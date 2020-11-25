Araç kiralama sitelerinin trafikleri %30 arttı

Uluslararası dijital pazarlama ve SEO ajansı Zeo Agency, Turizm ve Ulaşım Sektörü 2020 Üçüncü Çeyrek Raporu’nu yayınladı. Raporda; pandemiden dolayı seyahat odaklı web sitelerinin aldığı ziyaretçi sayılarındaki dramatik düşüşlere rağmen, sosyal mesafe önlemlerine bağlı olarak araç kiralama sitelerinin toplam trafiğindeki %30’luk artış dikkat çekiyor.

Zeo Agency’nin 2019 ve 2020 yıllarının 3. çeyrek dönemlerini kıyaslayan dijital pazarlama raporu Turizm ve Ulaşım sektörünü tur ve konaklama, araç kiralama, ulaşım, seyahat içerikleri olmak üzere dört başlıkta inceleniyor. Web sitesi trafikleri, markaların pazar payları ve anahtar kelime analiziyle kullanıcı ilgisindeki değişimi ortaya koyan rapor pandemiden en çok etkilenen sektörlerden birini mercek altına alıyor.

Araç kiralama sitelerinin ziyaretçi sayısı %30 arttı

Pandemiyle birlikte kalabalık ortamlardan kaçınma gerekliliği kullanıcıların ulaşım tercihlerine de yansıdı. 46 web sitesinin incelendiği araç kiralama kategorisinin 2019’un üçüncü çeyreğinde 13,27 milyon olan toplam ziyaretçi sayısı, 2020’nin aynı döneminde 17,33 milyona yükselerek %30,6’lık dikkat çekici bir artış yaşadı.

Araç kiralama kategorisindeki pozitif hareketin aksine, ulaşım bileti satan sitelerin oluşturduğu Ulaşım kategorisinde ise geçen yıla oranla 2020 yılında %37,93’lük bir ziyaretçi kaybı görüldü.

Tur ve Konaklama sitelerine gelen trafik yarı yarıya azaldı

Tatil sezonun en hareketli dönemlerinden olan temmuz, ağustos ve eylül ayları, bu yıl pandemi nedeniyle turizm sektöründe ciddi düşüşlere şahit oldu. Toplam 53 web sitesinin incelendiği Tur ve Konaklama kategorisinde toplam ziyaretçi sayısı 2019’un 3. çeyreğine göre %48,97 azaldı.

Sektörü domine eden web siteleri ziyaretçi kayıpları yaşarken, tatil trendlerinin değişmesine bağlı olarak villa ve küçük otel konseptleriyle hizmet veren bazı sitelerin trafiklerindeki artış dikkat çekti.

Bloglar ve seyahat içeriklerinin ağırlıkta olduğu web sitelerinden oluşan Seyahat İçerikleri kategorisinde de toplam ziyaretçi sayısı geçen seneye göre %47,46 azaldı.