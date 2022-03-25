Float Capital ve Angelic, Paribu Ventures’ın ilk yatırımları oldu Paribu’nun blokzincir ekosistemine yatırım yapmak ve yenilikçi projelere destek olmak amacıyla kurduğu Paribu Ventures, ilk yatırımlarını gerçekleştirdi. PV, Float Capital ve Angelic’in yatırım turlarına katılarak ilk yatırımlarını DeFi ve oyun dünyalarına yönelik yapmış oldu.

Blokzincir ekosisteminde geliştirilen ürün ve projeleri desteklemeyi sorumlulukları arasında gören Paribu, 30 milyon dolarlık yatırım bütçesine sahip yeni oluşumu Paribu Ventures ile yatırım yapacağı projeleri seçmeye başladı. Blokzincir tabanlı altyapı, DeFi, Web 3.0, oyun ve NFT ekosistemlerinde inovasyon temelli, fark yaratan girişimlere destek vermek üzere oluşturulan Paribu Ventures, ilk yatırımlarını Float Capital ve Angelic’e yaptı.

Paribu Ventures Yöneticisi Utku Dördüncü, ilk yatırımlarla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Paribu Ventures çatısı altında bu iki projeyi desteklemekten dolayı heyecan duyuyoruz. Her iki şirketin de kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunacağından ve kendi alanlarında oyunun kurallarını değiştiren bir etkisi olacağından eminiz.”

İlk yatırımlar DeFi ve oyun dünyasından

Süresiz kaldıraçlı işlem yapmaya izin veren, uzun ve kısa pozisyonları “token”laştıran ve bu şekilde likidasyon riskini ortadan kaldıran inovatif bir DeFi protokolü olan Float Capital, yatırım turunda 5 milyon dolar topladı. Yatırım turuna Paribu Ventures’ın yanı sıra Alameda Research, Maven 11, MetaCartel Ventures, IDEO CoLab Ventures, Morning Star Ventures gibi VC firmaları, Aave kurucusu Stani Kulechov ile Dragonfly Capital’dan Gengmo Qi de katıldı.

Web3 oyun dünyasında ihtiyaç duyulan bir açığı kapayacak, yüksek kaliteli bir deneyim sunmaya odaklanan, bilim kurgu temalı bir RPG oyunu olan Angelic ise yatırım turunda 10 milyon dolar topladı. Metaverse Game Studios’un ilk oyunu olma özelliği de taşıyan Angelic’in yatırım turuna Paribu Ventures’ın yanı sıra Animoca Brands, Pantera Capital ve Solana Ventures da katıldı.

Yatırımlara ait detaylara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz;

https://angelicthegame.com

https://float.capital/?chain= 137