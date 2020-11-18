Şarj adaptörsüz gelen iPhone 12 için farklı marka şarj kullanmak riskli mi?

iPhone 12 ile birlikte artık kutudan çıkmayan şarj adaptörü ve kulaklık yerine tüketicilerin alternatif markaları tercih edeceğini tahmin etmek zor değil. Peki farklı markaların ürettiği bu adaptör ve kulaklıkları kullanmak, telefonlar için hiçbir risk taşımıyor mu? Global mobil aksesuar markası Mcdodo’nun Türkiye Temsilcisi Mehmet Uçurum’a göre, riskin oranı duruma göre değişiyor.

Ülkemizde yakında satışa çıkması beklenen iPhone 12 ailesi, telefon aksesuar pazarında yeni bir dönem başlatacak gibi görünüyor. Artık kutudan şarj adaptörü ve kulaklık çıkmayacak iPhone 12’ler için tüketicilerin alternatif markaları tercih edeceğini tahmin etmek zor değil. Peki farklı markalardan temin edilecek bu şarj adaptörleri ve kulaklıklar, binlerce liralık cep telefonlarına zarar verebilir mi? iPhone 12 serisinin Türkiye ve dünyada aksesuar pazarını yüzde 30 büyüteceğini söyleyen Mcdodo Türkiye temsilcisi Mehmet Uçurum’a göre cevap hem evet, hem hayır.

Merdivenaltı üretime dikkat

Mcdodo gibi dünya standartlarında üretim yapan, tüm dayanıklılık ve güvenlik testlerinden geçen markaların, hiçbir telefon için olmadığı gibi iPhone 12 için de bozulma ya da pile zarar verme gibi bir durum yaratmayacağını söyleyen Uçurum, “Tabi bunu kalitesiz malzemeyle ve yeterince testten geçmeyen merdivenaltı ürünler için söylemek mümkün değil. Kullandığınız adaptör ya şarj kablosu, iPhone 12’ye uyumlu ve yeterli kalitede değilse, telefonunuza ciddi zararlar verebilir” diyor.

90 güvenlik testi de başarılı!

Kutudan aksesuar çıkmamasının aslında tüketici açısından bir avantaj olduğunu belirten Mehmet Uçurum, tüketiciye diğer markaların ürünlerini deneme fırsatı sunacağını anlatıyor. Ayrıca bu arayış aksesuar pazarını da büyütecek.

Mcdodo şarj adaptörleri ve kablolarının 90 güvenlik testinden geçtiğinin altını çizen Uçurum şunları söyledi: “iPhone 12’ye hiçbir şekilde zarar vermeyeceğini söylerken, gerçekten bunun arkasında durabilecek bir araştırma ve geliştirme yatırımından bahsediyoruz. Mcdodo şarj aksesuarlarının; aşırı şarj koruması, aşırı ısınmaya karşı koruma, aşırı güç koruması, kısa devre koruması, aşırı voltaj koruması, otomatik engelleme koruması, ateşte yanmayan plastik kullanılması gibi pek çok fark yaratan özelliğiyle hızlı ve ‘güvenli’ şarj mümkün.”

Kabloların performansı kullandıkça düşüyor

Mcdodo’nun dijital göstergeli adaptörleri bulunduğunu belirten Uçurum, bu sayede kablodan geçen akımın görülebildiğini söylüyor. Şarj kabloları kullandıkça, deformasyona bağlı olarak içindeki bakır teller kopuyor ve azalan akım şarj süresini uzatıyor. Uçurum, A tipi USB ve USB-C ile iPhone şarj edebilen ‘dijital göstergeli’ Mcdodo adaptörleriyle, kablonun performans durumunun da izlenebildiğini ifade ediyor. Kutudan çıkmayan kulaklık için de alternatifler bulunuyor. Lightning ve bluetooth kulaklıklar, iPhone’un orijinal kulaklık fiyatının 4’te birine denk geliyor. Uçurum, bu durumda tüketicilerin en az yarı fiyatına bu aksesuarlara sahip olabileceğini söylüyor.