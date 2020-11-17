LED Ekranların Çalışma Sistemi

Led ekranlar, günümüzde en çok tercih edilen pazarlama teknolojilerinden biridir. Günden güne popülerliğini artıran led ekranlar, görsel iletişim ve reklam araçlarıdır. “Light Emittind Diode” kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Işık yayan diyot anlamına gelir. Led çipleri sayesinde elektrik enerjisi, ışık enerjisine dönüştürülür. Diğer ışık kaynaklarına göre daha ekonomik ve uzun ömürlü olan ledler, ortalama bin saat çalışma gücüne sahiptir. Yani bu da yaklaşık olarak led ekranların hiç kapatılmadan on bir yıl boyunca sorunsuz çalışması anlamına gelir. Led ekran; RGB olarak bilinen kırmızı, yeşil ve mavi ledlerin istenilen ebat ve özelliklerde yerleştirilmesiyle oluşur.

Led Ekranların Çalışma Prensibi

Led ekranların anlaşılabilmesi için led ekranı oluşturan piksel, modül ve kabin gibi kavramların anlaşılması gerekir.

Piksel: Led ekranda görüntünün oluşabilmesi için yansıtılan tek birimlik renk hücresine piksel denir. En küçük led ekranda da en büyük led ekranda da görüntünün oluşması, piksellerin bir araya gelmesiyle mümkün olur. Her bir piksel ekrana yansıtacağı ana renklerden sorumludur. Pikseller sayesinde görüntü ve videolar kendi renkleriyle yansıtılmış olur. Kullanım alanlarına göre farklı piksel formatları bulunur. Bu piksel formatları; kayan yazı panoları, derece ve saat göstergeleri, bilgi panoları ve grafik animasyon panoları gibi farklı alanlarda kullanılır. Pikseller RGB olarak bilinen kırmızı, yeşil ve mavi renk özelliklerini taşırlar.

Modül: Modül ise piksellerin oluşturduğu en küçük yapıdır. Modüllerin malzeme kalitesi, direkt olarak led ekran kalitesini etkiler. Piksel yapılarının çeşitli olması gibi modüllerin de birçok çeşidi bulunur. Kabinlerin oluşumu modüllerin bir araya gelmesiyle mümkündür. Bir modülde; piksel aralığı, piksellerin yapısı, tarama özelliği, sürücü entegresi gibi detaylar önemlidir.

Kabin: Kabinler, led ekranı oluşturan en üst birimlerdir. Modüllerin birleşmesiyle kabinler meydana gelir. Bir kabinin içerisinde; kabin kasası, güç kaynağı, sinyal kabloları, led modül ve fan gibi parçalar bulunur.

Led ekranlar, led kabinlerin yan yana yada üst üste dizilmesiyle oluşur. Led ekranın boyutu da bir araya getirilen led kabinler sayesinde ortaya çıkar. Modüler bir yapıya sahip olması nedeniyle istenilen boyutta üretilmesi led ekranların kullanım alanını da arttırmaktadır.

Led Ekran Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler



Led ekran alırken dikkat edilmesi gereken belli detaylar vardır. Teknik açıdan en öncelikli olarak satın alınacak olan led ekranın çözünürlüğü ve boyutuna dikkat edilmelidir. Türkiye’nin en büyük led ekranı Fenova Teknoloji tarafından Kayseri’de 312 m² olarak yapıldı. Alanında uzman ekibiyle, Türkiye’nin en büyük led ekranını üreten Fenova, sizleri ihtiyaçlarınıza en uygun üstün performanslı led ekranlarla buluşturuyor.

Led ekranın hangi amaçla kullanılacağı göz önünde bulundurularak doğru boyutlara sahip bir led ekran tercih edilmelidir. Ekranın yakından ne kadar kaliteli bir görüntü sunduğu çözünürlüğüyle ilgilidir. Çözünürlük arttıkça görüntü kalitesi de artar. Led ekranların özellikleri kullanım amacına ve kullanılacağı ortama göre değişiklik gösterir. Bilgi, trafik, reklam ve spor alanında kullanılacak led ekranların sahip olacağı özellikler, çalışma süreleri farklı şekilde tasarlanmaktadır. Dolayısıyla satın alınacak olan led ekranın hangi alanda kullanılacağına kesin olarak karar verilmelidir. Örneğin; stadyumlar için tasarlanan led ekranlar sadece maç zamanlarında kullanılırken, trafikte kullanılan led ekranlar günün 24 saati aktif olarak kullanılmaktadır. Satın alınacak olan led ekranın uzun ömürlü olabilmesi için hangi alanda kullanılacağından emin olmak büyük bir öneme sahiptir.