İşte Türkiye’nin ilk blockchain ekosistemi



Bitci.com, Türk mühendisler ve yazılımcılar tarafından geliştirilen; şirketlere borsa ve ödeme platformu ile entegre blockchain çözümleri sunan Bitci Chain’i tanıttı.

Blockchain dünyada olduğu gibi Türkiye’de de varlığını güçlendiriyor… Bu teknolojinin Türkiye’deki temsilcilerinden Bitci Teknoloji, yaptığı açıklamayla Türkiye’nin ilk blockchain’ini geliştirdiğini duyurdu. Türk mühendisleri ve yazılımcıları tarafından geliştirilen Bitci Chain, şirketler ve bireysel kullanıcılar için çok sayıda ilki hayata geçirecek. Temel olarak şirketlere blockchain çözümleri sunan Bitci Chain, kullanıcısına borsa ve ödeme platformuna bağlı programlanabilme özelliğiyle birlikte üzerinde token oluşturma ve akıllı sözleşmeler çalıştırılabilme imkânı da veriyor.

BITCOIN VE ETHEREUM’DAN ÇOK DAHA HIZLI

Bitci Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, “Kurumsal şirketlerde özellikle hız, maliyet ve güvenlik ön planda. İşte biz geliştirdiğimiz Bitci Chain ile şirketlere maksimum hızda ve güvenlikte, düşük maliyetli çözümler sunuyoruz” dedi. Bitci Chain Platformu’nun iddialı olduğu diğer bir konu ise hız. Şirketten yapılan açıklamada elde edilen blockchain hızının, Bitcoin ve Ethereum ağ hızından çok daha fazla olduğu ifade edildi.

Kripto paralar işletmeler için ödeme aracı olacak

Bitci Chain çatısı altında, şirketlere 6 temel hizmet sunabildiklerini ifade eden Çağdaş Çağlar sözlerine şöyle devam etti: “Bunlardan en dikkat çekici olan Bitci PAY olarak nitelendirdiğimiz çözümümüz. Bu teknoloji aslında kripto paraların, işletmeler tarafından bir ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesini sağlıyor. Yazarkasa, tablet ve cep telefonlarına entegre edilerek hem kullanıcıya alışılmış ödeme yöntemlerinden daha hızlı, güvenli ve kullanışlı bir platform sunuyor. Ayrıca şirketlerin mobil aplikasyonu olsa bile bu aplikasyona blockchain entegrasyonu hızlı bir şekilde yapılabiliyor.”

İşletmelere ödeme TL ile yapılacak

Çağlar, Bitci Pay’in işletmelere sağladığı en büyük kolaylığı ise, “Sistemin en önemli özelliği kullanıcıların ürün ve hizmet karşılığı ödedikleri kripto paraların anında Bitci Pay sistemi tarafından TL’ye dönüştürülmesi ve işletmeye TL olarak ödenmesi” şeklinde açıkladı.

BitciLoyalty ile tüketicilere token’lar verilecek

Şirket bunun yanında BitciLoyalty adını verdiği bir program daha geliştirdiğini açıkladı. Bu konuyla ilgili olarak da Çağlar, “Bu sistem sayesinde de tüketicilere indirim, kampanya, hediye olarak o marka için geliştirilen token’lar verilebiliyor. Bu sistemi alışılmış sadakat programlarından farklı kılan en önemli unsur ise, bir marka için geliştirilen token’ların anlaşmalı borsalar üzerinden farklı token’lara hatta TL’ye dönüştürülebilmeleri” ifadelerini kullandı.

Şirketlerden yoğun ilgi var

Bunun dışında BitciSuply, Bitciexchange, BitciDapps ve BitciTokenizer gibi özel çözümlerle, Bitci Chain altyapısını her sektörün ve şirketin ihtiyaçlarına göre uyarlayabildiklerini ifade eden Çağlar, “Şu an için ön anlaşmalarını yaptığımız önemli firmalar var. Özellikle turizm, gıda ve perakende alanlarında faaliyet gösteren şirketler, sisteme yoğun ilgi gösteriyor. Hedefimiz, Türkiye’den sonra söz konusu teknolojiyi dünyanın önde gelen ülke ve şirketlerine de ihraç etmek” ifadelerini kullanıyor.

Bitci.com olarak blockchain vizyonuna sahip çıkıyoruz

Son yıllarda dünyada blockchain teknolojisinin kullanım alanlarının ciddi biçimde genişlediğini, Türkiye’de de bu alanda önemli adımlar atıldığını ifade eden Çağlar, “11. Kalkınma Planı’nda blokchain tabanlı dijital bir merkez bankası parasının yakın gelecekte uygulamaya alınacağı vurgulandı. Ülke olarak müthiş bir potansiyelimiz var ve Türkiye’nin blockchain teknolojisinde oyun kurucu ülkelerden biri olması için de böyle vizyon belgeleri çok önemli. Bunun yanında bizim gibi özel şirketlerin de yatırımlarıyla bu vizyona sahip çıkması, ülkemizin gelecek yolculuğuna büyük katkıda bulunacaktır” şeklinde konuştu.