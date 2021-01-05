Pandemide e-ticarete atılacak KOBİ’ler için 5 siber güvenlik adımı

Pandemi süreci ile birlikte online satışlar son derece artış gösteriyor. Yapılan araştırmalar, e-ticaret satışlarının %31 oranında büyüdüğünü raporluyor. Bu hızlı büyüme içerisine dahil olmaya çalışan KOBİ’lerin online güvenliklerini de göz önünde bulundurmaları gerektiğini aktaran WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, e-ticarete atılacak KOBİ’ler için 5 önemli siber güvenlik adımını sıralıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alarak süregelen alışkanlıkları değiştirmeye devam eden COVID-19, e-ticaret süreçlerini de yakından etkiliyor. Öyle ki ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırma, online satışların %31 oranında arttığını raporluyor. Online satışlardaki böylesine artış bu sürece dahil olmayı isteyen KOBİ’lerin de dikkatini çekerken müşteri, çalışan ve iş ortaklarının online kanallardaki güvenliğini korumak KOBİ’ler için önemli bir adım haline geliyor. Özellikle e-ticaret siteleri kullanımındaki artışın, siber saldırılar için mükemmel bir fırsat olduğuna dikkat çeken WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez’e göre, işini e-ticarete taşımak isteyen KOBİ’lerin siber güvenliklerini korumaları için uygulamaları gereken 5 adım bulunuyor.