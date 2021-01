Samsung, 2021’i Neo QLED, MICRO LED ve Lifestyle TV ürün serileriyle açıyor!

Sürdürülebilir bir gelecek için yol planını açıklayan Samsung, “Her yerde herkese uygun ekranlar” vizyonuyla geliştirdiği yeni TV modelleriyle, küresel TV liderliğinin 15. yılına giriyor.

Samsung Electronics, CES 2021 öncesinde, sanal ortamda ilk kez gerçekleştirdiği “First Look 2021” etkinliğinde Neo QLED, MICRO QLED ve Lifestyle TV ekranlar için 2021 portföyünü görücüye çıkardı. Televizyonun evlerdeki rolünü yeniden tanımlayacak yeni geliştirmelerle birlikte, bu yeni seride Samsung’un erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve inovasyon konusundaki kararlılığı ön plana çıkıyor.

Samsung Electronics Görsel Ekran Bölümü Başkanı JH Han yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Geride bıraktığımız yıl boyunca, teknolojinin yaşamlarımıza devam etme ve birbirimize bağlanma konusunda hepimizi destekleyen, merkezi bir rol oynadığına tanık olduk. Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için gösterdiğimiz kararlılık, tüketicilerin sürekli olarak değişen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, aralıksız bir biçimde sürdürdüğümüz inovasyon arayışımızla birlikte ilerliyor. Bu kapsamda, ürünlerimizin karbon ayak izini azaltıyor, erişilebilirlik özelliklerini çeşitli biçimlerde sunuyor ve her bir kullanıcının kendine has yaşam tarzına uygun, benzersiz izleyici deneyimleri ortaya koyuyoruz.”

Herkes için sürdürülebilir ve erişilebilir bir gelecek

Samsung, TV birimi operasyonlarını uzun vadeli sürdürülebilirlik programlarına uyumlu hale getireceği ve önümüzdeki birkaç yıl sürecek aşağıdaki “Çevre Dostu Üretim” yolculuğuna başlayacak:

Karbon ayak izinin azaltılması ve enerji verimliliğinin artırılması: Samsung, televizyon üretiminde, karbon ayak izini genel ve sistematik olarak azaltmanın yollarını arayacak. Şirket ayrıca, tüketicilerin enerji maliyetlerini azaltmanın ve tüm TV serilerinde daha yüksek miktarda geri dönüştürülmüş malzeme kullanmanın yollarını da araştıracak.

Sürdürülebilir Ambalaj Tasarımı: Samsung, tüketicilerinden gelen geri bildirimleri de dikkate alarak, 2021 yılına ait tüm Lifestyle TV’lerde ve 2021 yılına ait Neo QLED TV serilerinin büyük kısmında, ödüllü “Çevre Dostu Ambalaj” tasarımını kullanacak. Bu sürdürülebilir çözümle birlikte, her yıl yaklaşık 200 bin tona yakın oluklu mukavva kutu yeniden değerlendirilmiş olacak. “Çevre Dostu Ambalajlar” üzerindeki yazılar ve görseller en aza indirilirken TV ambalajlarında geleneksel olarak kullanılan yağ bazlı renkli baskı mürekkeplerinin kullanımı sonlandırılarak, atık oranı azaltılacak.

Güneş enerjili uzaktan kumanda: Markanın geliştirdiği ve ilk kez kullanılacak bir inovasyon olarak, 2021 yılında Samsung TV’lerde iç mekân ışığı, dış mekân ışığı ya da USB yoluyla yeniden şarj edilebilir olan güneş enerjili uzaktan kumanda kullanılacak. Bu sayede, önümüzdeki 7 yıl içinde 99 milyon AAA sınıf pil atığı önlenmiş olacak. Bu kumandaların üretiminde, Samsung geri dönüştürülebilir plastik şişelerin kullanıldığı yeni bir üretim sürecini devreye soktu ve kumandalarda geri dönüşümün kullanım oranı yüzde 24 olarak gerçekleşti.

2021 QLED ve Neo QLED modellerinde artık tümüyle mevcut olan 2021 Samsung erişilebilir özellikleri, daha fazla kullanıcının TV deneyimini ev rahatlığında yaşayabilmesi için en son teknolojik gelişmelerle birlikte yapay zekâ teknolojisini de kullanıyor. 2021 serisi, Caption Moving, İşaret Dili Yakınlaştırma ve Çoklu Ses Çıkışı gibi yeni özelliklerle birlikte işitme veya görme engelli kullanıcıların ihtiyaç ve tercihleri doğrultusunda izleme deneyimlerini iyileştirebilmelerini sağlıyor. 2022 yılına kadar, Samsung Sesli Rehber özelliğinin kapsamını genişletmeyi de hedefliyor. Bu özellik, işitme veya görme engelli bireylere rehberlik edecek. Samsung ayrıca önümüzdeki yıllarda Samsung TV’lerin erişilebilirliğini daha da yükseltmek amacıyla, yeni yapay zekâ destekli özellikler geliştirmeye de devam edecek.

