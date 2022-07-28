İlk full elektrikli Rolls-Royce Spectre sahnede!

Üretim için onaylanan tescilli akıllı süspansiyon sistemi, pil paketinin yapıya entegre edilmesiyle sağlanan sağlamlıkta %30 artış ile Spectre test sürüşlerinin yaklaşık %40 tamamlandı. 0,25’lik yeni sürtünme katsayısı, Spectre’ı şimdiye kadarki en aerodinamik Rolls-Royce yapıyor.

Otomobil, tamamen elektrikli bir aktarma organını, markanın Architecture of Luxury platformuna entegre etmenin olağanüstü potansiyelini ortaya çıkarıyor. Spectre, en son yazılım ve donanım geliştirmelerinin mümkün kıldığı, sürücü girdilerine ve yol koşullarına kesin olarak tanımlanmış yanıtlarla sistem orkestrasını koordine ederken, Rolls-Royce deneyimini en yüksek çözünürlükte sunuyor.

İçten yanmalı motora bağlı herhangi bir kısıtlama olmaksızın, akülü elektrikli araç, markanın 118 yıllık tarihinde Rolls-Royce deneyiminin en saf ifadesini sunmaya hazırlanıyor. Bu son test aşaması, parlak, cesur, tamamen elektrikli bir geleceğe doğru ilerlerken Rolls-Royce için sembolik bir değişimi destekleyen bir dizi gelişmiş teknolojiyi kanıtlıyor.

Spectre’nin alüminyum mimarisi, sağlamlığı sağlayan çelik bölümlerle güçlendirildi. Bu, şimdiye kadarki tasarlananRolls-Roycearaçların ın en büyük gövde yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Tek parça yan panelin uzunluğu yaklaşık dört metredir. Aynı şekilde yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki direksiz araç kapıları da Rolls-Royce tarihinin en uzun kapıları olma özelliğini taşıyor.

Otomobilin mevcut tüm Rolls-Royce motorlu araçlarda %30’luk bir iyileştirmeyi temsil eden sağlamlığı, pilin kendisinin son derece sağlam yapısının Spectre’ın alüminyum uzay çerçeve mimarisine entegre edilmesiyle de elde edildiği belirtiliyor.

Rolls-Royce Spectre: Yeni bir aerodinamik standart

Miramas’ta zorlu rüzgar tüneli testi, dijital modelleme ve sürekli yüksek hız testinin ardından Spectre’ın sürtünme katsayısı (cd) 0.25 olarak onaylandı. Bu, yalnızca Rolls-Royce bağlamında bir rekoru temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda lüks sektöründe eşi görülmemiş bir durum olarak ortaya çıkıyor. Torsten Müller-Ötvös, CEO, Rolls-Royce Motor Cars Spectre’ın ilk müşteri teslimatları 2023’ün dördüncü çeyreğinde başlayacağı bilgisini verdi.