MAPFRE Sigorta’dan tıbbi danışmanlık hizmeti “Bi’ Doktora Sor”

MAPFRE Sigorta “Güven Veren Dostun” ilkesiyle sigortalılarının yanında olmaya devam ediyor. MAPFRE Sigorta’nın sağlık sigortası poliçesi sahiplerine özel sunduğu yeni tıbbi danışmanlık hizmeti “Bi’ Doktora Sor” uygulaması, sağlık sorunlarınız için görüşebileceğiniz doktor, diyetisyen ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini kapsıyor. Uygulamaya MAPFRE Sigorta Müşteri Hizmetleri (0850 755 0 755) üzerinden ve MAPFRE Go’da bulunan “Bi’ Doktora Sor” uygulamasından kolayca ulaşılabiliyor.

Sigorta sektörünün en güçlü şirketleri arasında yer alan MAPFRE Sigorta, dostun yanında prensibiyle sağlık sigortası poliçesi sahiplerine tıbbi danışmanlık hizmeti “Bi’ Doktora Sor” uygulamasını sunuyor. MAPFRE Sigorta’nın müşterilerine ayrıcalıklı bir hizmet olarak sunduğu “Bi’ Doktora Sor” uygulaması, (seyahat sağlık poliçesi hariç) sağlık poliçesi sahiplerinin sağlık sorunları için görüşebileceği doktor, diyetisyen ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini kapsıyor.

Doktorlarla sınırsız görüşebilme imkânı!

Uygulamaya MAPFRE Sigorta Müşteri Hizmetleri (0850 755 0 755) üzerinden veya MAPFRE Go’da bulunan “Bi’ Doktora Sor” uygulamasından rahatlıkla ulaşılabiliyor. Diyetisyen ve psikolog hizmetinden faydalanmak isteyenler randevularını uygulama asistanı aracılığıyla oluşturabiliyor. Aynı zamanda sağlık sigortası poliçesi sahipleri, sağlık poliçeleri aktif olduğu süre boyunca uygulama üzerinden doktorlarla sınırsız görüşebiliyor, yaptığı görüşmeler poliçe teminatı kapsamında değerlendirilmiyor ve teminat limitlerinden düşülmüyor. 18 yaş ve üzeri bireyler kendisi için, 18 yaş altı bireyler için ise ebeveyni ile birlikte uygulamadan faydalanabiliyor.

MAPFRE Sigorta “Bi’ Doktora Sor” uygulamasından pazar günü ve resmi tatil günleri hariç haftanın 6 günü 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet alınabiliyor.

Laboratuvar testleri de yapılabiliyor

MAPFRE Sigorta sağlık poliçesi sahipleri, “Bi’ Doktora Sor” uygulaması ile laboratuvar testlerini ayakta tedavi teminatını kullanarak, katılım payı ve doktor sevk kağıdı gerekmeksizin MAPFRE Sigorta anlaşmalı laboratuvarlarında yaptırabiliyor; ihtiyaç halinde evinde ve işyerinde (İstanbul, Ankara, İzmir ve Bodrum için geçerlidir) kan alımı hizmetinden de faydalanabiliyor. Uygulama kapsamındaki doktorlardan ve uygulama asistanından da detaylı bilgi alabiliyor.

MAPFRE Sigorta sağlık poliçesi sahipleri “Bi’ Doktora Sor” Tıbbı Danışmanlık Hizmeti kapsamında iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, KBB, ortopedi, beyin cerrahi ve cilt hastalıkları bölümlerinden danışmanlık alabiliyor.

MAPFRE Sigorta Sağlık Poliçesi sahipleri “Bi’ Doktora Sor” uygulamasından hizmet almak için aşağıdaki yolları takip edebilir.

Telefonla tıbbı danışmanlık hizmeti

Randevu saatinde MAPFRE Müşteri Hizmetleri numarası üzerinden 1 numaralı menüyü Ardından 3 numaralı menüyü tuşlayarak görüşme yapacağınız doktora yönlendirilirsiniz.

Tıbbi Danışmanlık Hizmetimizden yararlanmak için 1’i

Diyetisyen ve Psikolog randevusu almak için 2’yi

Planlanmış randevularınızla ilgili görüşmek için lütfen 3’ü tuşlayınız.

Online tıbbı danışmanlık hizmeti

MAPFRE Go üzerinde “Bi’ Doktora Sor” bölümüne giriş yaparak yazılı sohbet (chat) ya da görüntülü görüşme ile Tıbbi Danışmanlık Hizmeti almaya başlayabilirsiniz. Görüştüğünüz doktora tıbbi geçmişiniz hakkında bilgi vermek için profilinizi güncelleyebilir veya yazışma anında kendisine test, tetkik vb. sonuçlarınızı gönderebilirsiniz.