Neo QLED: TV ekranları teknolojisinde Quantum sıçraması

Samsung, amiral gemisi 8K (QN900A) ve 4K (QN90A) TV modellerinde, tamamen yeni bir ekran teknolojisini Neo QLED ile piyasaya sunuyor. Samsung, Quantum Matrix Teknolojisi ve (Neo QLED için optimize edilmiş güçlü bir görsel işlemcisi olan) Neo Quantum İşlemci tarafından kusursuz bir biçimde yönlendirilen yeni bir ışık kaynağı olan Quantum Mini LED özelliğiyle QLED’i yeni bir seviyeye yükseltiyor.

Quantum Mini LED, Samsung tarafından geleneksel bir LED’in kırkta biri boyutunda tasarlandı. Quantum Mini LED’de ışığın dağıtımı için lens ya da LED’in sabitlenmesinde herhangi bir paket kullanmıyor. Bunun yerine, Quantum Mini LED’de birçok LED’in bir arada bulunduğu son derece ince mikro tabakalar kullanılıyor. Quantum Matrix Teknolojisi, sıkıştırılarak bir araya getirilmiş LED’lerin ultra ince ve tam denetimli olmasını ve hacimlerinin büyümesini önleyerek, izleyicilerin içeriği olduğu gibi görüntülemesine olanak sağlıyor. Neo QLED sayesinde parlaklık ölçeği 4096 adım ile 12-bite çıkabiliyor ve bu sayede de koyu alanlar daha koyu, parlak alanlar daha parlak görünebilirken aslına daha yakın ve sürükleyici bir HDR deneyimi sunulmuş oluyor. Neo QLED’de aynı zamanda Samsung tarafından geliştirilen güçlü ve yükseltme özelliklerine sahip Neo Quantum İşlemci de kullanılıyor. Neo Quantum İşlemci, her biri yapay zekâ yükseltme ve derin öğrenme teknolojisine sahip en fazla 16 farklı sinir ağı modeli kullanarak, görüntü kalitesini girdi kalitesi ne olursa olsun 4K ve 8K görüntü çıkış seviyesine yükseltiyor.

Samsung’un 2021 Neo QLED 8K modeli, ayrıca yeni bir Infinity One Tasarıma sahip. Bu tasarımda ekran çerçevesi neredeyse görünmez olduğundan şık bir görünüm ve form faktörüyle birlikte, kullanıcıya sürükleyici bir izleme deneyimi sunuluyor. Neo QLED 8K televizyonun arka kısmına yerleştirilebilecek yepyeni bir kablo yönetim sistemi olan iliştirilebilir Slim One Connect harici bağlantı kutusu, daha kolay bir kurulum ve daha estetik bir görünüm olanağı sağlıyor. 2021 Neo QLED 8K ayrıca, birçok üst düzey ve sürükleyici ses özelliğine de sahip: Nesne Takip Eden Ses (OTS) Pro’nun dinamik sesi, ekrandaki nesnelerin hareketleriyle eş zamanlı olarak veriliyor ve SpaceFit Sound özelliğiyle, TV’nin kurulumdan sonraki fiziksel ortamı analiz edilerek, mekana özel bir biçimde verilen seslerle sürükleyici bir ses ortamı yaratılıyor.

Samsung’un 2021 Neo QLED 8K ve 4K modelleri, televizyonun rolünü başka bir boyuta taşıyan ve kullanıcıların spor, eğlence ve evden çalışma gibi değişen ihtiyaçlarını karşılayabilen akıllı özelliklerle de donatıldı:

Samsung Health, evinizi kusursuz bir spor stüdyosuna çevirirken Smart Trainer özelliği, tıpkı kişisel spor eğitmeni gibi gerçek zamanlı olarak duruş takibi ve analizi gerçekleştiriyor. Egzersiz esnasında ya da sonrasında Smart Trainer, formunuza dair size geri bildirimlerde bulunuyor, hareketlerinizi ve yaktığınız kalori miktarını sayabilmenize olanak tanıyor. Video ve etkileşimli egzersiz, Bixby-destekli ses denetimiyle birlikte çalışırken Samsung Health Smart Trainer, evde spor deneyiminizi üst seviyeye taşıyarak kişiselleştiriyor.

Samsung, tamamen özel iki yeni özellikle, televizyonda oyun deneyimini de en üst düzeye çıkarıyor. Super Ultrawide GameView, oyunseverler için geniş 21:9 en boy oranının da ötesinde ultra geniş 32:9 oranda oyun imkanı sağlıyor. Genişletilmiş görüş alanı sayesinde oyuncular hiçbir hareket anını kaçırmıyor. Game Bar özelliğiyle birlikte oyuncular oyunun en kritik anlarını hızlıca takip ederek bunlara uyum sağlayabiliyor, bu esnada en boy oranları arasında geçiş yapabiliyor, giriş gecikmesini denetleyebiliyor ya da kulaklıklarını bağlayabiliyor. Son olarak, FreeSync Premium Pro da takılmaları en aza indirerek oyun boyunca akıcı görüntü kalitesi sağlıyor.

