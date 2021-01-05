Bebek elektroniği sektörü 2020’de %30 büyüdü

Yıllar içinde artan refah ve eğitim seviyesi, çalışan anne sayısındaki artış ve zamanın daha da değer kazanması gibi faktörler, bebek elektroniği sektöründe bulunan ürünlere ihtiyacı artırıyor. Covid-19 sürecinde ateş ölçerlere yönelik artan talep nedeniyle bebek elektroniği sektörü, 2020 yılını %30 büyüme ile kapattı. Bebek bakımında kullanılan elektronik ürünlerin daha çok sağlık, güvenlik ve beslenme odaklı olduğunu söyleyen Ulusal Elektronik ve BAGİDER (Bebek Araç Gereçleri Üretici, İthalatçı ve Perakendecileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Karaaslan, “Bebek elektroniği ürünlerinin diğer elektronik ürünlere göre en önemli farkı; hitap ettiği kişilerin ebeveyn, ürünlerin kullanım amacının ise bebek bakımı gibi hassas bir konu olmasıdır.” yorumunu getirdi.

Dijital ateş ölçerler, bebek izleme cihazları, oda nemlendiricileri, sterilizasyon makineleri, dijital mama ısıtıcıları ve mama hazırlama robotları gibi ürün gruplarını bünyesinde bulunduran bebek elektroniği sektörü, 2020 yılını %30 büyüme ile kapattı. Bebek elektroniği sektörünü Türkiye’ye getiren, alanının öncü markası Weewell’i çatısı altında barındıran Ulusal Elektronik’in Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Karaaslan ise sektördeki liderliklerini koruduklarını, pazar paylarını ise ateş ölçer satışlarıyla birlikte %18 artırdıklarını belirtti. Pandemiyle birlikte artan talep yoğunluğu ile faaliyetlerine devam ettiklerini ifade eden Karaaslan, “Pandeminin sektöre olan dolaylı katkısı evde geçirilen süre ve e-ticaretteki logaritmik artış sayesinde gerçekleşti.” dedi.

“Bebek elektroniği sektöründe 2021’de de büyüme bekleniyor”

2020 yılında normalde %21 büyüme gösteren bebek elektroniği sektörü, Covid-19 sürecinde ateş ölçerlere artan talep nedeniyle %30’luk bir geçici büyümeye ulaştı. Bebek bakımında kullanılan elektronik ürünlerin daha çok sağlık, güvenlik ve beslenme odaklı olduğunu söyleyen Tunç Karaaslan, “Bebek elektroniği ürünlerinin diğer elektronik ürünlere göre en önemli farkı; hitap ettiği kişilerin ebeveyn, ürünlerin kullanım amacının ise bebek bakımı gibi hassas bir konu olmasıdır.” Satışlardaki artışın 2021 yılında da devam edeceğini söyleyen Karaaslan, 2021 yılına dair beklentilerini “Aşılama sonrasında yeni normali yaşayacağımız için anne-bebek sektörünün kapsadığı sağlığa dair araç gereçlerin ve ölçüm cihazlarının satışı, artış trendi gösterecektir.” şeklinde özetledi.

“İthal ürünler yeterli düzeyde denetlenmeli”

Küresel salgın döneminde elektronik ürünlerin güvenilirliği, belirli kalite standartlarına ulaşmış olması ve üreticiler tarafından tüketiciye hak ettiği hassas hizmeti verecek servis kalitesini sunma gerekliliği her zamankinden daha fazla ön plana çıktı. Ulusal Elektronik, küresel salgına rağmen üretime yönelik yatırımlarıyla yerli üretime katkı sağladı ve ihracat faaliyetlerini hızlandırdı. Kanal geliştirme ile tüketiciye ulaşım artarken iletişim faaliyetlerine verdiği önem sayesinde son tüketiciyle iyi ilişkiler geliştirdi.

Sektörün denetlenmesi noktasında da ayrıca görüşlerini aktaran Tunç Karaaslan, “Ülke içerisine giren ürünlerin yeterli düzeyde denetlenmemesi sektörün önünde önemli bir problem olarak yatmaktadır. İmal/ithal edilen ürünlerin birçoğu için belirlenmiş standartlar olmasına rağmen, yeterli denetim yapılamadığı için bu standartlara uymayan ve yerel üreticiler/standartlara uygun ürün ithal eden firmalar açısından haksız rekabete sebep olan genellikle Uzakdoğu menşeli birçok ürün ülkede satışa sunulmaktadır. 2021’in sektör adına düzenlemelerin hayata geçirildiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz.” dedi.