“Kazandıran Günler” kampanyası ile dijitale hızlı bir giriş yap!

Türkiye’nin domain lideri İsimtescil.net, “Kazandıran Günler” kampanyası ile dijital dünyaya adım atmak isteyenlere yeni fırsatlar sunuyor. 23 Kasım’da başlayıp 27 Kasım’da bitecek olan kampanya kapsamında kullanıcılar, domain, hosting, SSL ve sunucu ürünlerinde alışveriş yaptıkça kupon biriktirebilecek. 100 TL ve üzeri alışverişler sonucu biriktirilen kuponlar 28 Kasım – 31 Aralık tarihleri arasında İsimtescil.net hosting ve sunucu alımlarında kullanılabilecek.

Domain, hosting, sunucu, SSL, marka tescil ve online platformda marka koruma hizmetleri sunan İsimtescil.net, kurulduğu günden bugüne 8 milyonu aşkın domaini kullanıcısına ulaştıran, halihazırda 600 binden fazla domain uzantısına destek veren ve ICANN akredite bir kuruluş olarak sektördeki varlığını sürdürüyor. Dijital dünyanın aktörlerine periyodik olarak farklı fırsatlar sunan İsimtescil.net, 23 -27 Kasım arasında devam edecek olan “Kazandıran Günler” kampanyasıyla bu geleneğine bir yenisini ekliyor.

Belirli domain uzantıları, hosting, SSL ve sunucu hizmetlerimizde geçerli olan kampanyaya tek seferde 100 TL ve üzeri alışveriş yapan kullanıcılar katılım sağlayabilecek. Yapılan alışveriş tutarına göre farklı oranlarda tanımlanacak olan kuponlar, “Kazandıran Günler” kampanyasının bitiminde müşterilerin hesaplarına yüklenecek. Katılımcılar kuponlarını 28 Kasım – 31 Aralık tarihleri arasında hosting ve sunucu alımlarında kullanılabilecek.