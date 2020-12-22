Bankalar, kripto paralara kayıtsız kalmıyor

Fon yönetim şirketlerinin ardından köklü ve kilit role sahip olan bankalardan da kripto para ve blokzincir atılımları geliyor. Geçtiğimiz haftalarda yüklü alımlar gerçekleştiren kurumsal firmalar ve fon yönetim şirketleri, başta Bitcoin olmak üzere, kripto paraların yıldızının parlamasında itici güç olmuşlardı. Zaman zaman madenci satışlarıyla sert düzeltmeler yaşayan Bitcoin ise kurumsalların da etkisiyle kritik bölgelerden dönüş yaşadı. Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, konu üzerine gündemdeki detayları paylaşıyor.

Pandemi boyunca piyasaya nakit pompalanması ve enflasyonda yaşanan artış, düşük enflasyon oranına sahip Bitcoin’in cazibesini arttırmaya devam ediyor. Kurumsalların etkisi ve bireysellerden gelen talep artışı ise bankaları sürece dahil olmaya zorluyor. Geleneksel finansın zincirlerinin kırılmasının yolu ise hem dijital paralardan hem de blokzincir teknolojisinden geçiyor.

Önemli bankalar köprü görevi görüyor

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, köklü bankalardan, kripto para ve blokzincir bağlamında yeni projeler geldiğini belirterek, “Stellar, güçlü alt yapısı sayesinde, bankaların dikkatini çekmeye devam etti. Son bir hafta içerisinde iki kilit banka, Stellar tabanının cezbediciliği sayesinde, deyim yerindeyse kabuğundan çıktı. Tayland’ın en büyük bankası olan SCB, sınır ötesi para koridorunda Stellar’dan yararlanmaya başladı. Yanı sıra, Almanya’nın en eski bankası BDNH, Stellar tabanında stabil coin ihraç etmeye karar verdi. Önemli iki bankanın bu atılımları ise geleneksel finansla dijital dünya arasında köprü olarak görüldü.” diyor.

Bitcoin’e yönelik tutumlar olumlu yönde değişiyor

Helin Çelik, “Tüm bu gelişmeler ışığında, bir iyi haber de Hindistan’dan geldi. Geçmiş dönemde kripto paralara mesafeli yaklaşan Hindistan’ın büyük bankaları, Bitcoin hakkındaki tutumlarında iyileşme gerçekleştirdi. Yetkililer, Hindistan halkının tutumunun güzel bir boyutta ilerlediğini belirterek kripto para borsalarına kolaylık sağlamaya başladı. Bankaların, kullanıcılara kolaylık sağlaması ise hem ilginin hem de nüfusun yoğun olduğu Hindistan’dan yüklü bir yatırımcı sayısı elde edilmesine sebep olabilir.” sözlerini kaydederek dijital para borsalarına yönelik pozitif tutumun ülkeler nezdinde de yükselişe geçtiğinin altını çiziyor.