Hediye seçimindeki stres, online dolandırılmanızı kolaylaştırabilir

Dünya genelinde birçok ülkede koronavirüs kısıtlamaları devam ederken, yeni yıl kutlamaları bu yıl her zamankinden biraz farklı olacak. Ancak değişmeyen tek bir şey var: Siber suçlular yine iş başında. Siber güvenlik kuruluşu ESET, mutlu bir yılbaşı dönemi için dikkat edilmesi gereken unsurları sıraladı, hediye seçimi sırasındaki stresin etkileri konusunda uyardı.

Son dakika stresinin sizi etkilemesine izin vermeyin.

Bir analiz platformu olan Dynata şirketinin araştırmasına göre tüketicilerin yüzde 20’si bu yıl yeni yıl alışverişi konusunda stres yaşıyor. Bu durum ne yazık ki online dolandırıcılığa daha açık hale gelmemize yol açıyor. Kısa zaman içinde en iyi fiyatı vaat eden kimlik avına yönelik e-postalar, olası kurbanları kredi kartı veya diğer hassas bilgileri paylaşma konusunda baskı altında bırakmak amacıyla kullanılabilir. İçgüdülerinize güvenin: Bir teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse bağlantılara tıklamayın. Bunun yerine, herhangi bir şey satın almak için doğrudan mağazanın internet sitesine gidin veya güvenilir başka bir internet sitesini ziyaret edin.

Teknolojik hediyeleri güvenli bir biçimde alın.

Teknolojiyle ilgili hediye alanların sayısı artıyor. Bu hediyelerin pahalı olması, birçok kişinin bu aletleri resmi satıcılar yerine indirimli alma olanağı sunan başka kaynaklardan almasına neden olabiliyor. Yapılan bir araştırmaya göre neredeyse 10 ebeveynden 1‘i, aile üyesinden veya arkadaşından ikinci el bir telefonu hediye olarak vermeyi planlıyor. Ancak bu durumun öngörülemeyen maddi sonuçları olabilir. Telefon sıfırlanmamışsa, telefonda hâlâ dosyalar, görüntüler veya kötü amaçlı yazılım bulunabilir; bu durum yeni kullanıcıyı riske atabilir ve veri gizliliğini ihlal edebilir. Bu yılbaşında bir cep telefonu hediye etmeyi düşünüyorsanız, resmi bir satıcıdan alın veya başka şekilde temin edecekseniz, kötü amaçlı yazılıma karşı koruma sağlamak için ESET Mobile Security gibi bir virüs koruma indirin.

Kime ait olduğunu bilmediğiniz e-kartları açmayın.

Riskli bağlantı içermeyen gerçek kartlar neredeyse unutulsa da e-kartlar giderek daha popüler hale geliyor. Hızlı ve gönderimi kolay olduğundan e-kartların sayısının bu yıl iki katına çıkması bekleniyor. Ancak, dolandırıcılar e-kartları arkadaşınızın veya ailenizin kimliğine bürünmek için kullanabilir ve toplu halde gönderilebilir. Bir e-kart alırsanız alıcıdan onay almadan kesinlikle herhangi bir bağlantıya tıklamayın. Dolandırıcılar bir arkadaşınız veya meslektaşınız gibi davranmaya çalışabileceğinden e-posta adresinin doğru şekilde yazılıp yazılmadığına dikkat edin.

Tıklamadan önce hediyelerin sizin için olduğundan emin olun.

Dolandırıcılar yeni yılda, hediye ve kargo bekleyen çok kişi olmasından fayda sağlamaya çalışır. Çok bilinen kargo ve teslimat hizmetlerinin kimliğine bürünen ve ikna edici görünümlü sahte kargo takip bağlantıları göndererek insanları dolandıran çok sayıda dolandırıcı vardır. Bağlantının tıklanması kötü amaçlı yazılımın indirilmesine neden olur veya kullanıcıları kimlik bilgilerini çalmayı hedefleyen internet sitelerine yönlendirir. Bu türde bir dolandırıcılıktan kaçınmak için sipariş verdiğiniz internet sitelerini ve kullandığınız teslimat hizmetini yakından takip edin. Ayrıca yılbaşında sürpriz olmasını düşündüğünüz paketleri de her zaman internet sitesinden takip edebilirsiniz.