Korkuya kapılmadık ihracat planlarımızı çoğalttık

Türkiye için 164 ülkede dijital tanıtımlara imza atan ve Türk mallarının ihracatının artması için uğraşan Digital Exchange’in CEO’su Emrah Pamuk, 17.8 milyar dolarlık ihracat başarısının hükümet ve üretim kesimimin el ele başarısı olduğunu söyledi.

Türkiye’nin 2020 yılının son ayı Aralık’ta kaydettiği 17 milyar 844 milyon dolarlık ihracat rakamı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.97 oranında artışı ortaya koydu. Türkiye’nin ihracatı için 164 ülkede sosyal medya ve dijital ortamlarda kampanyalar düzenleyen Digital ExchangeCEO’su Emrah Pamuk, “2020 yılını esir alan Covid-19 nedeniyle korkuya kapılmadık. Ülkemize ve ekonomimize güvendik. Elde edilen başarıda iş ortaklarımızla beraber yeni ülkelere dönük yaptığımız pazar araştırmalarının da payı büyük oldu” dedi.

Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, dünyanın kendini kapattığı dönemde Türkiye’nin kırdığı ihracat rekorunu değerlendirdi. Türkiye’nin bu başarısının arkasına dijital kanaları kullanmasının da etkisi olduğunu anlatan Pamuk, şu değerlendirmede bulundu: “Covid-19’un etkisinin çok yoğun görüldüğü Aralık 2020’de Türkiye’nin tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşması, ülkemiz ekonomisi adına çok sevindirici. Dünya ekonomisinin duraklama dönemine girdiği böyle bir zamanda, Türkiye ihracatının sıçrama yapmasının ardındaki başarıda hammadde tedarikçisinden sanayiciye, nakliyeden muhasebeye kadar herkesin emeği büyük. Hükümetin de aldığı tedbirler ve yeni pazarlara dönük yaptığı çalışmalar da bu zor dönemde meyvesini verdi. Biz de dijital kanallarda sosyal medyayı ilanlarla ve infulucerler aracılığıyla Türk ürünlerini satın almaya dönük kampanyalar düzenleyerek, Türkiye’nin ihracatına destek olmak için yıl boyunca çalıştık. 2020 yılını esir alan Covid-19 nedeniyle korkuya kapılmadık. Ülkemize ve ekonomimize güvendik. Elde edilen başarıda iş ortaklarımızla beraber yeni ülkelere dönük yaptığımız pazar araştırmalarının da payı büyük oldu. Covid-19 günlerinde kaderci bir yaklaşım sergilemenin yanında ihracata dönük çalışmalarımızı A, B, C ve D şeklinde çoklu ve her duruma uygun şekilde değişebilecek şekilde bol alternatifli hazırlamamızın da ürünlerini topladık. Türkiye’nin yaşadığı ihracat başarısında, yine e-ticaretin ve e-ihracatın da payı oldukça büyük. Türk ürünlerinin dünyaya tanıtılması için 162 ülkede yürüttüğümüz çalışmaların, 17 milyar 844 milyon dolarlık ihracat başarısında payı olduğu da hem rakamlar hem de kişisel geri dönüşlerle ortada. Temennimiz ülkemizin ihracattaki yükselişinin 2021’de de artarak devam etmesi ve Türk ürünlerinin kalitesinin tüm dünya tarafından bir kez daha takdir edilmesidir.”