istegelsin ve Mastercard’dan sesli alışveriş özelliği

Türkiye’nin yeni nesil online süpermarketi istegelsin, market alışverişi deneyimini değiştiren yenilikçi bir uygulamayı hayata geçirdi. Mastercard ile yapılan ve e-ticarete yeni bir boyut katan işbirliği sayesinde istegelsin kullanıcıları yemek hazırlarken, spor yaparken veya başka bir işle uğraşırken siparişlerini sesle verebiliyor, ödemelerini de sesle tamamlayabiliyor.

Türkiye’nin yeni nesil online süpermarketi istegelsin ve ödeme teknolojileri lideri Mastercard, online market alışverişi deneyimini değiştiren bir uygulamayı hayata geçirdi. Alışverişe yeni bir boyut katan ve herkesin kolayca kullanabileceği bu uygulama sayesinde istegelsin kullanıcıları siparişlerini sesle verebiliyor, ödemelerini de sesle tamamlayabiliyor. Mesafeli satış sözleşmesi onaylandıktan sonra ‘sesli sipariş oluştur’ butonuna tıklamak gerekiyor. Ardından istedikleri ürünleri söylemeleri yeterli oluyor.

Hayata geçen ve market alışverişine yeni bir boyut katan uygulama sayesinde geçmiş siparişlerde bulunan ürünlerden sepete kolaylıkla eklemek mümkün olurken sepet tamamlandığında ‘sepeti onayla’ komutu veriliyor. Ödeme aşamasına gelindiğinde ‘alışverişi tamamla’ diyerek ödeme Masterpass’e kayıtlı kartlarla hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabiliyor.

Yeni teknolojileri her zaman desteklediklerini belirten istegelsin CEO’su Sedat Yıldırım, “Yola çıkarken amacımız her gün yaptığımız alışverişe inovatif bir bakış açısıyla yaklaşarak market alışverişine yeni bir boyut kazandırmaktı. Mastercard ile yaptığımız işbirliği, bu amacımızda ilerlememizi sağlıyor. Yemek hazırlarken, spor yaparken veya başka bir işle uğraşırken sesle komut özelliği sayesinde kolaylıkla alışveriş yapılabiliyor. Kullanıcılarımıza market alışverişinin yeni nesil halini sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” diyor ve istegelsin olarak yeni, inovatif çalışmalar ve projelerle alışveriş deneyimini üst seviyeye taşıyacaklarını ekliyor.

Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, işbirliğiyle ilgili olarak “Bizim yaptığımız araştırmalar tüketicilerin %62’sinin sesle alışveriş yapmaya olumlu baktığını gösteriyor. Tüketiciler sesli alışverişi hızlı ve pratik bulurken, en büyük endişeleri ise güvenlik. Mastercard, yapay zekayı güvenlik için kullanarak bu endişeleri ortadan kaldırıyor. Mastercard olarak, istegelsin’in öncü projesinde Masterpass ile hızlı, kolay ve güvenli ödeme adımını entegre etmekten dolayı çok mutluyuz” dedi.