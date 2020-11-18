Mobilya ve ev tekstili sektöründe onlıne trafik %8,85, ürün aramaları %31 arttı

Uluslararası dijital pazarlama ve SEO ajansı Zeo Agency, Mobilya ve Ev Tekstili Sektörü 2020 Üçüncü Çeyrek Raporu’nu yayınladı. Sektördeki web siteleri üzerinden derinlemesine analizler içeren raporda, pandemi etkisiyle artan ziyaretçi sayısı ve anahtar kelime aranma hacimleriyle birlikte kullanıcıların yoğunlaştığı ürün tercihleri de dikkat çekiyor.

Zeo Agency, 2019 ve 2020 yıllarının 3. çeyrek dönemlerini kıyaslayan Mobilya ve Ev Tekstili Dijital Pazarlama Raporu’nu yayınladı. COVID-19 etkisiyle online mobilya ve tekstili alışverişine olan ilginin artışıyla birlikte geçen seneye göre sektöre gelen toplam trafik %8,85, anahtar kelimelerin aranma hacmi ise %31 artış gösterdi.

Normalleşme döneminde ev dekorasyonuna ilgi devam etti

Mobilya ve ev tekstili kategorisini oluşturan 100 web sitesinin toplam ziyaretçi ortalaması incelendiğinde 2019 üçüncü çeyrekte 98,57 milyon olan toplam ziyaretçi sayısı 2020’nin aynı döneminde 107,2 milyona ulaştı. Ziyaretçi sayılarına aylık olarak bakıldığında ise geçen seneye göre temmuz ayında %4,64, ağustos ayında %14,92, Eylül ayında ise %7,16’lık belirgin artışlar yaşandığı gözlemlendi.

Trafik hacimlerindeki artış, pandemi nedeniyle evdeki ihtiyaçlara yönelen kullanıcının dekorasyon ürünlerine olan ilgisinin normalleşme döneminde de devam ettiğini ortaya koyuyor. Sektördeki firmaların yapmış olduğu kampanya ve indirim haberleri de ziyaretçi sayısını etkileyen nedenler arasında yer alıyor. Artık alışveriş yapmadan önce daha fazla araştırma yapan tüketicilerin etkisi de özellikle web sitelerinde geçirilen sürelerde kendini hissettirmiş bulunuyor. Özellikle 2019’a kıyasla bu yıl temmuz ayında web sitelerinde geçirilen ortalama sürede %361,47’lik belirgin bir yükseliş yaşanmış durumda.

42 milyondan fazla ürün araması

Raporda aynı zamanda mobilya ve ev tekstili kategorilerinde yer alan ve en çok trafik alan 10 web sitesinin ortak sıralandığı anahtar kelimeler inceleniyor. Toplam 10.000 anahtar kelime analiz edildiğinde 2019 yılının üçüncü çeyrek döneminde 32,4 milyon olan aranma hacmi 2020 yılının aynı döneminde %31 artarak 42,6 milyonu geçmiş bulunuyor.

Mobilya kategorisinde, 2020 üçüncü çeyrekte aranma hacmi en çok artan kelimelere bakıldığında koltuk takımı, televizyon ünitesi, çalışma masası, avize ve mutfak dolabı gibi ürünler öne çıkıyor. Ev tekstili kategorisinde ise stor perdeler, halılar, nevresim takımları ve perde içerikli kelimeler başı çekiyor.

Kamp sandalyesi aramasında %174 artış

Pandemiyle dönüşen sosyalleşme şekilleri ve mevsimsel ihtiyaçların birleştiği 2020 3. çeyrekte kamp sandalyesi aramaları 2019’un aynı dönemine göre %174, kamp masası aramaları ise %173 arttı. Açık hava aktivitelerine olan ilgi katlanır masa, piknik sandalyesi gibi aramalarda da artışlara neden oldu. Bahçe salıncağı, balkon masası ve sandalye, salıncak koltuk gibi ürünler de dikkat çeken aramalar arasında yer aldı.