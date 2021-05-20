Plaka Tanıma Sistemi için Vitel’den 7 İpucu!

Her geçen gün gelişen teknoloji ile beraber hayatı kolaylaştıran yenilikler hızla artıyor. Plaka tanıma sistemi de son dönemdeki teknolojik gelişmeler içerisinde oldukça ilgi gören alanların başında geliyor. Bu sistemi satın alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Vitel Teknik Destek Uzmanı Tuncay Gökdemir plaka tanıma sistemi satın alırken dikkat edilmesi gerekenleri 7 adımda açıkladı.

1- Ortak Veri Veri Tabanı

Bir plaka tanıma sisteminin görevi plakaların tanıması ve bu plaka bilgilerinin bir veri tabanına kaydedilmesidir. Böylece belirli bir bölgeye giren araçlara ait plaka bilgileri, araca ait görüntüler, giriş ve çıkış bilgileri gibi veriler kolaylıkla toplanabilmelidir. Bu sayede eğer girmesi istenmeyen yasaklı araçlar, daha önce şüpheli olarak belirtilmiş veya çalıntı olduğu bildirilmiş araçlar var ise bu veri tabanı yardımı ile bulunabilmelidir. Plaka tanıma sisteminin ortak bir veri tabanına sahip olması, güvenlik derecesini yükseltmektedir. Satın aldığınız çözümün ortak veri tabanı desteği var mı dikkat edin. Ayrıca şüpheli bir durumunda güvenlik görevlilerine otomatik bilgilendirme yapabiliyor olması da veri tabanının sağladığı faydalardan biridir. Bu sebeplerden plaka tanıma sistemlerinin bir veri tabanına bağlı olması oldukça önemlidir.

2- Görüntü Kalitesine Dikkat Edin

Plaka tanıma sistemlerinin araçlara ait edindiği verileri veri tabanına eklemesinin yanı sıra bu verilerin anlaşılabilir ve doğru olması da oldukça önemlidir. Görüntü çözünürlüğünün net olmadığı bir kamera ile yeterince yakın olmayan bir mesafeden plaka tanıması yapılmaya çalışıldığında doğru sonuçlar vermeyebilir. Bu durumda hatalı güvenlik alarmları verilebilir veya aracın takibinde sıkıntı yaşanabilir. Hataların önüne geçmek için kameraların yeterli çözünürlükte ve görüntü formatlarının işlenebilir olması gerekir. Analog SD(standard definition), HD-SDI, EX-SDI, HD-TVI, HD-CVI, AHD ve IP türleri plaka tanıma sistemlerinde genel olarak kullanılan görüntü formatlarıdır. Bu kameralar farklı çözünürlük opsiyonlarıyla kullanıcıya sunulabilmektedir.

3- Taşıt Davranış ve Karakteristiklerini Takibi

Tercih ettiğiniz OPY çözümü, hatasız plaka okumalarına ek olarak, taranan taşıtın davranış ve karakterlerini otomatik olarak analiz edebilen ve yönelimleri takip etme ile şüpheli taşıtları tespit etmenize olanak tanıyan yazılımlarla entegre edilebilmelidir.

4- Araç Hızına Uygunluk ve Frame

Bir plaka tanıma sistemi, plaka tanımasını yapmadan önce takibi yapılacak aracın birden fazla görüntüsünü alır ve işlenmek üzere ara birime ulaştırır. Hareket eden nesnelerin görüntülerini elde etmek istediğimizde bulanık görüntüler meydana gelebilir. Bu durumda görüntü üzerinde iyileştirmelerin yapılması gerekir. Görüntü iyileştirmelerinin yapılabilmesi için hareket eden nesnelere ait birden fazla görüntüye ihtiyaç duyulur. Araçlar hızlı hareket ettiği için kameranın görüntü alma hızının da araç hızına oranla yüksek olması gerekir. Hareket halindeki araçlar için minimum 15fps (saniye başına alınan görüntü) kameraların kullanılması uygundur.

5- Kamera Görüş Açısı ve Eş Çalışma Kapasitesi

Satın alınan plaka tanıma sistemi, çok şeritli giriş ve çıkışlara sahip noktalarda kullanacaksa, plaka tanıma sisteminin görüş açısını ve aynı anda kaç adet plaka tanıması yapabileceğini kontrol edin. Daha küçük alanlar için üretilen plaka tanıma sistemlerinin, aynı anda birden fazla plaka tanıma gibi özelliklere sahip olmayabilir ayrıca görüş açıları da dar olabilir. Fiyat avantajı nedeniyle tüketicileri yanıltacak olacak bu sistemler, geniş kontrol noktaları için kullanışlı değildir. Bu sebeple satın almadan önce kamera kapasitesi mutlaka kontrol edilmelidir.

6- Verilerinizin Kontrolünü Sağlayın

Otomatik Plaka Tanıma Sistemlerinde verilerin kontrolünün kimde olacağı dikkat edilmesi gereken en önemli detaylardan biridir. Vitel tarafından sunulan Genetec firmasının AutoVu çözümü kurumunuzun içinden ve dışından kimlerin plaka verilerinize erişebileceğiniz üzerinde tüm kontrolü size verir. OTP- Otomatik Plaka Tanıma verileri Genetec’in merkezi bir sunucusunda değil kendi sunucunuzda saklanır ve Security Center’ın Federation özelliği verilerinin seçili ortaklar ve kamu güvenliği kuruluşlarıyla kolayca paylaşılmasını sağlar. AutoVu, otomatik olarak veri güvenliği politikalarınızı takip ederek bireysel kullanıcıların belirli liste ve raporlara erişimini kontrol etmenize ve OPT görüntüleri ve verileri için farklı saklama süreleri belirlemenize olanak tanır.

7- Katma Değerli Uygulama Desteği

Plaka Tanıma Sistemleri ile kurumların iş verimliliğini artırması mümkündür. Satın aldığınız ürünün Otopark Uygulaması, Şehir Gözetleme ve Güvenlik ve Gözetleme gibi ek uygulama desteği bulunuyor mu kontrol edin.

Otopark Uygulaması İle Gelen Verimlilik

Genetec AutoVu, park izinleri, ücretli park ve zaman sınırlı yer kurallarını uygulatmak için otomatik olarak plakaları yakalayarak, otopark verimliliğini yükseltir ve otopark müşteri deneyimini iyileştirir. Öte yandan AutoVu, devam eden soruşturmaları destekler, daha fazla şüpheliyi yakalar ve çalınan ve aranan taşıtların geri dönüş hızını artırır. Sabit ve mobil OPT sistemi olarak iki çeşidi bulunan AutoVu, kamera başına daha fazla plaka yakalamak için sektör lideri doğruluğu yüksek hızlı performansla birleştirir. Tesislerin giriş ve çıkışlarını güvenli hale getirmenize yardımcı olan Genetec AutoVu, denetleme tarihçesi oluşturur, kapılarınızdaki aranan taşıtları teşhis eder ve taşıt erişim kontrolünü otomatikleştirir. Her bir AutoVu OPT ünitesi, Security Center sisteminiz içinde güvenlik kamerası olarak kullanılabilecek ikincil bir video kamera ile beraber satılır. Vitel olarak Distribütörü olduğumuz Genetec firmasının AutoVu Otomatik Plaka Tanıma Sistemi dışında; Omnicast IP Güvenlik Kameraları ve Synergis IP Erişim kontrolü çözümü ile her ölçekten kurumun iş ihtiyacına tek noktadan cevap vermekteyiz.