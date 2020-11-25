Black Frıday’de siber dolandırıcılara dikkat!

Özellikle online alışverişlerin büyük artış gösterdiği Black Friday’i, tüketiciler kadar siber dolandırıcılar da büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Bu yıl Koronavirüs pandemisi nedeniyle Black Friday’de fiziksel mağazalar yerine online alışveriş siteleri her zamankinden daha fazla ziyaret edilecek. Birçok online alışveriş sitesinin kampanyalı satışlar planladığı Black Friday alışverişlerinde, tüketicilerin çok dikkatli olması gerektiğini belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, abartılı kampanyalara, kredi kartı dolandırıcılıklarına ve sahte alışveriş sitelerine karşı tedbirli olunması uyarısında bulunarak mutlaka sanal kart ile alışveriş yapılması gerektiğini söylüyor.

Bugün birçok e-ticaret sitesinin indirimler ile kampanyalı satışlar planladığı ve tüketicilerin büyük bir sabırsızlıkla beklediği Black Friday’de, indirim çılgınlığı yaşanacak. Bu yıl Koronavirüs pandemisi nedeniyle Black Friday indirimlerinden yararlanmak isteyen tüketiciler, fiziksel mağazalar yerine online alışveriş sitelerini her zamankinden daha fazla ziyaret edecek. Black Friday’in, tüketicilerin kişisel bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan siber dolandırıcılar için de büyük bir fırsat olduğunu ve onların da sabırsızlıkla beklediğini belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, online alışveriş sitelerinin her zamankinden daha çok ziyaret edildiği Black Friday’de, tüketicilerin zaman zaman güvensiz siteleri ziyaret ederek kredi kartı ve kimlik bilgilerini siber korsanlara kaptırabileceğine dikkat çekiyor.

Kendinizi siber dolandırıcılardan korumak ve Black Friday’de yapacağınız alışverişlerin kabusa dönüşmesini engellemek için birkaç basit yol var. Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kredi kartı ve kimlik bilgilerini ele geçirmek için Black Friday’i fırsat bilen siber dolandırıcılara karşı tüketicileri uyararak bilgisayar ve akıllı telefonlar ile güvenli online Black Friday alışverişi için 10 önemli ipucu paylaşıyor.