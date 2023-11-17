“TL’nin Ardından En Çok Yatırım Yapılan Varlık Sınıfı:Kripto Varlık”

Araştırmaya göre Türkiye’de kripto para, Türk Lirası’ndan sonra en çok tercih edilen yatırım aracı olurken, Türk yatırımcıların çoğunlukla kâr potansiyeli nedeniyle kripto paraya yatırım yaptığı ve gelecek beklentilerinin olumlu olduğu belirtildi.

Araştırmaya göre ayrıca yatırımcıların çoğunluğu kripto para değerinin artacağına inanıyor.

Binance Research’ün raporunda ayrıca, Türkiye’nin kripto pazarında önemli bir rol oynayabileceğini vurgulandı.

Dijital varlık endüstrisindeki tüm katılımcılara yönelik kurumsal düzeyde analiz, derinlemesine içgörü ve tarafsız bilgi sağlayan bir platformu olan Binance Research, geçtiğimiz hafta İstanbul’da gerçekleştirilen Binance Blockchain Week 2023’ün ardından “Türkiye’nin Kripto Görünümü” başlıklı bir rapor yayınladı. Rapor, Türkiye’nin kripto varlık piyasasının durumunu, Binance Blockchain Week 2023 etkinliğinden çıkarımları ve geleceğe yönelik beklentileri içeriyor.

Rapora göre, Türkiye kripto varlık benimsemesinde en yüksek seviyeye sahip ülkelerden biri durumunda. Araştırmada, Türkiye nüfusunun 5’te 2’sinin kripto varlık sahibi olduğu belirtilirken, son üç yılda yaklaşık kripto varlık ile bir şekilde ilişki kuranların oranının yüzde 16’dan yüzde 40’a çıktığı belirtiliyor. Raporda ayrıca Chainalysis’in Global Kripto Benimseme Endeksi 2023 araştırmasına göre Türkiye’nin büyük ekonomiler arasında 12. Sırada olduğu vurgulanıyor. Global işlem hacmi kıyaslamasında ise Türkiye ABD, Hindistan ve Birleşik Krallık’ın ardından 4. sırada yer aldığı vurgulanan raporda, kripto varlıkların yüzde 21 ile Türk Lirası ile yatırım araçlarının ardından en çok yatırım yapılan varlık sınıflarından biri olduğu ve değerli metal, hisse senedi ve tahvillere göre çok yüksek bir oranda yatırım tercihi olduğu aktarılıyor.

Türkiye’de kripto pazarına girenlerin yüzde 27’si son bir yılda giriş yaptı

Son bir yılda Türk yatırımcıların kripto pazarına, iki yıl önce ağırlıklı olarak girmeye başladığı belirtilen araştırma raporunda, ankete katılanların yüzde 27’sinin ise son bir yıl içerisinde kripto pazarına giriş yaptığı belirlendi. Türk kripto yatırımcılarının yüzde 71 gibi çok büyük bir kısmı hesaplarını günde birden daha fazla kontrol ettiği ve portfolyolarındaki gelişmelere yönelik büyük ilgilerinin olduğu belirtilen raporda ayrıca, günde en az bir kez kripto alışverişi yapma oranı yüzde 46 ile dikkate değer olduğu vurgulandı.

Kripto yatırımının en ilgi çekicisi tarafı: Kâr potansiyeli

Ankete katılan yatırımcıların yüzde 66’sı, kripto varlık yatırımının en çekici tarafının kâr potansiyeli olduğunu düşünüyor. Portföy izleme kolaylığı ve teknolojiye ilgi ise ikinci ve üçüncü sırada geliyor. Ankete katılanların yüzde 40’ı kriptonun ümit vadeden bir teknoloji olduğunu belirtirken, yüzde 38’i ise minimum yatırım miktarının olmamasının, yüzde 33’ü ise düşük işlem maliyetlerinin ve yüzde 26’sının ise güvenli olmasının kripto yatırımı için motive edici olduğunu ifade etti.

Endişe alanları ile ilgili olarak ise kriptoya yatırım yapmayan katılımcıların yüzde 40’ı kriptonun riskli olduğunu belirtirken, yüzde 26’sı ise bilgi konusunda eksiği olduğu için kriptoya yatırım yapmadığını belirtti.

Çoğunluk kripto varlıkların değerinin önümüzdeki yıl artacağına inanıyor

Ankete katılan yatırımcıların yüzde 64’ü, kripto varlık değerlerinin bir sonraki yıl artacağına inanırken, yüzde 73’ü ise kripto varlık yatırımcısı sayısının bir sonraki 5 yıl içinde artacağına, yani benimsemenin yükseleceğine inanıyor.

Türk yatırımcılar bilgi kaynağı olarak birincil ve ikincil kaynaklardan faydalandığını belirtirken, yüzde 42 ile en çok kripto projesinin web sitesi ve dokümantasyonunu, ardından ise yüzde 34 ile sosyal medya platformlarını bilgi kaynağı olarak kullandıklarını ifade etti.

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da gerçekleştirilen Binance Blockchain Week 2023 ise, hem Türkiye’de hem de dünyada oldukça dikkat çekti. Konferansa Türkiye ve dünyadan fiziksel olarak 2.000’den fazla katılımcı katılırken, canlı yayın yoluyla ise 500 binden fazla kişi izledi. Konferansta, Web3, blockchain ve kripto alanındaki son yenilikler, kurumsal benimseme ve kullanıcı deneyimi üzerine yoğunlaşıldı.

Binance Reseach yayınladığı rapor ile, Türkiye’nin kripto varlık piyasasının geleceği için umutlu bir tablo çiziyor. Kripto para yatırımcılarının sayısı, bilgisi ve ilgisi arttıkça, Türkiye bu alanda önemli bir rol oynayabileceğini belirten Binance Reseach, Türkiye’nin kripto varlık piyasasını yakından takip etmeye ve desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.