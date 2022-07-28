Dinlebi, çoklu dil seçeneği ile sınırlarını genişletiyor

Ağustos ayında kuruluşunun ikinci yılını tamamlayacak olan Dinlebi, yurtdışı faaliyetlerine “Almanca” dil seçeneğiyle başladı. Dinlebi son güncellemesi ile birlikte Almanca ve İngilizce olarak çoklu dil seçeneğini de özelliklerine ekledi. 6 binden fazla Türkçe içerik sunan Dinlebi, Avrupa’nın en büyük sesli kitap dağıtıcılarından Bookwire ile yaptığı anlaşma sonucu 100 binin üzerinde Almanca ve İngilizce içeriği de arşivine ekliyor. Avrupa faaliyetlerini Hollanda ofisi üzerinden yürüten platform tarafından İspanyolca içerik ve dil desteğinin de çok yakında yayınlanacağı belirtildi.

Almanya pazarında zorlu rekabet

Kitap ve Podcast dinlemelerinin kullanıcı başına aylık 20 saate yaklaştığı Almanya’da hemen hemen global tüm oyuncular aktif faaliyet yürütüyor. Dinlebi, geniş bir Türkçe katalog sunan tek platform olarak rakiplerinden ayrışıyor. Ayrıca diğer tüm uygulamalardan farklı olarak, kitap hediye etme, kitap dinlerken ortam sesi ekleme ve sosyal medyada sesli paylaşma gibi uygulama özellikleri ile de öne çıkıyor.

Yurt dışında da “Dinlebi”

İlk günden itibaren yurt dışında da Dinlebi ismi ile faaliyet gösterme kararlılığında olduklarını belirten Dinlebi Kurucu Ortağı Ahmet Yaman “Marka ismine karar vermek eğlenceli ve heyecanlı bir süreç. İsim markaya dair önemli ipuçları verir. Start-up’ların genelde dünyaya açılmak gibi bir hayali olur. Bu nedenle global bir isim bulmaya çalışmakla başlayan serüven, İngilizce kısaltmalara yönelmeyle devam eder. Buna mutlak doğru veya yanlış denemez elbette. Ancak biz yerli bir girişim olma önceliğimizi isme karar verirken de koruduk. Türkçe bir sözcük olan ‘dinleme’yi bir öz olarak markalaştırdık. Bizce bu net bir tavırdı.” dedi.

Türkiye’de özel içeriklere devam

Dinlebi’nin Türkiye’deki içerik çalışmalarına da vurgu yapan Dinlebi Kurucu Ortağı Ahmet Yaman, “Yurtdışı ve çoklu dil seçeneği Dinlebi için çok önemli bir adım, ancak bu asıl pazarımız olan Türkiye’yi asla ikinci plana atmak anlamına gelmiyor. Sadece Dinlebi’de yayınladığımız özel eserlere devam edeceğiz. Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk’un tek sesli kitap yayıncısıyız. Yakın zamanda Veba Geceleri adlı eserini yayınladık, diğer eserlerini de yakın zamanda sunacağız. Bu gibi pek çok önemli eserleri yakın zamanda Dinlebi kullanıcıları ile buluşturduk ve buluşturmaya devam edeceğiz. Hem deneyim hem de içerik tarafındaki genişlemelerimizi birlikte yürütmeye özen gösteriyoruz.” dedi.

Dinlebi hakkında…

Dinlebi, yerli girişim bir sesli kitap platformudur. Abone ve yerli içerik sayısında sektörünün en büyük yerli oyuncusudur.

Güncel popüler kitaplardan, en çok okunanlara, zamansız klasiklerden Dinlebi’ye özel yazılmış eserlere, 6000’den fazla Türkçe ve on binlerce Almanca ve İngilizce sesli kitap arşivi bulunmaktadır. Yolculukta veya evde iş yaparken, yazın güneşlenirken, işlerine ara verdiğinde veya işlerini yaparken ya da hayata bir ara verip kendinle kalmak istediğinde, Dinlebi güzel bir deneyim sunmayı hedeflemektedir.

Kitabını nerede dinlemek isterdin? Metroda işe giderken sahildeymiş gibi sesli kitap dinlemek güzel olmaz mı? Dinlebi sayesinde şöminenin başında, yağmur yağarken ya da deniz kenarında veya bir tren yolculuğunda olduğunu hissederek kitap dinlemek çok kolay. 10’dan fazla ortam sesini dinlediğin içeriğin arka planına ekleyerek keyfini katlayabilirsin. Seçim sana kalmış!

Bas-Paylaş özelliği ile dilediğin kitabı doğrudan Instagram veya Facebook hikayelerinde sesli bir şekilde paylaşabilmen mümkün. Dinlebi Player’indaki Bas-Paylaş butonuna basılı tutarak sesli kitabın 15 saniyelik kısmını kaydedebilir ve hikayende paylaşabilirsin.

Binlerce sesli kitaba ulaşmanı sağlayan Dinlebi, sevdiklerini de unutmuyor. Kendi sesini kaydederek arkadaşına, sevgiline, ailene kitap hediye edebilirsin. Üstelik hediyeyi alan kişinin abone olmasına gerek yok. Hediye gönderdiğin kişi kitaba önce senin sesli notunu dinleyerek başlayacak ve 30 gün boyunca ücretsiz dinleyebilecek!

Dinlebi’de Almanca, İngilizce ve Türkçe olmak üzere onbinlerce sesli kitap bulunuyor. Bu kitapları istediğin uygulama dili ve istediğin içerik dilini seçerek dinleyebilirsin.