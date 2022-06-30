Kripto işlemlerinde mağdur olmamak için 5 tavsiye

Kripto Varlıklar Eğitim ve Danışmanlık Platformu Lexcio Kurucu Ortağı Abide Gülel, kripto para yatırımında mağdur olmamak için önemli tavsiyelerde bulundu:

HEMEN ZENGİN OLMA HAYALİNE KAPILMAYIN

‘Paramın 100 katını kazanacağım ve zengin olacağım’ düşüncesiyle bu alana yatırım yapmayın. Bunun yerine, kripto para birimlerine yatırım yapmayı, insanların zaman içinde enflasyonu yenmesine yardımcı olabilecek finansal bağımsızlığa giden başka bir yol olarak görmelisiniz. Kripto para birimleri, uzun vadeli kişisel servet oluşturmak için bir araç olabilir.

TASARRUFLARINIZIN TAMAMINI KRİPTOYA YATIRMAYIN

Kripto para birimlerine yalnızca kaybetmeyi göze aldığınız miktarda para koyun. Örneğin portföyünüzün yüzde 5’inin Bitcoin veya diğer madeni paralar gibi yüksek riskli bir varlığa sahip olması güvenli bir temel kuraldır. Ancak bazı yatırımcılar için kriptoya daha fazla yatırım yapmak mantıklı olabilir.

KÜÇÜK KÜKÜK ALIN, DÜŞÜŞTE SATIŞ YAPMAYIN

Tek seferde hepsini satın almak yerine, sürekli küçük miktarlarda para koyarak kripto satın alın. Bu, fiyat oynaklığının bir kısmıyla mücadeleye yardımcı olur. Duygusal kararlar vermeyin, düşüşte satış yapmayın. Fiyatı kesinlikle sık sık her gün kontrol etmeyin.

VARLIKLARINIZI ÇEŞİTLENDİRİN

Ticaret yapabileceğiniz çok sayıda kripto para birimi var. Uzun vadeli servet inşa etmek istiyorsanız, kalıcı güce sahip kriptolara yatırım yapmanız gerek. Tüm portföyünüzü tek bir kripto üzerinde riske atarsanız, riskiniz katlanarak artar.

GENÇ YATIRIMCILAR İÇİN DAHA UYGUN

Kripto para, arkasındaki teknolojiye gerçekten inanan, gelecekte daha yaygın olarak benimseneceğini düşünen ve beklemek için 20-30 yıl zamanları olan genç yatırımcılar içindir. Gelecek yıl emekli oluyorsanız eğer, tüm paranızı kriptoya yatırmak iyi bir fikir değil.