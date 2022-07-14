Honda ve Muji’den minimalist e-bisiklet tasarımı: MS01

MUJI, ev eşyalarından giysilere kadar yaptığı her şeyde minimalist, kullanışlı tasarımlarla övünen bir Japon yaşam tarzı ve ev markası. Bu nedenle, MUJI’nin kreatif direktörü Kenya Hara’nın MS01 tasarımının arkasında olduğu bilgisi, MUJI’nin estetiğine aşina iseniz özellikle şaşırtıcı değil.

Ortaya çıkan ilk örnek, Honda’nın diğer bazı elektrikli iki tekerlekli araçlarındaki mevcut estetiğine de iyi uyuyor. Aslında Hara, MUJI’nin H tipi bisikletinden ilham alırken, Honda hem motoru hem de sürücülerin e-bisikletle arayüz oluşturma şeklini geliştirdi. Sadece bir kişinin oturacağı şekilde yapılan MS01, içinde 400W’lık bir elektrik motoru ve 48V’luk bir pil barındırıyor. Şarj etmek için pili kolayca çıkarmak mümkün ama bunun gibi oldukça hafif bir bisikleti şarj etmek için pilini çıkarmak da şart değil.

Azami 24 km hıza ulaşabilen e-bisiklet, tam dolu şarjla 65 kilometrelik bir sürüş sağlıyor. Siyah ve beyaz renklerde gelecek olan MS01, Çin pazarında yaklaşık 744 dolar fiyatla satılacak.