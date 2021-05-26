İş Portföy’den yeniden bir ilk daha!

Türkiye’nin, yarı iletken sektöründe yer alan firmalara yatırım imkânı sağlayan ilk ve tek fonu “İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon” yatırımcılarla buluştu.

Yenilikçi ve özgün temalı yatırım fonlarını tasarruf sahiplerine sunarak ilkleri hayata geçiren İş Portföy’den bir ‘öncü adım’ daha geldi. Türkiye’nin en büyük özel portföy yönetim şirketi olan İş Portföy, küresel ölçekte yarı iletken sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapan İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon’u 25 Mayıs 2021 Salı günü yatırımcılarına sundu. Fon, Türkiye’de bu sektöre odaklanan ilk ve tek yatırım fonu olmasıyla dikkat çekiyor.

2021 yılına başlarken teknolojinin her alanına yatırım yapabilen İş Portföy Teknoloji Karma Fon’u kurmasının ardından, blockchain, dijital oyun sektörü, siber güvenlik teknolojileri temalarına dayalı fonları hayata geçirerek yatırımcılara teknolojinin geleceği parlayan farklı alanlarına odaklanma imkânı sunan İş Portföy, “İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon” ile hızlanan teknolojik dönüşümü yatırıma dönüştürmek isteyenlere sunduğu alternatiflerine bir yenisini ekliyor.

İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon ile yarı iletken üreticisi olan, yarı iletken teknolojileri alanında faaliyet gösteren, yarı iletken teknolojilerin geliştirilmesini destekleyen şirketlerin ve bu şirketlerin tedarikçisi ile hizmet/servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, depo sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve bu temaya yatırım imkânı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapılabilecek. Fon portföyünde yerli ve yabancı finansal varlıklar yer alabilirken, global şirketler ağırlıkta olacak.

Özellikle teknoloji temasına dayalı yatırım fonlarına yatırımcıların bu dönemde büyük bir ilgisi olduğunu ileten İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, yeni fonları hakkında bilgi verdi:“Yenilikçi ürünlere odaklanarak stratejimizi çağın gelişimine adapte etmeye ve kolayca yatırım imkânı sağlamaya devam ediyoruz. Türkiye’de teknoloji temasına dayalı yatırım fonlarımıza ilginin yoğun olduğunu ve bu sene kurduğumuz teknoloji temalı fonlarımızın çok kısa bir sürede hızla büyüdüğünü görüyoruz. 2018 yılında kurduğumuz ve 700 milyon TL’yi aşan büyüklüğe sahip İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon’umuzu da dikkate aldığımızda, yeni fonlarımızın potansiyeli bizi heyecanlandırıyor.

Bu ilgi bizleri, hizmet standartlarımızı sürekli yükseğe taşıma, yatırımcılarımıza gelişen farklı alanlarda yatırım imkânı sağlama ve çağdaş iş modellerimizle çözümler sunma konularında motive ediyor. İş Portföy olarak bir ilki daha gerçekleştirerek İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon’umuzu sunmaktan dolayı da çok mutluyuz.” dedi.

Yarı iletken sektörü ve büyüklüğüne de değinen Eraslan; “Entegre devre veya mikroçip olarak da bilinen yarı iletkenler, elektroniğin beyni olarak tarif edilen dev bir endüstridir ve dijital dönüşümün ana unsurlarından biridir. Yapay zeka, nesnelerin interneti, sanal gerçeklik, otomatik otomobiller ve daha bir çok parlak teknolojinin gelişimine imkân veren yarı iletkenler, telefonlardan televizyonlara, bilgisayarlardan video oyunlarına, otomobillerden sağlık sektöründeki gelişmiş cihazlara kadar geniş bir kullanım alanıyla gündelik yaşantımızın ayrılmaz birer parçasıdır. 2020 yılında 450 milyar ABD doları büyüklüğündeki sektörün 2028 yılına kadar 800 milyar ABD dolarını aşması beklenmektedir. Akıllı telefonların daha akıllı, internetin daha hızlı, arabaların daha güvenli olmasını borçlu olduğumuz bu büyük yarı iletken endüstrisine tek fonla yatırım yapmayı, profesyonel yönetim ve araştırma gerektiren bir alana İş Portföy’ün deneyimli kadroları vasıtasıyla kolayca erişmeyi mümkün kılmak istedik.” diye belirtti. Eraslan, teknolojinin yanında, cinsiyet eşitliği, yenilenebilir enerji, sağlık gibi konjönktürle uyumlu ve dünyadaki yapısal dönüşüm alanlarından esinlenen yatırım fonlarına da odaklandıklarını hatırlatarak, önümüzdeki dönemde yenilikçi temalarla ürün yelpazesini genişletmeye devam edecklerini belirtti.