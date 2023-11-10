Fiat 500X, gelişmiş hibrit motor teknolojisiyle yenilendi

1,5 litre 130 beygir hibrit motoru ve iki farklı versiyonuyla satışa sunulan 500X’in sportif versiyonu Cross Plus; tasarım, teknoloji, güvenlik ve konfor öğelerini başarıyla bir araya getirirken; Cross Plus versiyonunun tüm özelliklerine sahip Soft Top versiyonu dikkat çekici ve sınıfında tek olan elektrikli açılabilir tente özelliği ile öne çıkıyor.

İtalyan tasarım anlayışının kompakt SUV yorumu Fiat 500X, Cross Plus ve Soft Top versiyonlarıyla sürüş deneyimini daha çevre dostu ve daha konforlu hale getiriyor. Cross Plus yenilenen ön tasarımıyla daha sportif bir görünüme kavuşurken; Soft Top versiyonu da sınıfındaki tek elektrikli açılabilir tente özelliği ile keyifli bir açık hava sürüş deneyimi sunuyor.

Yenilenen yüzüyle daha sportif, daha teknolojik ve daha güvenli

Dış tasarımında sportif çizgiler ve saten krom detaylarıyla dikkat çeken 500X’te, 500 logolu yeni ön ızgara, sportif ön ve arka tamponlar, bir önceki nesle göre büyüyen yeni 18’’ alaşım jantlar, elektrikli katlanabilen yan aynalar yer alıyor. Otomobilin LED ön farları, sis farları ve arka farları kolaylıkla fark edilmesini sağlıyor. Elektrikli sürücü koltuğu ayarı ve yeni FIAT monogramlı siyah koltuklar 500X’in iç mekanına da daha sofistike bir dokunuş katıyor.

Fiat 500X’in teknolojiyi üst düzey konforla buluşturan özellikleri arasında, Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonuna sahip 7” Uconnect dijital ekranlı bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Daha güvenli bir sürüş deneyimi için ise kör nokta uyarı sistemi, yağmur ve karanlık sensörleri, trafik işareti algılama sistemi, hız sınırlama ve akıllı adaptif hız sabitleme sistemi, elektrikli park freni, şerit takip sistemi, geri görüş kamerası gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

Hibrit güç ünitesiyle çevre dostu ve konforlu sürüş

Yenilenen 500X, 48V elektrikli motor ve 1,5 litrelik turbo benzinli motor birleşiminden oluşan hibrit motoruyla sessiz ve dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor. 500X’in, 7 ileri DCT şanzımanla entegre hibrit güç ünitesi; 130 beygir güç ve 240 Nm tork üretiyor. Yeni güç ünitesiyle, bir önceki jenrasyonuna kıyasla yakıt tüketimi yüzde 12,5, karma CO2 emisyon değeri yüzde 11,7 iyileşiyor.

Bulut Beyazı, Grafit Gri, Tutku Kırmızı, Venedik Mavi ve İtalyan Mavi renk seçenekleriyle tercih edilebilen 500X’in, Cross Plus versiyonu 1.464.900 TL, Soft Top versiyonu ise 1.514.900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.