye getirdiğimiz bir diğer ürün olan filo yönetim yazılımı Flighthub 2 ise ekipleri, drone’lar, pilotlar ve toplanan tüm veriler arasında senkronizasyon ve koordinasyon sağlayor. Drone operasyonlarında iş akışını tamamen otomatikleştiren güçlü bir istasyon olarak DJI Dock ise bu sistemin önemli bir parçasını oluşturuyor.” dedi.

Arama-kurtarmanın “yeni kahramanı” drone’lar

Arama-kurtarma operasyonlarında drone’ların kullanımına ilişkin detayları paylaşan Türker Kuş, “AKUT Arama Kurtarma Derneği olarak kurulduğumuz günden bugüne pek çok sayıda arama-kurtarma operasyonu gerçekleştirdik. Gelişen teknoloji ile birlikte drone’ların hayatımıza girmesi arama-kurtarma faaliyetlerinde de son derece önem kazandı. Termal kameralı drone’lar, fazla sayıda personelle yapılan operasyonların bölge risklerine göre daha güvenli, daha sonuç odaklı olmasını sağladı. Operasyon sürelerinin kısalması, arama alanının daha kolay taranması, gece operasyonlarında daha rahat ve güvenli hareket kabiliyeti ile hayatımıza pek çok kolaylık getirdi. Şu anda AKUT bünyesinde; ikisi termal olmak üzere 6 drone ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıtlı 26 İHA pilotumuz var. Yeni çıkan teknolojileri yakından takip ediyor ve bu teknolojilerin arama-kurtarmada nasıl etkin kullanılabileceğini araştırıyoruz.” dedi.

Yeni DJI Matrice 30 güçlü ve çok yönlü özellikleri ile öne çıkıyor

DJI Enterprise’ın, sırt çantasına sığabilen yeni amiral gemisi drone ürünü DJI Matrice 30, birden fazla yüksek performanslı sensörü tek bir kameraya entegre ediyor ve tamamen baştan tasarlanmış bir uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor. M30 ve M30T olmak üzere iki farklı model ile gelen M30 serisi, 15 kilometreye varan menzili ile profesyonellerin yakın çevrelerinin ötesine uçmalarına ve üstün performans elde etmelerine olanak tanıyor.

Uçuş deneyimini önemli ölçüde iyileştiren yükseltilmiş Pilot 2 yazılımıyla zorlu profesyonel kullanımlar için çok daha fazla güç, dayanıklılık ve yetenek sunuyor. Kompakt boyutu, kolay taşınabilmesi ve hızlı kurulumu DJI Matrice 30’u kurumsal kullanım için ideal bir çözüm haline getiriyor.

M30 modeli, 5×~16× optik ve 200x dijital yakınlaştırma destekleyen 48 megapiksel 1/2″ CMOS sensörüne sahip zoom kamera, 12 megapiksel geniş açılı kamera, 8K fotoğraf ve 4K/30 FPS video çözünürlüğü ve 1.200 metreye kadar nesnelerin kesin koordinatlarını veren lazer mesafe ölçer içeriyor. M30T, ek olarak 640 x 512 piksel radyometrik termal kamerayı bünyesinde barındırıyor.

IP55 standardında koruma ile şiddetli yağmur, rüzgar, kar, buz ve yüksek irtifa gibi zorlu koşullarda -20°C ila 50°C arası sıcaklıklarda olağanüstü bir performans sunuyor. Düşük ışık koşullarında da kullanılabilen DJI M30, yerleşik yedekleme sistemleri, acil durum inişi, sistem durum yönetimi ve altı yönlü engel aşım sensörleriyle zorlu görevlerin başarıyla tamamlanmasına olanak tanıyor.

Dört antenli OcuSync 3 iletişim sistemi sayesinde zorlu çalışma ve karmaşık arazi koşullarında dahi çalışabiliyor. Diğer ticari drone’lardan farklı olarak açılması, toplanması ve taşınması kolay katlanabilir ve hafif bir tasarıma sahip. Kendi kendini ısıtabilen TB30 pil tasarımı en az 400 şarj döngüsünü destekliyor ve 41 dakikalık bir uçuş süresine olanak tanıyor. Akıllı BS30 şarj kutusu 30 dakikada yüzde 20’den yüzde 90’a ulaşabilen hızlı pil şarj imkanı sağlıyor. Kendi kendine kilitleme sistemi sayesinde tek bir düğmeye basarak katlanabiliyor. Bu özellikler, DJI M30’u en hızlı ve kolay kurulan yüksek performanslı DJI Enterprise drone haline getiriyor.

Cihazın uzaktan ve gözetimsiz operasyonlar için yeni bulut tabanlı DJI FlightHub 2 filo yönetimi yazılımı ve DJI Dock ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak çeşitli sektörler verimlilik ve inovasyonlar getiriyor. Yeni DJI RC Plus uzaktan kumanda, profesyonel pilotların yüksek beklentilerini karşılıyor. DJI RC Plus, etkileyici bir parlaklık sayesinde pilotların daha fazla görsel bilgi görmesini sağlayan 7 inç genişliğinde yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip. IP54 sertifikasına sahip DJI RC Plus, M30’da olduğu gibi şiddetli yağmurda kullanılabiliyor. DJI Enterprise’ın filo yönetim yazılımı olan DJI FlightHub 2, yer ekipleri, drone’lar, pilotlar ve toplanan tüm veriler arasında senkronizasyon ve koordinasyon sağlıyor. Tamamen bulut tabanlı hale getirilen DJI FlightHub 2, artık uzaktan kumandanın yanı sıra bilgisayarlar, tabletler ve hatta mobil cihazlar gibi web tarayıcısı olan tüm cihazlardan uçuş görevi yönetimine ve operasyonel görüntülemeye olanak tanıyor. Ürün aynı zamanda gelişen durumlara hızla yanıt verebilmelerine olanak tanıyan haritalama özelliklerini de destekliyor.

Zenmuse H20N ile gece görevleri sorunsuz yürütülebiliyor

DJI, yeni M30 serisi ekosisteminin yanı sıra DJI M300 RTK drone için özel olarak tasarlanan Zenmuse H20N sensörünü de duyurdu. Zenmuse H20N, gece görüş kamerası, hibrit yakınlaştırma ve termal görüntüleme kamerası ve M300 RTK ile kullanılabilen lazer mesafe ölçeri bir araya getirerek gece operasyonlarına devrim niteliğinde bir deneyim getiriyor. Ultra düşük ışıklarda dahi net görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Arama ve kurtarma operasyoları ya da anında tanınma gerektiren acil durumlarda çıtayı yükseltiyor. 0,0001 lükse kadar düşük ışıklı ortamlarda maksimum sonuç veren gece görüşü, 20x hibrit optik yakınlaştırma, 640 x 512 çözünürlüğe sahip termal görüntüleme kamerası, 2x\8x optik zoom ve 1.200 metre menzilli lazer mesafe ölçer özelliklerini bir araya getiriyor.

Yeni ürünler Türkiye’de

DJI’ın kurumsal kullanım alanında devrim yaratan yeni ürünlere Bilkom güvencesi ile Türkiye genelindeki yetkili satılardan ulaşılabiliyor.