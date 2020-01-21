Tek kartla abonelik işlemleri dönemi başlıyor

Yeni elektronik kimliklerin güvenli bir şekilde doğrulanması için geliştirilen ve EGA tarafından üretilen Türkiye’nin ilk onaylı kimlik doğrulama cihazı biOnay tüm sözleşmeleri dijital ortama taşıyor. Islak imzaya eşdeğer olan elektronik imza sayesinde biOnay cihazında onay verilen sözleşmeler hukuki bir zemine kavuşacak. Fatura aboneliği, kredi başvuruları, noter ve banka işlemleri gibi pek çok alanda sözleşme süreci artık çok daha güvenli ve hızlı hale gelecek.

Çipli kimlik kartlarıyla beraber fatura aboneliği, kredi başvuruları, noter ve banka işlemleri gibi pek çok alanda sözleşme süreci artık çok daha güvenli ve hızlı hale gelecek. Yeni çözüm tek kartla tek seferde ve elektronik olarak kimlik kontrolü, sözleşme imzalama ve ödeme yapmanıza imkan sağlayacak.

Ek masraflar tarih olacak

Yeni elektronik kimliklerin güvenli ve hızlı bir şekilde doğrulanması için geliştirilen, EGA tarafından üretilen Türkiye’nin ilk onaylı kimlik doğrulama cihazı biOnay ile vatandaş, kimlik kartlarıyla alışveriş, para transferi ve kredi kullanımına kadar pek çok işlemi banka ya da kredi kartına ihtiyaç duymadan gerçekleştirebilecek. Kimlikle ödeme sistemi sayesinde kart komisyonları, kart dağıtım ve operasyon masrafları, yurtdışına ödenen paralar tarih olacak.

EGA iştiraki biOnay’ın Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, günümüzde abonelik işlemlerinin kimlik kontrolü, sözleşme imzalama ve ödeme olmak üzere üç aşamadan geçtiğine dikkat çekerek, “Bu işlemler için nüfus cüzdanı, ıslak imza, nakit para veya kredi kartı kullanılıyor. Ancak geleneksel mevcut yöntemlerin birtakım dezavantajları bulunuyor. Kimlik kontrollerinin manuel yapılması insani hatalara sebep olabiliyor. Bu durum sahte kimlik kullanılarak görevli kişilerin atlatılıp işlem yapılabilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca pek çok kurumda yapılan işlemlerde kimlik fotokopisi zorunluluğu bulunuyor. Bu da hem kağıt israfı hem de arşiv ve kargo maliyetleri yaratıyor. Kimlik fotokopilerinde yer alan doğum yeri, doğrum tarihi, anne adı, baba adı gibi kişisel veriler çoğaltılabiliyor, bilgiler güvensiz ortamda dolaşıyor. EGA tarafından üretilen biOnay kimlik doğrulama cihazı ile hem insani hata ve sahtecilik riskleri ortadan kalkıyor hem de fotokopi, kağıt ve kargo maliyetleri son buluyor” diye konuştu.