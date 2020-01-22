Sosyal sorumlulukta blokzincir dönemi başlıyor: BiLira ve Uçurtma öğrenciler için güçlerini birleştiriyor: “#BiMutluluk”

Bitcoin ve kripto para dünyası bugüne kadar çeşitli aşamalardan geçti ve gelişerek yayılmaya devam ediyor. Geliştirdiği teknoloji ve altyapı ile “şeffaflık”, “denetlenebilirlik” ve “stabilite”yi temel vaatleri arasına koyan Türk Lirası’nın stabil kripto para birimi BiLira, şimdi de “Uçurtma Projesi” ile “kripto-yardımseverlik” için yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Üniversite öğrencilerinin gelişimine katkı sağlamak için 2019 yılından beri burs desteği projeleri yürüten Uçurtma ekibi, BiLira ile birlikte kripto yardımseverleri ihtiyaç sahipleri ile buluşturmaya hazırlanıyor. BiLira ve Uçurtma; başarılı, yetenekli veya çalışkan öğrencileri, onların hayallerine destek olmak isteyen yardımseverlerle buluşturmak üzere, güçlerini bir araya getirerek yeni bir kampanyaya hazırlanıyor.

“BiMutluluk” ailesine katılmanın ilk adımı

Kampanyanın ilk ayağı dijital ortamda hayat buluyor. Öğrencilerin maddi engeller yüzünden öğrenim hayatının kesintiye uğramasını istemeyen yardımseverler, öncelikle aşağıdaki formu doldurarak, projenin #BiMutluluk ekibinin ilk üyeleri olma şansı kazanıyor. forms.gle/f9H6czB3BnS2kWr5A

“#BiMutluluk” hareketinde ilk adım

BiLira ile BiMutluluk hareketi kapsamında Uçurtma Projesi, bağış platformu faaliyetlerinde ilk adım 100 kişilik “güven zinciri” kurularak başlıyor.

Proje kapsamında, formu dolduran kişilerle birlikte güven zincirinin yayılması hedefleniyor. Güven Zinciri kapsamında, ilk bağış BiLira tarafından başlatılıyor. Bu sayede ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim – öğretim hayatlarının kesintisiz ilerleyebilmesi için finansal destek bulmalarına yardımcı olunacak.

“Takip edilebilir bağışlar için blokzincir”

Türkiye’deki her vatandaşın geleceğin finans dünyasında eşit haklara sahip olması ve merkeziyetsiz internet (dağıtık finans) ürünleri ile bağlantı kurabilmesi amacıyla geliştirilen BiLira; pratik kullanımı, dünya kripto finans teknolojisine uyumu ve “stabil” oluşu ile sahip olduğu sayısız avantajı, yardımseverlik ve sosyal sorumluluk projelerine de entegre ediyor. Özellikle her bağışın hem kurum hem halk tarafından izlenebilir ve hesaplanabilir olması büyük avantaj sunuyor.

“Burs, transfer ücreti kesintisine uğramayacak”

“BiMutluluk”, Uçurtma Projesi ile üniversite öğrencilerine destek olmak isteyenlere en pratik yoldan bağış imkanı sunuyor. Bağışçı, BiLira üzerinden ulaştırmak istediği miktarı belirledikten sonra herhangi bir ek ücret ödemeden, yatırmak istediği TL’nin karşılığı BiLira’ları öğrencinin dijital cüzdanına aktarabiliyor. Bu sayede yardımın hızlıca, kime ulaştığı da takip edilebiliyor.

“Yardımseverlik, gündelik hayatın bir parçası olacak”

BiLira CEO’su Sinan Koç “Bizim amacımız, hayır kurumları tarafından sağlanan fonların verimliliğini ve doğrudan etkinliğini artırmak için kripto bazlı bağışları uygulamaya sokmak, bu yöntemle yardımseverliğin önündeki potansiyel engelleri kaldırmak” derken “Sosyal yardım etkisini azami düzeye çıkarmak için Türkiye’deki hayır kurumlarına kripto bağış kabulünü anlatmak ve sayısız avantajlarından yararlanmalarını sağlamak için projeler dizayn ediyoruz. Onlardan ilki de denemelerini yaptığımız üniversite öğrencilerine özel burs projesi. Yardımseverlik hayatın bir parçası olmalı, özellikle yardımseverliği sosyal bir faydaya dönüştürmek ve hayat mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine #bimutluluk sağlayabilmek artık daha kolay ve hızlı olmalı, çalışmalarımız bu pratiği yaymak yönünde” ifadelerini kullandı.

“Türk Lirası’nın blokzincir üzerinde güvenli temsili önemli”

Uçurtma Projesi Kurucusu Mert Susur “İki yıl önce, yurtdışında merkeziyetsizlik teknolojileri alanında önemli bir konferans olarak kabul edilen DevCon konferansına 5 öğrenciyi göndermek için bağış toplamaya başladık. Bu çalışmalarımızdan yola çıkarak, ihtiyaç sahibi öğrencilerin sürekli ve sürdürülebilir bir yardım alabilmelerini sağlamak için bir platform oluşturmaya karar verdik. Amacımız öğrencilerin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için gereken finansal desteği onlara sunabilmek. Bunun için de Uçurtma platformunda, öğrencileri ve onlara yardımcı olmak isteyen yardımseverleri buluşturmayı hedefliyoruz. Projenin hayata geçirilmesi için temel ihtiyacımız Türk Lirası’nın blokzinciri üzerinde güvenli bir şekilde temsil edilmesi ve yine güvenli bir şekilde öğrencilere bu yardımların ulaşabilmesiydi” sözlerine, “BiLira platformu bu ihtiyacı doğrudan karşılayan teknolojisi ve altyapısı ile karşılıyor. BiLira, yardımseverlerle öğrenciler arasındaki bu değer transferini güvenli ve şeffaf bir şekilde öğrenciler için hazırladığımız akıllı kontratlar vasıtasıyla iletilmesine olanak tanıyor. Bunu da kart ödemelerinden çok daha ucuza yapılmasına imkan sağlıyor. Bu sebeple bağış kampanyasının ödeme altyapısını BiLira platformu üzerinden yapmaya karar verdik” dedi.

“Öğrenciler sadece burs desteği almayacak, blokzincir ve DeFi okuryazarlığı öğrenecek”

Yardımseverlere “doğrudan” ve “hızla” bağış yapma imkanı sunan teknoloji, üniversite öğrencilerine aradıkları bursu alırken “geleceğin finans teknoloji”lerinin bir parçası olma imkanı da sunuyor. Özellikle kampanyaya katılmak isteyen herkesin, merak edebileceği dijital cüzdan açılması ve bursların öğrencinin kişisel dijital cüzdanlarına aktarılması gibi tüm konularda, BiLira ve Uçurtma iletişim kanallarından doğrudan destek olunuyor. Mentörler konulara dair anlık video ve mesaj desteği sunuyor.