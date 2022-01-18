Türkiye’nin yeni profesyonel kripto para alım satım platformu Stablex; yüzde 100 müşteri memnuniyeti önceliğiyle yatırımcılara extra hızlı, güvenli ve profesyonel hizmet vermeye başladı. Güçlü finansman altyapısı ile Jihad Shannak tarafından kurulan Stablex, Türk Lirası ile profesyonel kripto para alım-satımını kolaylaştırırken güvenlikten ödün vermeyen bir altyapı sunuyor.

Profesyonel yatırımcıların yakından tanıdığı MetaTrader 5 arayüzünde dünyada ilk defa Türk Lirası ile kripto para alım satım imkanı sunan “Türkiye’nin profesyonel kripto para alım satım platformu Stablex”, Türkiye kripto para sektöründe söz sahibi olmayı hedefliyor. Piyasanın en çok tanınan ve yaygın olarak kullanılan kripto varlıklarını listeleyen Stablex’e birkaç dakika içinde üye olmak ve işlem yapmaya başlamak mümkün. Kullanıcıların masaüstü veya mobil uygulama ya da web tarayıcıları üzerinden erişebildiği MetaTrader 5 platformu ile kullanıcılar, hızlı ve kesintisiz işlem yapmanın rahatlığını güvenlik endişesi olmadan yaşayacak.

“Geçmişten gelen tecrübemizle geleceğin dijital varlıklarını inşa edeceğiz”

Güçlü finansman altyapısı ve profesyonel kadrosuyla kripto para sektörüne yeni bir soluk getirecek projelerini adım adım hayata geçirmeye başladıklarını söyleyen Stablex CEO’su Turgut Güney “Finans sektöründen gelen geçmiş tecrübemiz, geleceğin dijital varlıklarının inşasında rol alma hedefimizle Stablex’te hayat buldu.” diyerek yeni platformlarını tek cümleyle tarif ediyor.

“Profesyonellik, bizim için pek çok anlamda anahtar kelime özelliği taşıyor.” diyen Güney, “Hız, performans ve güvenlik konusunda yüksek beklentiye sahip profesyonel yatırımcıların arayışına karşılık olacak bir çözüm sunuyoruz. Müşteri memnuniyeti her zaman önceliğimiz olacak. Kullanıcılarımızın, alım satım işlemlerini en güvenilir ve en hızlı biçimde gerçekleştirmelerini sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kripto para işlemleri yapan veya yapmayı düşünen profesyonelleri Stablex’i keşfetmeye davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

Akıllı arayüzle her yerde, her zaman kolay işlem

En popüler ve gelecek vadeden kripto para varlıklarını profesyoneller için gelişmiş araçlar içeren MetaTrader 5 arayüzüyle kullanıcılarına sunan Stablex; geleneksel finansal yatırım ve ticaret enstrümanları ile işlem yapmaya alışmış deneyimli kullanıcalara, alışık oldukları arayüz ile extra hızlı, güvenli, profesyonel kripto para alıp satabilme fırsatı sunuyor.

Stablex markasıyla, alım satım işlemlerinde stabiliteye önem verdiklerine işaret eden Turgut Güney, “Finans kökenli profesyonel ekibimiz, ekonomi duayenlerinin de katkısıyla, uzun bir yazılım geliştirme çabası sonucunda dünyanın en profesyonel alım satım platformlarından biri olan MetaTrader 5’i kripto paralar ile buluşturdu. Hedef kitlemizin alışkın olduğu MetaTrader 5 platformu, yatırımcılara Türk Lirası ile profesyonel kripto para alım satım imkanı sunuyor. 2022’de hayata geçireceğimiz yeni ürün ve hizmetler ile kullanıcılarımıza yeni fırsatlar sunacağız.” sözleriyle kararlılıklarını dile getirdi.

MetaTrader 5’le profesyonel alım satım kolaylığı

Ücretsiz olarak iOS ve Android uygulama mağazalarından indirilebilen MetaTrader 5’in en önemli avantajlarından biri, masaüstü uygulaması ile kripto para alım-satım işlemlerini bilgisayara taşıyor olması.

Mobil veya masaüstü uygulamasını indirdikten sonra Stablex kullanıcı adı ve şifresi ile güvenli giriş yaparak kripto para alım satım işlemlerine çok kısa bir süre içinde başlanabiliyor. MetaTrader 5’in güçlü ve profesyonellerin alışkın olduğu arayüzü, yatırımcıyı meşgul eden detayları aradan çıkararak aynı platformda profesyonel analiz araçlarını kullanma ve alım satım yapma avantajını birlikte sunuyor.

Stablex Demo hesabıyla risksiz alım satım deneyimi

Gerçek para ile yatırım yapmadan, kripto para alım satım işlemlerini deneyimlemek isteyenler için Stablex Demo hesabı, önemli bir başka avantaj olarak dikkat çekiyor. Herkese açık ve ücretsiz olarak sunulan Stablex Demo, tüm özellikleri ile birebir gerçek hesap gibi kullanılabiliyor. Stablex’in tanımladığı demo bakiyesi ile kullanıcılara, risk almadan alım satım yaparak kendilerini geliştirebilme fırsatı sunuluyor. Risksiz bir şekilde kripto para alım satım sürecini deneyimlemek isteyenler demo hesabına Stablex uygulaması üzerinden ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

Türkiye kripto para sektörüne profesyonel bakış

Stablex Kurucusu Jihad Shannak, “Stablex olarak, Türkiye kripto para pazarının itibarına katkıda bulunacak yatırım ve projelerle bu yola çıktık. Finans dünyasında önemli başarılar elde etmiş yönetici kadromuz, güçlü işbirliklerimiz ve en üst seviyede teknolojimizle kullanıcılarımıza extra hızlı, güvenli, profesyonel ürün ve hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Prof. Dr. Emre Alkin, Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, ve Mert Yılmaz gibi uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu’muzun değerli üyeleri de engin bilgi ve deneyimleriyle ekibimize güç katıyorlar.” dedi.