Hepsiburada ve Apple iş birliğiyle “Eskiyi Yenile” fırsatı

Hepsiburada ve Apple, telefonlarını yenilemek ve teknoloji harikası yepyeni bir iPhone 13 sahibi olmak isteyenler için kampanya başlatıyor.

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 28 Temmuz 2022
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Apple’ın Türkiyede ilk kez bir e-ticaret markasıyla yaptığı iş birliğiyle, eski ürünler “Eskiyi Yenile” hizmeti aracılığıyla Hepsiburada güvencesi altında yenileriyle değiştirilebilecek. Hepsiburada, kampanyaya katılanların gönderdiği eski telefonları Hepsiburada güvencesiyle alacak ve çok özel indirimlerle yeni telefon alınmasına olanak sağlayacak.

Hizmetten yararlanmak için satın almak istenilen ürünün sayfasındaki faydalan” butonuna tıklandıktan sonra nakit ödeme yöntemi ya da Hepsiburada hediye çekinin seçilmesi gerekiyor. Ardından eski ürünün özellikleri ve kullanım durumuna dair sorular yanıtlanıyor. Yanıtlara göre Hepsiburadadan ön teklif tutarı geliyor ve kullanıcı teklifi kabul etmesi halinde iletişim ve adres bilgilerini girmesi sonrası eski telefonunu Hepsiburadaya gönderiyor.

Bu kampanyaya katılarak Hepsiburadanın Eskiyi Yenile hizmeti ile eski telefonunu değiştirenler, harika filmler çekebilecekleri sinematik mod gibi baş döndürücü bir çok özellik ve yeniliğe sahip yepyeni bir iPhone 13 sahibi olabilecekler.

Reklam filmine https://www.youtube.com/watch?v=ioK1VOazYgs adresinden ulaşabilirsiniz.

Kampanyayla ilgili bilgi için: https://www.hepsiburada.com/staticpage/131357861404414

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 28 Temmuz 2022
1 dakika okuma süresi
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