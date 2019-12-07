Bitci, Dünyanın En İyi Kripto Para Borsaları Arasında

Kripto para veri sağlayıcısı CryptoCompare tarafından açıklanan en iyi kripto para borsaları listesinde yer alan Bitci.com, sıralamaya Türkiye’den girmeyi başaran iki borsadan biri oldu. Dünyanın farklı ülkelerinden 164 borsanın listelendiği araştırmada Gemini birinci sırada yer aldı.

Güvenlik altyapısı ve özel hizmetleriyle dünyanın önde gelen kripto alım-satım platformları arasında yer alan Bitci.com’un başarısı yurt dışında da tescillendi. Kripto para veri sağlayıcısı CryptoCompare tarafından gerçekleştirilen ve dünyanın farklı ülkelerinden 164 kripto para borsasının değerlendirildiği araştırmada, Bitci.com 140’ıncı sırada yer alarak Türkiye’den listeye giren iki borsadan biri oldu. Borsaların farklı kategorilerde elde ettiği puanlara göre yapılan sıralamada, son dönemde gerçekleştirilen siber saldırıların etkisiyle büyük değişimler yaşandı. Buna göre Gemini son listeye göre 8 sıra yükselerek zirvede yer alırken, onu itBit ve Coinbase takip etti.

Altyapı ve Güvenliğe Büyük Yatırım

Araştırmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci.com Kurucusu Burak Çağdaş Çağlar, Bitci’yi kullanıcı deneyimi ve global kullanıcı alışkanlıklarını temel alan bir sistem üzerine kurguladıklarını belirtirken, “Bitci.com’un bu listede yer alması aslında kullanıcı deneyiminin yanı sıra altyapı ve güvenliğe verdiğimiz önemin de bir sonucu. Bugün dünyada tüm kripto para borsalarının karşılaştığı en büyük meydan okuma güvenlik. Biz Bitci.com olarak hem güvenlik konusunda hem de işlem hızı anlamında çok iddialıyız. Yaptığımız Ar-Ge yatırımlarıyla birlikte bugün güvenlik konusunda kullanıcılarımıza üst düzey bir hizmet sunuyoruz” dedi.

Bitci.com’un sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda dünyanın en gelişmiş borsalarından biri olduğunu ifade eden Burak Çağdaş Çağlar, “Çok farklı özelliklerimiz var. Bunlardan en önemlisi kâr-zarar grafiklerimiz. Bugün piyasada genel olarak coin alım-satım işlemi yaparken, sistem size ne kadara alım yaptığınızı, satış işlemi planladığınızda ise ne kadar kâr ya da zarar elde ettiğinizi göstermiyor. Biz de piyasadaki bu sorunun üzerine gittik. Hem gerçekleşmiş hem de gerçekleşmemiş kâr-zarar grafiklerimizle bu sorunu ortadan kaldırdık” dedi.

4 farklı arayüz seçeneğiyle fark yaratacak

Altyapı yatırımlarına devam eden Bitci.com, kullanıcıların alım satım işlemlerini kolaylaştırmak için geliştirdiği yeni arayüzünü devreye almak için gün sayıyor. Gelişmiş filtreleme özelliğine sahip yeni arayüzde, ‘kolay al-sat’, ‘standart’, ‘gelişmiş’, ‘geniş ekran’ olmak üzer dört farklı seçenek sunulacak. Yeni arayüzüyle, toplam varlıkların Türk Lirası, Bitcoin ve CHFT değerlerini anlık olarak kullanıcılara sunacak Bitci.com, IOS ve Android uyumlu aplikasyonuyla da kullanıcılarına cep telefonları üzerinden üst düzey bir kripto para deneyimi yaşatacak.