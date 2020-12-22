Varlığı unutulan onlarca onlıne hesap kişisel verileri tehdit ediyor

Araştırmalar, çoğu kullanıcının ortalama 75 online hesabı ve şifresi bulunduğunu söylüyor. Bu hesaplardan bazıları kullanıcılar tarafından günlük olarak kullanılırken çoğunun unutulduğuna dikkat çeken Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, hackerlerin unutulan hesaplar üzerinden kişisel verileri ifşa edebileceğini belirtiyor.

Araştırmalara göre, ortalama bir kullanıcının 70 – 80 online hesabı ve şifresi bulunuyor. Kullanıcılar hatırlamaları gereken çok fazla şifre olduğunu düşünerek online sitelerde şifre oluştururken yaygın olarak Facebook hesapları ve Google hesapları yoluyla üye olmayı tercih ediyor. Bağlantılı linklerle yapılan girişlerin çoğu, kullanıcılar tarafından unutulurken hackerlerin bu girişler yoluyla kişisel verileri çalabileceğini belirten Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, online hesapları korumak için dikkat edilmesi gereken önerileri 5 adımda sıralıyor.

Kişisel verileri bağlantılı hesaplar aracılığıyla çalıyorlar

Kullanıcılar, yeni bir siteye üye olurken özellikle Facebook ve Google hesapları ile giriş yapmayı tercih ediyor. Bu işlem kullanıcılara kolaylık sağlarken kötü niyetli hackerler tarafından kişisel verilerin çalınmasını kolaylaştırıyor. Veri ihlallerinin sayısı her geçen gün artarken kullanıcı verilerindeki gizliliğin arttırılması ve fark edilmeyen para harcamalarının önüne geçilmesi için kullanıcıları uyaran Serap Günal, e-postalara bağlı hesapları düzenli olarak kontrol etmenin kullanıcılar için gözden kaçırılmaması gereken bir nokta olduğuna dikkat çekiyor.

Sosyal medya hesapları tehlike yaratıyor

Hackerler sadece e-postalara bağlı hesaplara değil, kullanıcıların sosyal medya hesaplarına bağlı eklentilere de ulaşabiliyor. Özellikle kullanıcıların hesaplarındaki kişi listelerine ve iletişim bilgilerine erişmek için izin isteyen üçüncü hizmetler, hackerlerin kişisel verilere ulaşmasına büyük kolaylık sağlıyor. Kullanıcıların sosyal medya hesapları üzerinden erişime izin verdikleri eklentileri düzenli şekilde kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayan Serap Günal, bu alışkanlığın olası veri ihlallerine karşı alınabilecek önemli adımlardan biri olduğunu söylüyor.

Online hesapları korumak için dikkat edilmesi gereken adımlar

Bağlantılı hesaplar kullanıcılar tarafından unutulsa bile hackerler tarafından unutulmadığına dikkat çeken Serap Günal, kullanıcılarla 5 önemli adımda online hesapları korumanın yollarını paylaşıyor.