Google Duo ile tüketiciler telefonlarını kullanarak yüksek kalite ve hızda, azami 32 katılımcıyla görüntülü konuşma yapabiliyor. Hangi işletim sistemini kullandıklarınınsa bir önemi yok. Google Duo uygulamasıyla, opsiyonel USB-bağlantılı kamera yoluyla doğrudan video görüşmesi yapmak mümkün. Ek olarak, akıllı kamera çözümü sayesinde, kameranın hareketlerini takip edebilmesi sağlanıyor. Her zaman odakta ve doğru boyutta kalmanız için yakınlaştırma ve uzaklaştırma otomatik olarak çalışıyor.

Samsung cihazlarındaki PC on TV, kullanıcıların kişisel bilgisayarlarını televizyonlarına bağlayabilmesini sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar televizyon ekranını ve bağlantılı bir fareyi, klavyeyi ve PC’yi kullanarak işlerini yapabiliyor veya ders çalışabiliyor. Kullanıcılar ayrıca belge oluşturmak ve düzenlemek için TV’nin web tarayıcısı üzerinden MS Office 365’e doğrudan erişim sağlayabiliyor. Bunu yapmak için Easy Connection uygulamasını bilgisayarınıza kurmanız ve Samsung hesabınıza giriş yapmanız yeterli. Hemen sonrasında televizyonunuz PC’nize bağlanarak evinizin salonundan çalışmayı sizin için kusursuz bir deneyim haline getirir.

MICRO LED ile nefes kesen görüntü kalitesi ve tasarımda yeni bir çağ başlıyor

Micro LED, 2021’de evlerinize geliyor. Yeni MICRO LED serisiyle birlikte, Samsung Micro LED’i ilk kez geleneksel bir TV form faktörü haline getirerek, ultra geniş, yeni nesil bir ekranda nefes kesen deneyimleri kullanıcılarına sunuyor.

Yıl sonuna kadar 110 inç, 99 inç ve daha küçük boyutlarda satışa sunulacak olan yeni MICRO LED serisi mikro-metrelerle ölçülen boyutlarda LED ışıkları kullanarak, geleneksel ekranlardaki arka ışığı ve renk filtrelerini ortadan kaldırıyor. Kendi kendini aydınlatan ekran, çarpıcı gerçekliğe sahip renkler ve parlaklık sağlarken 24 milyon adet tekil olarak kontrol edilen LED ışık kullanıyor. Yüzde 99’un üzerinde ekran-gövde oranına sahip Monolith Tasarım sayesinde, izleyeceğiniz tek şey nefes kesen görüntü kalitesi olacak.

Samsung, MICRO LED serisinin dev ekranlarından daha çok faydalanabilmeniz için Akıllı TV özelliklerini de geliştirdi. Mesela tüketiciler artık tek ekranda dört farklı içeriği aynı anda izlemek için 4Vue (Dörtlü Görünüm) özelliğini kullanabilecek. Kullanıcıların, birden fazla harici cihazı bağlayarak çoklu oyun müsabakalarını aynı anda takip etmeleri ya da oynadıkları video oyunlarını yayınlamaları ve bunları müthiş bir kalitede ve boyutta yapabilmeleri artık mümkün.

Son olarak, yeni MICRO LED’in dinamik ses deneyimi de en az görselliği kadar sürükleyici. Majestic Sound özelliği sayesinde 5.1 kanal sesi harici hoparlöre gerek kalmadan verilebiliyor ve odanızı şaşaalı bir sinema salonuna dönüştürüyor.

Ödüllü Lifestyle TV portföyü büyüdü

Samsung, tüketicilerin değişen ilgi alanları ve zevklerini yansıtabilmek için yeni tasarım ve form faktörleri kullanarak 2021 Lifestyle TV serisinde de birçok geliştirmeye imza attı. 2017’de ilk olarak piyasaya sürülen The Frame, televizyon kavramını yeniden tanımladı ve bir milyondan fazla satış rakamı yakalarken televizyon ekranlarını çarpıcı sanat eserlerine dönüştürdü.

2021 modeliyse The Frame’in yenilikçi mirasına sahip çıkarak, daha ince bir tasarımda daha kişiselleştirilebilir bir deneyim ortaya koyuyor. The Frame artık önceki modellerine göre yarı yarıya daha ince ve geleneksel görüntü karelerinin derinliğini yansıtıyor. Yeni takılıp çıkarılabilir çerçeve opsiyonları, bulunduğu odanın estetik görünümüne uyum sağlayabilecek beş farklı renk seçeneğinin yanı sıra modern ve eğimli olmak üzere iki farklı kişiselleştirilebilir stile sahip.

The Frame’in tamamen yenilenen Art Store’una üye olan kullanıcılar ise 1.400’ün üzerinde özenle seçilmiş sanat eserlerine erişim sağlayabiliyor. Samsung’un yeni yapay zekâ destekli otomatik resim seçme teknolojisi her kullanıcıya kendi beğenisine göre seçebileceği sanat eserleri öneriyor.

Neredeyse sınırsız kişiselleştirme seçenekleriyle, Samsung’un Lifestyle TV portföyü The Frame, The Serif, The Sero, The Terrace ve The Premiere, tüm evlerde dekorasyonu anında iyileştiriyor.