Kobi’ler Yılda En Az 1 Kez Siber Saldırıya Uğruyor!

Hackerler durmaksızın saldırıyor. Siber güvenlik sorunlarıyla boğuşan KOBİ’ler ise yılda en az bir kez siber saldırıya uğruyor. Bir yılda gerçekleşen siber saldırıların %43’ünün küçük işletmeleri hedeflediğini ancak bu işletmelerden yalnızca %14’ünün kendini savunmaya hazır olduğunu belirten Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, KOBİ’lerin uygulaması gereken en temel siber güvenlik önlemlerini 5 adımda sıralıyor.

Siber güvenlik önlemleri konusunda güçlü bir düzeyde olmayan KOBİ’ler, hackerlerin hedef tahtasına kolayca yerleşiyor. Veri ihlali ve siber saldırı olaylarının manşetlerini yalnızca büyük şirketler oluştururken, küçük ve orta ölçekli işletmeler kendilerini hedef alan bir dizi saldırı ile yılda en az bir kez karşılaşıyor. Bir yılda gerçekleşen siber saldırıların %43’ünün küçük işletmeleri hedeflediğine ancak bu işletmelerden yalnızca %14’ünün kendini savunmaya hazır olduğuna dikkat çeken Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, siber altyapılarını güçlendirmek isteyen KOBİ’ler için 5 temel siber güvenlik önerisi paylaşıyor.

KOBİ’lerin Neredeyse Yarısı Siber Suçlular Tarafından Hedef Alındı

Siber saldırı dünyasında KOBİ’lerin yeri hackerlerde ayrıcalıklı konumda bulunuyor. Büyük şirketlere ulaşmak için fazla efor sarf etmek istemeyen hackerler KOBİ’leri amaçları doğrultusunda basamak olarak kullanırken, birçok KOBİ bu saldırılar için gerekli önlemleri almıyor. Yapılan araştırmalar ise bir yılda gerçekleşen siber saldırıların %43’ünün küçük işletmeleri hedeflediğini ancak bu işletmelerden yalnızca %14’ünün bu saldırılar karşısında kendini savunmaya hazır olduğunu raporluyor. Siber güvenlik alanında KOBİ’leri uyaran Gürsel Tursun, büyük şirketler gibi küçük ve ortak ölçekli işletmelerin de gerekli önlemleri alması gerektiğinin altını çiziyor.

KOBİ’lere 5 Adımlık Güvenlik Reçetesi

Güçlü bir siber güvenlik stratejisi ve planlamasına sahip olmak her KOBİ’nin öncelikleri arasında bulunmayabiliyor. Ancak bu riskleri göz önünde bulundurmamak KOBİ’ler için hem güven hem de para kaybına neden oluyor. Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, siber güvenlik hazırlıklarını tamamlamak isteyen KOBİ’ler için 5 temel siber güvenlik önlemini sıralıyor.