Paymes, finansal servisler için yeni çözümünü duyurdu: SwitchOn

Kısa bir süre önce exit yaparak MENA Bölgesi’nin ödüllü, lider ödeme ve elektronik para kuruluşu PayTabs ile birleşen sosyal ticaretin ülkemizdeki lider ödeme platformu Paymes, SwitchOn uygulaması ile alanında yep yeni kapılar açıyor.

Tüm finansal çözümler ve yönetim sistemleri bir arada

Finansal yapılara hizmet vermek adına tasarlanan SwitchOn ile dünyanın her yerinde elektronik para kullandıran, ödeme hizmetleri sağlayan, finansman, dijital bankacılık, fiziksel pos hizmeti veren veya vermeyi hedefleyen firmalara anahtar teslim modüler servisler sunuluyor. ATM, POS, kart, sanal cüzdan yönetimi, Switching ve Authorization çözümleri ile finansal yapılara verilen hizmetler genişliyor. Böylece kurulan yapılar tüm finansal ihtiyaçlar için tek çözüm partneri haline dönüşüyor.

Ülke ve bölge farklılığı olmadan finansal sektörlerde bulunsun veya bulunmasın tüm kuruluşlara yeni oyun alanları açılıyor. Kurumların kendilerine ait cüzdan uygulamaları oluşturabilecekleri servislerden, ATM yönetimlerini gerçekleştirebilecekleri, sıfırdan dijital bir banka kurmalarına imkan sağlayan sistemlere uzanan bir yapı oyuna girdi. PayTabs Türkiye’de online ödeme geçidi hizmeti ile birçok global firmaya hizmet veriyor. Global birikim ile başarı ve dönüşüm yüzdeleri mevcut yerli tüm ödeme sistemlerinin oldukça üstüne çıktı.

Paymes CEO’su Sabrican Zaim, Paymes’in PayTabs ile birleşme sürecinin ortaya çıkardığı sinerjinin önemli değerler yaratmaya devam edeceğini dile getirerek: “Exit ile başlayan süreçte global bir Fintech Hub’ı olma motivasyonumuzu SwitchOn ürünü ile pekiştiriyoruz. Hem yeni ürünlerimizi üretirken mevcut orkestramızın enstrümanlarını kullanacak, hem de sektörde rekabet ettiğimiz veya iş birliği yaptığımız kurumlara sunacağız. Böylece Türkiye’nin gelişmek ve büyümek için ihtiyacı olan ödeme sistemlerini bir orkestra ahengi ve çok sesliliği ile yöneteceğiz”.