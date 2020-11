VMware ve Samsung, İletişim Hizmeti Sağlayıcılarının 5G’ye Daha Hızlı Geçebilmeleri İçin İşbirliği Oluşturuyor

VMware, Inc. (NYSE: VMW), 5G’deki liderliğini daha da ileriye taşıyabilmek için Samsung Electronics Co., Ltd. ile işbirliği yaptığını duyurdu. Bu işbirliğiyle şirketler İletişim Hizmeti Sağlayıcılarının (CSP) 5G ağ ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı ve VMware Telco Cloud Platformu’yla Samsung’un konteynerleştirilmiş ağ fonksiyonları (CNF) ve sanallaştırılmış ağ fonksiyonları (VNF) için Çekirdekten Sınıra ve RAN’a kadar birçok alanı kapsayan telko hizmet portföyünü iyileştirerek 5G’nin kullanıma alınmasını hızlandırmayı hedefliyor.

5G’ye yönelik ilgi artmaya devam ederken CSP’ler de hizmetlerin kullanıma alınmasındaki esnekliği ve verimliliği artıracak bulut yerlisi ağa ihtiyaç duyuyor. CSP’ler tüm bunları sadece operasyonel maliyetleri düşürecek, yönetimi ve operasyonları basitleştirecek şekilde tasarlanan ve buluta öncelik veren otonom ağ ile başarabiliyor. Samsung ve VMware’ın oluşturduğu işbirliğiyle daha iyi ağ tasarımının yanı sıra 5G ağların ihtiyaç duyduğu çevikliği destekleyen uçtan uca destek üzerinden inovasyon döngüsünün hızlandırılması hedefleniyor. VMware Telco Cloud Platform ile CSP’ler, taşıyıcı sınıf performansa, ölçeklenebilirliğe ve güvenilirliğe sahip olmaya devam ederken operasyonel tutarlılık, entegre yaşam döngüsü yönetimi ve çok katmanlı otomasyon ile dağıtık telko bulutlarında hizmetlerin ve uygulamaların ulaştırılmasını hızlandıracak bulut yerlisi ve yazılım tanımlı 5G ağları hizmete alabiliyor.

Bu işbirliği kapsamında şirketler, VMware Telco Cloud Platform ile vRAN, 5G Core, MEC, Management ve Analytics gibi Samsung’un çeşitli VNF ve CNF’lerinin hazırlık sürecini iyileştirmek ve hızlandırmak için Samsung’un laboratuvarında çalışacak. VMware Ready for Telco Cloud programı da Samsung’un 5G’ye hazır hizmetlerinin VMware Telco Cloud Platform üzerinde kullanılmasını ve hizmete alınmasını hızlandıracak. Böylece CSP’lerin daha kısa sürede hizmete alması ve gelir elde etmesi sağlanacak.

Samsung Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Ağ İş Birimi Ürün Stratejisi Başkanı Wonil Roh, konuyla ilgili şunları söyledi: “İnovatif ve açık 5G ağları tüm ortamı dönüştürmeye başlıyor. Samsung olarak bizler de VMware ile birlikte CSP’lerin bulut yerlisi teknolojileri kullanmasını kolaylaştıracak ve otomasyon ile 5G ağları üzerinden ağ fonksiyonlarını ve hizmetlerini ulaştırmalarını sağlayacak taşıyıcı sınıf çözümler sunmanın önemli değerler kazandıracağını düşünüyoruz.”

Sanallaştırılmış ve konteynerleştirilmiş ağ fonksiyonları



VMware Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Telko ve Sınır Bulut İş Bİrimi Genel Müdürü Shekar Ayyar da “5G’yi destekleyen altyapıyı yazılım tanımlı telko ve sınır bulut platformları üzerinden ulaştırılan sanallaştırılmış ve konteynerleştirilmiş ağ fonksiyonları oluşturacak. CSP’lerin 5G’nin avantajlarından faydalanmalarına ve kendilerini öncü teknoloji inovatörlerine dönüştürmelerine yardımcı olmak için VMware Telco Cloud portföyünü kullanan taşıyıcı sınıf çözümler sunarken Samsıng ile çalışacak olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

IDC Kıdemli Araştırma Analisti Patrick Filkins, ise “Yeni çekirdek, sınır ve RAN altyapılarından faydalanan Ultra Güvenilir Düşük Bekleme Süreli İletişimler’i (URLLC) ve Çok Büyük Makine Tipi İletişimler’i (mMTC) kapsayacak şekilde 5G yatırımları tüm dünyada artmaya devam edecek ve zamanla CSP’ler de Gelişmiş Mobil Genişbant sunmaya daha fazla odaklanacak. Bu yeni hizmetleri verimli bir şekilde ve aynı anda destekleyebilmek için CSP’lerin bulut yerlisi altyapıları kullanma konusunda en iyisi olması gerekiyor. Bu altyapıların bugünün ve yarının ihtiyaçlarını karşılaması için hizmet çevikliği, hızlandırılmış inovasyon ve uçtan uca optimizasyon sunması gerekiyor. 5G alanındaki liderliğini gösteren VMware ve Samsung’un iş ortaklığı, iki şirketin ağ altyapısını modernleştirdiği için CSP’lere de faydalı bir oluşum haline geliyor.”