Whatsapp’tan Bitcoin Alma Dönemi Başladı

Türkiye’nin önde gelen kripto para alım-platformlarından Bitci.com, sunduğu Bitci OTC servisiyle, minimum 500 bin TL’lik alım-satım yapan müşterilerine VIP hizmet sunuyor. Telegram, Whatsapp, Discord ya da telefon bağlantısı gibi canlı iletişim kanallarıyla müşterilerine hızlı ve güvenli işlem fırsatı sunan Bitci OTC servisinden 7 gün 24 saat faydalanmak mümkün.

Güvenlik altyapısı ve özel hizmetleriyle dünyanın önde gelen kripto alım-satım platformları arasına girmeyi başaran Bitci.com, yüksek tutarlı işlemler gerçekleştiren özel müşterileri için Bitci OTC’yi hizmete sundu. Bitci OTC servisi, 500.000 TL ve üzeri bitcoin ve alt koin alım satımlarında güvenliği ön plana çıkararak, rekabetçi bir hizmet anlayışı ile müşterilerine özel çözümler sunuyor.

30 saniye içinde kabul edilmesi gerekiyor

Bitci borsasında listelenmiş bütün dijital para birimlerini destekleyen OTC servisi, dünyanın neresinde olursa olsun kullanıcılarına resmî tatiller hariç 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Bitci OTC servisi müşterileri, Telegram, Whatsapp, Discord ya da telefon bağlantısı gibi kendilerine özel olarak tasarlanan canlı iletişim kanallarından alım-satım işlemlerini özel danışmanlarına aktarabiliyor. Bitci OTC tarafından verilen tekliflerin 30 saniye içinde kullanıcı tarafından kabul edilmesi durumunda, alım-satım işlemleri Bitci.com danışmanları tarafından gerçekleştirilip, kullanıcıların hesaplarına güvenli ve hızlı biçimde aktarılıyor.

Kâr zarar grafikleriyle bir ilki gerçekleştirdi

Kullanıcı deneyimi ve global kullanıcı alışkanlıklarını temel alan bir sistem üzerine kurgulanan Bitci.com, bünyesinde barındırdığı kâr-zarar grafikleriyle de pazarda bir ilki gerçekleştiriyor. Buna göre, bir koinden farklı zamanlarda farklı miktarlarda alım yapan Bitci.com kullanıcıları, site üzerinde yer alan kâr-zarar grafikleri sayesinde her alım satım sonundaki kâr veya zararının toplamını Bitci.com’daki kasasında gerçekleşmiş kâr/zarar bölümünde TL ve yüzde olarak görebiliyor. Aynı şekilde satış yapmayı düşünen kullanıcılar da satış işlemi öncesinde elindeki koini o gün satarsa ne kadar kâr veya zarar etmiş olacağını da anlık olarak analiz edebiliyor.