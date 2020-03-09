Eğlenceli ulaşımın yeni ismi Hergele Arıkovanı’nda fonlanıyor

Türkiye’nin en parlak fikirlerinin buluştuğu kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, birbirinden başarılı girişimcileri destekçileriyle buluşturmaya devam ediyor. Platformun hızla fonlanarak öne çıkan projelerinden olan elektrikli scooter Hergele, hızlı ve güvenilir bir seyahat imkanı sunuyor.

Türkiye’nin yaratıcı fikirlerinin fonlandığı Arıkovanı platformu, başarılı girişimcilerin ilk durağı olmayı sürdürüyor. Birbirinden dikkat çeken fikirlerin destekçileriyle buluştuğu platformun son dönemde parlayan projelerinden biri de yerli üretim olan elektrikli scooter Hergele. Şehir hayatında kolay, güvenilir ve hızlı ulaşım imkanı sunan Hergele, Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından özenle geliştirilmiş bir proje. Şehrin dik yokuş ya da engebeli olan yollarında ulaşımı kolaylaştıracak teknik imkanlara sahip olan Hergele, özgün tasarımı ve özelleştirilebilir gaz-fren sistemiyle fark yaratıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu, farklı disiplinlerden gelen, kendi alanında uzman bir ekip tarafından iki yıla yakın sürede geliştirilen Hergele’yi yaratıcıları, “kentli, şık, asi ve havalı” olarak tanımlıyor. 350Watt gücündeki motorlarıyla yokuşlarda yüksek performans sağlayan elektrikli scooter Hergele, özel şase tasarımı ve her türlü hava koşuluna uyum sağlayabilecek marine-grade platformuyla öne çıkıyor. Kullanıcılarına güvenli bir hizmet sunmak konusunda iddialı olan Hergele, HergeleApp mobil uygulaması üzerinden kullanılabiliyor. Uygulama ile Hergele’ye bağlanıp sürüş modları arasından en uygun olan seçilebiliyor, yolculuk ve batarya bilgilerine de ulaşılabiliyor.

Hergele, Base Model 2.590+KDV ve Pro Model 2.850+KDV olmak üzere iki modelini Arıkovanı’nda fonlama süresince özel fiyatlarla sunmaya devam ediyor. Bireysel kullanımın yanında firma ve girişimcilere operasyona hazır şekilde araç platformu sağlayan Hergele, 100 bin TL’lik hedefin şimdiye dek 46 bin TL’lik kısmına ulaşmış durumda.

Başarılı projelerin adresi Arıkovanı

Turkcell’in yenilikçi teknoloji projelerini destekçilerle buluşturan kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, 2019 yılı sonu itibarıyla 6 bini aşkın başvuru arasından 73 projeyi destekçileriyle buluşturdu ve 5.5 milyon TL fon topladı. Sürecin tamamlanmasının ardından seri üretime geçen girişimler, dünya çapında da fark yaratarak yurt dışında birçok ödüle layık görüldü. Wollox Pro, 1.647.420 TL ile en fazla fon toplayan proje olarak Türkiye rekoru kırdı. 24 saat içinde hedeflediği fona ulaşan Akıllı Baston ise WeWALK Edison Ödülleri’nde sağlık ve iyi yaşam kategorisinde altın ödüle layık görüldü. Ayrıca Time Dergisi tarafından 2019’un en iyi icatlarından biri olarak gösterildi. Arıkovanı’nda fon toplayan ilk üç girişimden biri olan Twin Bilim Seti dünyaya açılarak New Scientist Live 2019’da Türkiye’yi temsil etti. 104.071 TL fon toplayan kişisel güvenlik çözümü Smart Mimic, StartersHub’dan yatırım aldı ve ABD pazarına açıldı. Böylece Silikon Vadisi’nde Türkiye’yi temsil eden girişimlerden oldu.

Arıkovanı yerli teknoloji üretimini artırmanın yanı sıra topluma destek olma bilincini kazandırmayı hedefliyor. Kısa sürede fon büyüklüğüyle pazarda lider konumuna gelen Arıkovanı’nda girişimcilere yeni bir fırsat daha sunuldu. Türkiye’nin girişimlere özel ilk pazar yeri olan Arıkovanı Mağaza sayesinde girişimciler fonlamanın hemen ardından ürünlerin satışı konusunda destek alabiliyor. Arıkovanı’nda başarıya ulaşan girişimlerin bir kısmı da Türkiye’nin lider e-ticaret platformu turkcell.com.tr’da satışa sunuluyor.