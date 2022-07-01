Yemeksepeti, Eylem Odaklı İklim Topluluğu LFCA’e Üye Oldu

Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, en önemli eylem odaklı küresel iklim topluluklarından biri olan Leaders for Climate Action’a (LFCA) üye oldu. İklim krizine kendi somut eylemleriyle karşı koyma iradesiyle birleşmiş olan ve 43 ülkede faaliyet gösteren LFCA; dijital endüstri iklimini dünya çapında nötr hale getirmek ve böylece diğer endüstriler için örnek oluşturmak vizyonuyla etkinlik gösteriyor.

İklim Eylemi İçin Liderler (LFCA) topluluğunun teknoloji endüstrisinde “ekolojik başarı ile ekonomik başarıyı” birleştirme hedefi; Türkiye’de karbon ayak izini azaltma, kullanıcı ve üye restoranlarıyla birlikte tüm ekosistemini çevre konusunda duyarlılığa davet etme konusunda geçmişten bugüne pek çok proje hayata geçiren Yemeksepeti’nin bu konudaki amaçlarıyla örtüşüyor.

Girişimlere sürdürülebilirlik motivasyonu

LFCA’e üye olan girişimler, karbon ayak izlerini azaltma yolunda bir “yeşil taahhüt”ü kabul ederek diğer üye risk sermayesi ağlarıyla sürdürülebilirlik konusunda işbirliğine dahil oluyor.

Şirketleri karbon ayak izlerini düzenli olarak ölçmeye, karbon dengeleme planlarını uygulamaya ve müşteriler ile tedarikçilerle ilişki kurarken çevresel sorumluluğu teşvik etmeye çağıran LFCA’nın temel amacı, tüm dijital şirketleri yeşil işletmelere dönüştürmek.

Son iki sene içinde 1 milyon ton karbonun azaltılmasını sağlayan ve dünya çapında 1.700’den fazla girişimci ile 1.500′den fazla girişimin üye olduğu LFCA; misyon odaklı, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak, sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi hızlandırmak ve iklim felaketini önlemek için çalışıyor.

Türkiye’nin yeşil işletmesi Yemeksepeti

Yemeksepeti olarak, dijitalleşme ve girişimcilik alanlarında Türkiye’ye kazandırdıkları yeniliklerin yanı sıra, sürdürülebilirlik alanında da sektörde pek çok ilke imza attıklarını açıklayan Yemeksepeti CEO’su Mert Baki, konuyla ilgili şunları söyledi: “Şirket kültürümüzle ve ideallerimizle uyumlu gördüğümüz küresel bir organizasyon olan LFCA’de yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Öteden beri duyarlı olduğumuz sürdürülebilirlik konusunda çok sayıda proje hayata geçirdik ve somut faydalar elde ettik. Örneğin, sipariş ekranımızdaki ‘Yeşili Koruyalım’ butonu sayesinde geçtiğimiz yıl toplam 926 ton daha az plastik tüketilmesi sağladık.”

“Tüm ofis ve depo operasyonları ile saha ekiplerinin yakıtlarından kaynaklanan karbon emisyonlarına karşılık gelmesi için, Sürdürülebilirlik Akademisi ve Ege Orman Vakfı iş birliğiyle İzmit Derince bölgesinde iki ormanı doğaya kazandırdık ve elektrikli motosikletle teslimatı yaygınlaştırarak karbon ayak izini azaltma konusunda önemli bir adım attık. WWF’in Yeşil Ofis programına dahil olduk ve Yuvam Dünya Derneği işbirliğiyle çalışanlarımıza farkındalık eğitimi verdik. Bundan böyle sürdürülebilirlik konusunda, küresel çaptaki faaliyetlerde de yer alacağımızı mutlulukla söyleyebilirim.”