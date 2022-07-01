Türkiye’nin “En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası” Hepsiburada, müşterilerine birçok avantajdan yararlanma fırsatı sunduğu Hepsiburada Premium üyelik modelini hayata geçirdi. Yeni servis Türkiye’de e-ticaret alanında geliştirilen ve hayata geçirilen ilk üyelik bazlı sadakat uygulaması olma özelliği taşıyor.

Hepsiburada Premium’a, aylık sadece 9,90 TL’ye dileyen herkes üye olabiliyor. Hepsiburada Premium’un avantajlar ve fırsatlar dünyasına adım atanlar için geçerli öne çıkan hizmetlerden biri “%3 Hepsipapel Kazancı”. Bu ayrıcalık sayesinde belirli limitler dahilinde tüm Hepsiburada alışverişlerinin yanı sıra, Hepsiburada Market ve Hepsiburada Seyahat alışverişlerinde de harcanılan miktarın %3’ü HepsiPay Cüzdanım uygulaması üzerinden Hepsiburada Premium üyelerine iade edilecek.

Ücretsiz kargo, mobilya ve lastik alışverişlerinde montaj hizmeti

Hepsiburada Premium üyeleri, 25TL üzeri siparişlerinde “Ücretsiz Kargo” imkanının yanı sıra, mobilya alışverişinde montaj ve araç lastiği alışverişinde montaj hizmetlerinden de ücretsiz yararlanacaklar. Böylece ortalama 500TL olan mobilya montajı ve ortalama 275TL olan lastik montajı hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaklar.

Hepsiburada Premium üyelerine hediye BluTV aboneliği

Hepsiburada müşterileri, Premium üyelikleri boyunca, mevcut paketi aylık 34.90 TL olan BluTV’ye hediye olarak abone olabilecek.

Çağrı merkezine de öncelikli ulaşılabilecek Hepsiburada Premium üyelerine ayrıca farklı sektörlerdeki birçok markadan avantajlı teklifler de sunulacak ve çok avantajlı koşullarla ürün ya da hizmetler alınabilen Hepsiburada Premium dünyasına birçok yeni ayrıcalık eklenecek. Detaylı bilgi için: https://premium.hepsiburada.com/

Hepsiburada ’dan çok özel indirimlerle üç günlük fırsat: Teknolojide Aksesuar Günleri

Türkiye’nin Hepsiburada’sı, teknolojiseverler için kaçırılmayacak fırsatlarla dolu yeni bir kampanya başlatıyor. 4-6 Temmuz arası üç gün sürecek Teknolojide Aksesuar Günleri’nde, seçkin markaların en çok talep gören akıllı saat, kulaklık, hoparlör gibi ürünleri, büyük indirimlerle teknoloji meraklılarıyla buluşacak.

Türkiye’nin “En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası” Hepsiburada, teknoloji severler için sürpriz fiyatlar ve kaçırılmayacak fırsatlarla dolu yeni bir kampanya hazırladı.

4 – 6 Temmuz arası üç gün sürecek Teknolojide Aksesuar Günleri kampanyasında, seçkin markaların en çok talep gören kulaklık, akıllı saat, ses – görüntü sistemleri ve oyun konsolları gibi yüzlerce ürünü, ciddi indirimler ve çok cazip fırsatlarla teknoloji severlerin ilgisine sunuluyor.

Hepsiburada’nın üç günlük kampanyası dahilinde, Samsung, Xiaomi, Huawei gibi teknoloji devlerinin çok satan aksesuar ürünlerinde yapılacak genel indirimlerin yanı sıra, seçili bazı ürünlerde tek günlük, çok özel fırsatlar da yer alacak. Bu seçili ürünler arasında, 1,1 inçlik geniş ve renkli ekrana, 11 profesyonel spor modu ve 24 saat akıllı kalp atış hızı izleme gibi pek çok özelliğe sahip Xiaomi Mi Band 5 akıllı saat, Pro Sound ses performansı ile müzik keyfini maksimum düzeye çıkaran, 5 saat çalma süresi sunan, suya ve toza dayanıklı JBL Go 3 bluetooth hoparlör bulunuyor. HONOR Watch Magic 2, HUAWEI Sound Joy Green Bluetooth Hoparlör gibi teknoloji severlerin hayallerini süsleyen marka ve modeller de seçili ürünler arasında yer alıyor.

Hepsiburada kalitesi, hızı ve güveni ile 4-6 Temmuz arası Teknolojide Aksesuar Günleri kampanyasına katılarak hayallerindeki ürünü alanlar, 75 TL üzeri alışverişlerinde ‘kargo bedava‘ fırsatından da yaralanabiliyor.

Teknolojide Aksesuar Günleri ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler,

https://www.hepsiburada.com/ staticpage/642131046603042 adresinde aradıkları detayları bulabilecekler.