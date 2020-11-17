Samsung Q60T, bir milyar renk tonu ile göz kamaştırıyor!

Samsung marka TV’ler sahip oldukları teknolojiler ile film ve oyun severler için üstün teknolojiler sunarken kaliteli görüntüleri ile sanatsal bir deneyim de sağlıyor. Samsung’un 50″, 55″, 58″ ve 65″ boyut seçenekleri ile tüketicilerin beğenisine sunduğu Q60T QLED 4K UHD Smart TV ile yaşam alanınızı en sevdiğiniz fotoğraflarla süsleyebiliyorsunuz. En sevdiğiniz fotoğrafları TV ekranına yansıtırken canlı görsellik için birden fazla fotoğraftan da güzel bir kolaj veya slayt gösterisi yapabiliyorsunuz.

Siyah ekranı anlamlı bir yaşam tarzına dönüştürüyor

Samsung Q60T QLED 4K UHD Smart TV, yalnızca tasarım yaklaşımıyla evinizin dekorunu tamamlamakla kalmıyor aynı zamanda Ambiyans Modu ile TV’niz kapalıyken siyah ekranı sizin için anlamlı bir yaşam tarzı ekranına dönüştürüyor. Boş bir siyah ekran yerine, kolayca ayarlanan pek çok seçenekle yaşam tarzınıza uygun, anlamlı görüntüler görebiliyorsunuz.

Şık ve zarif tasarımı size kusursuz resimler

Samsung Q60T QLED 4K UHD Smart TV ayrıca her açıdan rahatlıkla izlenebilen sınırsız ve minimalist tarzdaki 3 Taraflı Çerçevesiz Tasarımı ile standartları yeniden belirlerken sürükleyici görüntü deneyimi de yaşatıyor.

Bir milyar renk tonu ile fotoğraflarınız gözleri kamaştıracak

Sanat içeriklerinde duyguları en iyi anlatabileceğiz noktalardan biri de renkler. Q60T QLED 4K UHD Smart TV’de Quantum Dot ile sunulan bir milyar renk tonu sanat eserlerinizin kaliteli bir görüntü ile görünmesini sağlıyor. VDE tarafından sertifikalandırılmış, yüzde 100 Renk Hacmi sunan bu TV, sanat içeriklerinizi her parlaklık koşulunda göz alıcı renklere dönüştürebiliyor.

Her sahne için doğru renk tonu sunuyor

TV’de yer alan Dual LED arka aydınlatma teknolojisi de farklı renk tonundaki içeriklere göre arka ışık renk tonunu içeriğinize uyacak şekilde ayarlıyor ve böylece içeriklerinizi daha doğru tonda ve olması gerektiği gibi gösteriyor. Quantum HDR teknolojisi ise ayrıntıları ve kontrastı ortaya çıkarıyor. Bu sayede her görüntüde kusursuz bir deneyim yaşamanız mümkün hale geliyor. HDR10+’ın dinamik ton eşlemesi; daha derin siyah renk, daha canlı görüntüler ve her zaman parlayan ayrıntılar sağlıyor.