PaybyMe, 2020 yılında yurt dışı işlemlerinde yüzde 69’luk büyüme gerçekleştirdi

Tüm dünyada internet işletmeleri için yeni nesil ödeme yöntemleri sunan PaybyMe, 2020 yılında büyüyen yurt içi işlemlerinin yanı sıra yurt dışı işlemlerinde de yüzde 69’luk bir büyüme gerçekleştirdi. İşlem adetlerine bakıldığında ise en çok tercih edilen sektörler; elektronik ürünler ve oyunlar (oyun içi satın alımlar), giyim ve ayakkabı ile sağlık ve kozmetik ürünleri oldu.

Pandemi, finans ve teknoloji hizmetlerde pek çok yeniliğin yaşanmasını sağladı. Bir yandan dijital dönüşüm hızlanırken, yeni çözümler üretmeyi de zorunlu hale getirdi. Hız, güvenilirlik ve global erişim unsurları daha da önem kazandı. Söz konusu gelişmelerin paralelinde ise müşteriler; yeni teknolojileri hızlı ve sorunsuz bir şekilde entegre edebilecek, kısacası ihtiyaçlarına maksimum verimlilikte yanıt verebilecek ödeme sağlayıcıları (PSP) aramaya başladılar.

Temassız ödeme, e-para ve dijital cüzdanlarla sektörün yeni bir boyuta taşındığını söyleyen PaybyMe’nin Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaan Meşeci; “Nakit olmayan işlemler incelendiğinde geçtiğimiz dönemde en yüksek büyüme oranı yüzde 25’lik bir hacimle Asya-Pasifik (APAC) ülkelerinde gerçekleştirildi. Bu hızlı yükselişi; akıllı telefonların pazara giriş hızındaki artış, e-ticaretin popülaritesinin daha da artması, dijital cüzdanların yaygınlaşması ve gelişen QR kodlu ödeme sistemleri gibi etkenler destekledi. AB üyesi ülkelerde büyüme yüzde 12 oranında gerçekleşirken, AB üyesi olmayan ülkelerde ve MENA’da yüzde 19, LATAM’da yüzde 8, Kuzey Amerika’da ise yüzde 6’lık oranda büyüme gerçekleşti. Son olarak dünya geneline baktığımızda 2014-2019 arası yıllık büyüme oranı yüzde 12.5 iken, 2018-2019 yılları arası bu oran yüzde 14.1 oldu” dedi.

Müşteri portföyünde çeşitlilik arttı

Hızlı ve pratik entegrasyonlarıyla, global veya lokal ödeme çözümlerine ihtiyaç duyan organizasyonları, giderek daha da karmaşık hale gelen saldırı ve sahtekarlıklardan koruduklarını söyleyen Meşeci; “Deneyim ve uzmanlığımızın yanı sıra gelişmiş altyapımız sayesinde başarılı işlem oranlarını yukarı taşıyoruz. Portföyümüzde ağırlıklı olarak global ödeme alan firmalar olsa da, 2020 hedeflerimizin ana başlıklarından biri de Türkiye’de yerleşik firmalara yurt içi tahsilatları hususunda hizmet vermekti. Pandemi ve arkasından gelen dijitalleşme süreci hedeflerimize ulaşmamızı hızlandırırken, müşteri portföyümüzdeki çeşitliliğin artışı konusunda da etkin oldular” dedi.

Yurt dışı işlemlerinde yüzde 69’luk büyüme

2018 ve 2019 yıllarını karşılaştırdıklarında büyüme oranlarının yüzde 385 olduğunu söyleyen Meşeci; “2018’de yaptığımız teknolojik yatırımlar, tüketici deneyimlerini izleyen yapay zeka sistemimizdeki geliştirmeler ve güçlü ekibimizle bu büyümeyi gerçekleştirdiğimizin farkındayız. 2020 yılına girdiğimizde ise pandemi ve dijitalleşme süreçlerindeki hızlanma, farklı sektörlere girişimizi hızlandırdı. Avrupa’daki birçok PSP firmasına Türkiye ve MENA bölgesinde alternatif ödeme altyapımızı kullandırarak, 10 yıllık tecrübemiz ışığında müşterilerine hizmet vermelerini sağlamaya devam ettik. Mevcut müşterilerimize ek, yeni katılan müşterilerimizle beraber 2019’a kıyasla büyüyen yurt içi işlemlerimize ilaveten, yurt dışı işlemlerimizde de yüzde 69’luk büyüme gerçekleştirdik. İşlem adetlerine baktığımızda ise en çok tercih edilen sektörler; elektronik ürünler ve oyunlar (oyun içi satın alımlar), giyim ve ayakkabı ile sağlık ve kozmetik ürünleri oldu. Yıl sonu kampanyalarının etkisiyle aralık ayı büyümemize diğer aylara nazaran daha fazla katkıda bulundu” şeklinde konuştu.

PaybyMe olarak 2021 yılında da yeniliklerle birlikte büyüyeceklerini dile getiren Meşeci, “Tüketici deneyimlerini geliştirirken, hız ve güvenlikteki başarısını perçinleyen; sürekli inovasyonu hedefleyerek “Kimlik Doğrulama” ve “Digital ID” gibi fark yaratan girişimlere devam eden; geleneksel ödeme metotlarının (banka ve kredi kartı) yanı sıra halihazırda zengin alternatif ödeme metotları (mobil ödeme, operatör ücretlendirmeleri, kart saklama, abonelik sistemi, bayi tahsilat sistemi, pazaryeri ödeme çözümü, link ile ödeme alma) ile kumbarasını daha da doldurmaya devam eden; iş gücünü bu doğrultuda yetiştiren ve yarattığı istihdamı büyütmeyi hedefleyen; ülkesine döviz kazandırmaya devam eden bir şirket olmaya devam edeceğiz” dedi.