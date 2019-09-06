Gittigidiyor ve Akbank İşbirliğiyle 100 TL’ye Varan Chip-Para Hediye

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarına sunduğu kampanyalara bir yenisini daha ekledi. Platform, Akbank işbirliğiyle gerçekleştirdiği kampanyada Axess kart sahiplerine 15 Eylül’e kadar 100 TL’ye varan chip-para kazanma fırsatı sunuyor.

15 Eylül son gün

100 bin satıcısı ve 26 milyon kayıtlı kullanıcısıyla Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarını avantajlı kampanyalarla buluşturmaya devam ediyor. Platformun Akbank ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, Axess bireysel kart sahibi GittiGidiyor kullanıcıları alışveriş yaptıkça kazanıyor. Kampanya kapsamında 15 Eylül’e kadar Axess bireysel kart sahipleri GittiGidiyor’dan tek seferde yapacakları 500 TL ile 999 TL arasındaki alışverişlerde 50 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise 100 TL chip-para kazanıyor.

Kampanyadan bireysel Axess, Wings, Free, Neo ve Akbank sanal kart sahipleri yararlanabiliyor. Ayrıca kampanyaya katılmak isteyen kullanıcıların alışveriş yapmadan önce Axess Mobil üzerinden ilgili kampanya sayfasında yer alan “Hemen Katıl” butonuna tıklaması ve kampanya kapsamında kazanılan chip-paraların en geç 30 Eylül tarihine kadar Axess üye işyerlerinde kullanılması gerekiyor.