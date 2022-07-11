Fransız ikonunun, elektrikli otomobile zarif dönüşümü: Renault 5 Diamant

Şirketin tüm zamanların en çok satanlarından biri olan Renault 5’in 50. yıldönümü için Renault ve Fransız tasarımcı Pierre Gonalons, elektrikli bir restomod olan Renault 5 Diamant modelini yarattı.

5 Diamant, basitleştirilmiş gövde, mücevher benzeri ışıklar ve altın vurgulu güzel bir pembe boyaya sahip. Alışılmışın dışında olan direksiyon simidi, tasarımın zarafetini bir üst noktaya taşıyor.

Klasiklerin elektrikli araçlara dönüşümü son dönemlerde ilgi görüyor. Ford, geçen yılki SEMA gösterisi için 480 beygirlik F-100 Eluminator kamyonunu yaratırken, Hyundai en eski modellerinden Pony ve Grandeur’a elektrikli bir yenileme kattı. Renault şimdi partiye, en çok satanlarından birinin 50. yılını kutlayan Renault 5 Diamant ile katılıyor. Renault 5, 1972 ile 1984 arasında beş milyondan fazla astış adedine ulaşmıştı.

Renault ile Fransız iç mekan ve ürün tasarımcısı Pierre Gonalons arasındaki bir işbirliği ile geliştirilen Renault 5 Diamant’ın motoru veya pil hakkında bir ayrıntı paylaşılmadı. Gonalons’un, 5’i yeniden tasarlarken güzel mücevherlerden ilham aldığı söyleniyor.

Bu yeni tasarım çalışmasında gövde düzleştirildi ve basitleştirildi; boya işinde, Renault’nun “buzlu vernik” dediği pembe bir tabanın üstünde altın tonlarıyla üç kat boya eklendi. Altın bir ızgara ve tamponlarla birlikte boya işi 5 Diamant’a zarif bir görünüm kazandırıyor. Farlar ve arka lambalar, elmas benzeri zarif yüzlere sahip ve daha sportif Renault 5 Alpine’den alınanları temel alan beyaz jantlar, merkezde karmaşık bir güneş logosuna sahip.

En şık tasarım öğesi ise otomobilin içinde. Burada mermer malzemeden halkalı direksiyon, Renault elmas sembolünü Gonalons’un baş harfleriyle birleştiriyor. Öyle görünmeyebilir, ancak Renault girdaplı direksiyon simidini “sürücü dostu” olarak tanımlıyor. Diğer çarpıcı iç unsurlar arasında kumaşla kaplı “tüylü” koltuklar, gösterge panelini kaplayan at kılı kumaş ve tiftik yün halı yer alıyor.

İç mekanın geri kalanı minimalist özelliklere sahip, gösterge panelinde üç dairesel kadran ve fiili bir bilgi-eğlence sistemi görevi gören sürücü akıllı telefonu için bir yuva bulunuyor. Renault 5 Diamant ayrıca kapıların kilidini açmak için bir parmak izi tarayıcısı kullanıyor.

Ne yazık ki Renault 5 Diamant, tek seferlik gösterişli bir konsept olarak kalacak olsa da Renault, efsanevi 5 isim plakasını 2024 için yeni bir elektrikli hatchback olarak yeniden canlandırmayı planlıyor.

Ne yazık ki, otomobil üreticisi, Renault Zoe’nin tek motorlu sistemi çok uygun olsa da, tamamen elektrikli güç aktarma organları hakkında herhangi bir ayrıntı vermiyor . Renault, kapıların kilidini açmak için parmak izi tarayıcı, hız, pil şarjı ve süre hakkında bilgi veren üç yuvarlak dijital kadran ve üç konumlu sıralı vites kolu gibi bazı teknik özellikleri listeliyor. Gösterge paneli ayrıca, sahibinin akıllı telefonuna sığdırmak ve onu gezinmek ve bilgi-eğlence amacıyla kullanmak için ortada özel bir beşik içerir.

Peki, Renault 5 Diamant’ı gelecekte neler bekliyor? Elektrikli gösteri arabası tek seferlik olarak kalacak ve bu sonbaharda NFT dijital ikizi ile birlikte açık artırmaya çıkarılacak.